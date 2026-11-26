Din mare exportator de zahăr în timpul comunismului și o bună perioadă după 89, România a devenit o țară dependentă de importuri. În prezent, cel mai mare exportator în țara noastră este Ucraina, iar România este cel mai mare importator de zahăr ucrainean din UE, cu toate că produsele originare din această țară nu respectă standardele Uniunii Europene. Deși fermierii și producătorii locali au semnalat în mod repetat presiunea exercitată de importurile ieftine din Ucraina asupra producției interne, autoritățile nu au luat măsuri ferme de reglementare a situației, afirmă Dragoș Frumosu, președintele Sindalimenta (Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară). Practic, putem vorbi de un monopol, agravat și de faptul că inclusiv produsele din Republica Moldova este foarte probabil să provină tot din Ucraina.

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România a avut peste 30 de fabrici de zahăr în perioada comunistă, însă la ora actuală pe piața locală au mai rămas foarte puțini producători de zahăr. În prezent, mai avem doar 3 fabrici active, doar una fiind integral românească.

Austriecii de la Agrana domină piața locală

Cei mai importanți producători de zahăr din România sunt fabricile din Roman și Buzău, ambele fiind deținute de grupul austriac Agrana, precum și fabrica din Luduș, aflată în proprietatea unor investitori români.

Agrana România SRL este cel mai mare producător de zahăr din România. Compania face parte din grupul austriac Agrana, ce are sediul central în Viena. În prezent, Agrana deţine o fabrică de zahăr în Roman şi una în Buzău, precum şi o fabrică de amidon în Ţăndărei.

Fabrica din Ludus (județul Mureș) este un alt mare producător de zahăr din România. Până în februarie 2023, fabrica a fost deținută de compania franceză Tereos. În final, investitorul străin a vândut-o către doi investitori români din sectorul agroalimentar, Mihaela Neagu și Mihail-Daniel Matache, după cum relata la acel moment economedia.ro.

Un timp, fabrica s-a aflat în conservare, dar ulterior a fost redeschisă.

România, cel mai mare importator de zahăr ucrainean din UE

Guvernul României a introdus obligativitatea de obținere a unei licențe în vederea importurilor din Ucraina pentru 8 categorii de produse agroalimentare, inclusiv zahăr. Însă calitatea slabă a mărfii provenite din Ucraina a făcut ca producătorii din România să refuze parțial marfa.

Din informațiile sursei citate, unul dintre marii importatori români este Fabrica de Zahăr Luduș, care a solicitat licență pentru importul a aproximativ 10.000 de tone. În final a importat doar 2.000 de tone, din cauza calității slabe a mărfii provenite din țara vecină. Astfel, în 2024, compania a contractat sfeclă de zahăr de pe aproximativ 7.200 ha din Alba, Brașov, Mureș și Cluj, însă cantitatea preluată a fost insuficientă.

Lider Sindalimenta: Este o decizie politică la nivel de țară și la cerințele UE

Pe de altă parte, reprezentanții companiei Agrana au spus că nu au solicitat Ministerului licențe de import din Ucraina. Industria de zahăr a României este pusă în pericol de cea a Ucrainei, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, Dragoș Frumoșu președintele Sindalimenta (Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară).

Acesta observă că, din punctul său de vedere și din sursele pe care le are, monopolul pus de Ucraina asupra industriei de zahăr are o explicație de natură politică, decisă la vârful UE și implementată ad litteram de către statul român.

„Este o decizie p0litică, din punctul meu de vedere. O decizie politică în primul rând la nivel de țară, și cred că o decizie politică la cerințele Uniunii Europene. Fără discuție e vorba de o decizie politică și nu economică, în condițiile în care toată lumea știe că Ucraina nu este obligată și nici măcar nu respectă normele europene”.

Rolul Republicii Moldova

„La fel de bine eu cred că, dacă se urmăresc foarte exact statisticile, putem trage concluzia că și Republica Moldova importă tot din Ucraina o cantitate atât de mare astfel încât să-și permită exportul. Pentru că importăm în țară și din Republica Moldova și cred că este același lucru. Este un lucru greu de dovedit, este un lucru pe care-l bănuiesc și din discuții cu oameni care sî zicem cunosc zona și sub influența unei experiențe de ani de zile, cred că și zahărul din Republica Moldova vine din Ucraina și din alte direcții.

O industrie pusă pe butuci

Reprezentantul producătorilor alimentari din România reamintește că, după Revoluție, aproape toate fabricile autohtone de preluare a sreclei de zahăr, au fost împinse la faliment. 31 de fabrici românești, au fost „tăiate bucățele”.

„Lucrurile nu stau deloc bine pentru că pe de o parte, nu neapărat că nu știm ce mâncăm. Se și ambalează zahăr din Ucraina în România și s-au creat și contingente. Inclusiv de către cei care produc zahăr, pentru că astăzi nu mai avem decât două fabrici. În rest toate 31 s-au închis, s-au tăiat bucățele și am terminat cu toată povestea asta”.

Ambalaje înșelătoare

Un alt deficit al produselor provenite din Ucraina este marcarea înșelătoare, mai spune președintele Sindalimenta. Astfel, ambalajul este marcat ca fiind de proveniență UE și non-UE, realitatea fiind alta.

„Se ambalează în pungi pe care scrie de proveniență românească. Nu pe toate scrie Ucraina, scrie proveniență UE și non-UE. A fost o perioadă, acum câțiva ani de zile, când nici măcar lucrul ăsta nu se scria. După care, tot în urma unei declarații făcute de mine, a început să se scrie. Iar acuma cred că pe unele scrie Ucraina, iar pe altele UE și non-UE”.

Calitate neconformă cu standardele UE

Dragoș Frumosu mai atrage atenția că, la fel ca în cazul mult discutat al cerealelor ucrainene, față de care fermierii europeni europeni, inclusiv români, au protestat în repetate rânduri, zahărul provenit din țara aflată în război nu respectă standardele reglementare ale blocului comunitar.

„În loc să le protejăm (n.r. – produsele românești)… E logic că folosind anumite tratamente, costurile sunt mai mari decât în Ucraina care, pe lângă faptul că folosește multe pesticide și face tratamente care sunt interzise în Uniunea Europeană sau care depășeșc procentual normele impuse, este logic că ăla este mai ieftin, conchide șeful Sindalimenta”.