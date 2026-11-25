Președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre au recrutat un oligarh rus pentru a stabili o comunicare secretă cu Vladimir Putin, în efortul de a preveni o confruntare militară directă în Marea Baltică, potrivit The Wall Street Journal.

În ultima perioadă, Marea Baltică a devenit unul dintre cele mai periculoase puncte de conflict dintre Moscova și Occident deoarece Rusia transportă pe această rută peste 60% din petrolul său.

Având în vedere că aceste ape sunt înconjurate de state NATO, dar și pe fondul confiscărilor petrolierelor din flota fantomă a Rusiei și a declarațiilor unor politicieni europeni despre o posibilă închidere a Golfului Finlandei, temerile s-au acutizat la Moscova. Drept răspuns, Kremlinul a luat măsuri agresive și a ordonat navelor de război echipate cu rachete cu capacitate nucleară să escorteze petroliere. În acest sens, garda de coastă a Germaniei a înregistrat 260 de astfel de incidente în ultimul an.

În luna septembrie, Moscova a trimis către NATO un avertisment scris în care declara că este pregătită să lanseze atacuri nucleare preventive pentru a-și proteja interesele, chiar și fără un atac direct asupra teritoriului rus. Din cauza riscului unei escaladări necontrolate, Pentagonul a îndemnat aliații baltici să își modereze retorica la sfârșitul lunii octombrie, ceea ce a determinat Helsinki și Oslo să ia măsuri directe.

Întrucât semnalele diplomatice oficiale nu au dat niciun rezultat, liderii scandinavi s-au adresat unui oligarh rus care a călătorit în Norvegia pentru consultări cu înalți oficiali înainte de a se întoarce la Moscova pentru a-i transmite mesajul lui Putin.

Pe 27 octombrie, a avut loc o convorbire telefonică la care au participat Stubb, Støre și Putin. Oficial, subiectul era încheierea războiului din Ucraina, dar, în realitate, liderii au încercat să calmeze temerile Kremlinului cu privire la o blocadă navală.

„Nu avem nicio intenție de a bloca Marea Baltică în timp de pace, puteți conta pe asta, vom acționa în conformitate cu legea”, ar fi declarat președintele finlandez Alexander Stubb în timpul apelului.

Acordurile de dezescaladare au fost testate în urma unui recent atac cu dronă ucraineană asupra unei nave de marfă rusești care transporta arme. Impactul a avut loc în apele rusești, dar nava avariată a intrat în apele teritoriale finlandeze. Respectând legislația maritimă, autoritățile finlandeze s-au coordonat cu Rusia pentru a stinge incendiul și au permis remorcarea navei.

Între timp, Kremlinul a declarat că acest incident a amplificat din nou tensiunile din regiune și a cerut statelor baltice să își folosească influența asupra Kievului pentru a preveni atacuri similare în viitor.

Din cauza tensiunilor crescânde și a activității suspecte a Rusiei în Marea Baltică, țările din regiune au intensificat măsurile de securitate și controalele maritime. În septembrie, Finlanda a desfășurat exerciții la scară largă în timpul cărora forțele de securitate au exersat abordarea și percheziționarea navelor pentru a proteja infrastructura critică subacvatică de potențiale sabotaje.