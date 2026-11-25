Cel puțin 30 de persoane au murit și alte 15 au fost rănite în Egipt, miercuri, după ce o cisternă care transporta produse petroliere s-a răsturnat și a luat foc pe șoseaua de centură a zonei metropolitane Cairo. Flăcările s-au extins rapid și la alte autovehicule aflate în trafic în acel moment, relatează Sky News.

Accidentul s-a produs deasupra unui tunel din districtul Al-Warraq, pe șoseaua de centură care leagă principalele autostrăzi dintre Cairo, Giza și Qalyubia.

Un camion încărcat cu combustibil s-a răsturnat pe carosabil și a izbucnit în flăcări. Flăcările s-au propagat ulterior la mașinile care treceau prin zonă.

Potrivit comunicatului oficial, bilanțul provizoriu indică cel puțin 30 de decese și 15 persoane rănite, care au fost transportate pentru îngrijiri medicale la Spitalul de Specialitate Sheikh Zayed, Spitalul General Imbaba și Spitalul Central Warraq.

Șoseaua de centură este o autostradă majoră care înconjoară zonele centrale ale capitalei Egiptului, Cairo, o zonă urbană cu peste 10 milioane de locuitori. Aceasta conectează mai multe autostrăzi importante din zona metropolitană Cairo și leagă guvernoratele Cairo, Giza și Al Qalyubia.