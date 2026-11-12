Planul roșu de intervenție a fost activat după ce zece copii de la un liceu din Neamț au ajuns la spital cu dureri de cap, usturime în gât și amețeli

Autoritățile din județul Neamț au activat planul roșu de intervenție după ce zece copii de la un liceu din Săbăoani acuză dureri de cap, usturime în gât şi ameţeli.

Update: ”Pompierii militari nemţeni intervin în localitatea Săbăoani, după ce mai mulţi elevi au acuzat dureri de cap şi usturime în gât. Având în vedere numărul persoanelor implicate, la nivelul judeţului Neamţ a fost activat Planul Roşu de Intervenţie. Până la acest moment, 12 copii sunt în evaluare medicală, la faţa locului şi, ulterior, vor fi transportaţi la spital pentru investigaţii de specialitate”, a precizat ISU Neamţ.

Știrea inițială:

Aceștia au fost preluați de echipajele medicale pentru a fi transportați la spital, iar unitatea de învățământ a fost evacuată.

Primele informații vorbeau despre șapte copii. Între timp, numărul celor preluați de echipajele a ajuns la zece.

”Sunt 7 copii de clasa a VI-a, (din aceeaşi sală) care acuză dureri de cap, usturime în gât şi ameţeli. La locul evenimentului s-au deplasat echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare şi prim ajutor, o ambulanţă SMURD, o autospecială de transport personal şi victime multiple. Toate persoanele din unitatea de învăţământ sunt evacuate. De asemenea, a fost prealertat echipajul CBRN de la ISU Bacău. De asemenea, a fost mobilizat şi un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean.”, au transmis pompierii. Mai apoi, au revenit cu noi informații și au actulizat numărul celor care vor fi transportați la spital.

Cauza stării de rău nu a fost comunicată deocamdată.

Revenim cu detalii!