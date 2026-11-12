PSD îl atacă pe George Simion după ce președintele AUR i-a luat apărarea liderei AfD în scandalul declarațiilor despre românii care „jefuiesc sistemul social” din Germania

Alice Weidel PSD lansează acuzații dure la adresa partidului AUR și a liderului formațiunii, George Simion, pe care îi acuză de duplicitate în ceea ce privește apărarea românilor din diaspora. Social-democrații susțin că declarațiile lui Simion în apărarea copreședintei AfD,, reprezintă o abandonare a intereselor sutelor de mii de români care trăiesc și muncesc în Germania. Reacția social-democraților vine după ce liderul AUR a afirmat că Alice Weidel „nu ne-a jignit” și că nu ar considera necesare scuzele acesteia față de români. PSD cataloghează poziția liderului AUR drept rușinoasă și susțin că există o contradicție majoră între discursul naționalist al formațiunii și acțiunile sale politice.

PSD acuză AUR că a întors spatele românilor din Germania

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„PSD condamnă încercarea lui George Simion de a justifica jignirile aduse de copreședinta AfD, Alice Weidel, românilor care muncesc din greu în Germania. Afirmațiile lui Simion că Weidel „nu ne-a jignit” și că, în locul AfD, nu și-ar cere scuze față de români sunt rușinoase pentru un politician care se declară patriot. În vorbe, cei de la AUR se declară suveraniști și apărători ai valorilor naționale, dar în fapte, din calcule pur politice, întorc spatele românilor din diaspora.

Mai grav este că, prin aceste declarații scandaloase, președintele AUR folosește același tip de discurs ca Alice Weidel, în care nu face distincția dintre răspunderea individuală și culpabilizarea colectivă. Este aceeași mentalitate xenofobă care incită la dezbinare socială și la stigmatizarea unor comunități întregi”, transmite PSD, într-un comunicat de presă, joi.

PSD subliniază că declarația lui Alice Weidel nu s-a limitat la cazuri particulare, ci i-a stigmatizat pe toți românii din Germania, pe care i-a acuzat că jefuiesc sistemul social german.

„Deci i-a jignit și pe cei peste o jumătate de milion de români care muncesc legal și plătesc contribuții la asigurările sociale în Germania. Față de acești români ar fi trebuit să își ceară scuze Alice Weidel, așa cum i-a solicitat președintele PSD, Sorin Grindeanu. Și pe acești români ar fi trebuit să îi apere acum AUR, nu să le întoarcă spatele”, arată social-democrații.

Potrivit PSD, acest caz arată diferența majoră dintre PSD și AUR.

„Deși ne adresăm acelorași cetățeni români, avem răspunsuri și abordări fundamental diferite. În timp ce PSD a luat poziție pentru apărarea românilor din Germania și i-a cerut lui Alice Weidel să își prezinte scuze pentru jignirile aduse, AUR a trimis invitații liderilor AfD să vină la București, pentru susținerea unui eveniment politic.

În vorbe, cei de la AUR pretind că apără interesele românilor din diaspora, dar în fapte îi primesc cu brațele deschise pe cei care i-au umilit”, mai transmite PSD.

George Simion: „Nu consider că ne-a jignit”

Președintele AUR, George Simion, a reacționat miercuri seara, la Digi24, la declarațiile făcute recent de copreședinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, care a spus că „migranți din România ne jefuiesc sistemul social”.

Liderul AUR susține că declarațiile acesteia se referă la o situație particulară din Magdeburg și afirmă că românii care muncesc cinstit în Germania sunt, la rândul lor, nemulțumiți de persoanele care profită de ajutoarele sociale.