Prima pagină » Știri externe » Momentul în care premierul Nepalului este EVACUAT cu elicopterul. Imaginile amintesc de Revoluția din 1989 din România

Momentul în care premierul Nepalului este EVACUAT cu elicopterul. Imaginile amintesc de Revoluția din 1989 din România

Andrei Văcaru
10 sept. 2025, 18:07, Știri externe
Momentul în care premierul Nepalului este EVACUAT cu elicopterul. Imaginile amintesc de Revoluția din 1989 din România
Galerie Foto 5

Protestele din Nepal, declanșate după o decizie a Guvernului de a interzice cele mai populare rețele sociale, au dus la schimbări majore în fruntea țării asiatice.

Vezi galeria foto
5 poze

În jur de 20 de oameni și-au pierdut viața în confruntările dintre protestatari și forțele de ordine, iar șeful Guvernului, KP Sharma Oli, a renunțat la funcție după ce manifestanții au dat foc clădirii Parlamentului.

Decizia Guvernului de a renunța luni seară la interdicția privind site-uri precum Facebook, WhatsApp, YouTube și X nu a reușit să potolească furia în rândul tinerilor, care au continuat protestele „Generației Z”.

Anterior, KP Oli convocase o întâlnire a tuturor partidelor pentru a discuta situația și cererile protestatarilor. Cu toate acestea, premierul a demisionat pe măsură ce protestul a devenit violent. Un elicopter a ajutat la evacuarea premierului demisionar, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare, momentul amintind de Revoluția din România din decembrie 1989.

Cum a început revoluția din Nepal

Rețelele de socializare reprezintă o parte importantă a vieții nepalezilor, arată sursa citată. Într-adevăr, țara are una dintre cele mai mari rate de utilizare pe cap de locuitor din Asia de Sud. Demonstrațiile au fost declanșate de decizia Guvernului de săptămâna trecută de a interzice 26 de platforme de socializare, inclusiv WhatsApp, Instagram și Facebook, pentru nerespectarea termenului-limită de înregistrare la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din Nepal.

Criticii au acuzat Guvernul că dorește înăbușirea campaniilor anticorupție prin intermediul interdicției, care a fost abrogată luni seară. Deși interdicția a fost un catalizator pentru tulburările actuale, protestatarii canalizează și o nemulțumire mai profundă față de autoritățile țării.

Imagini postate pe rețelele sociale cu copiii politicienilor îmbrăcați în haine de firmă și la volanul unor mașini de lux, în contextul în care Nepalul se confruntă cu o rată uriașă a sărăciei au stârnit furia cetățenilor, care au decis să iasă în stradă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum a început REVOLUȚIA din Nepal și ce a declanșat scânteia care a aprins, la propriu, o țară

Prim-ministrul Nepalului a demisionat în urma degenerării protestelor generației Z, cauzate de interzicerea rețelelor de socializare

Sursa foto: Profimedia

Citește și

EXTERNE Detaliul straniu legat de satul Wyryki-Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o DRONĂ rusească peste o casă
17:49
Detaliul straniu legat de satul Wyryki-Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o DRONĂ rusească peste o casă
ENERGIE UE ia în considerare să ACCELEREZE eliminarea importurilor de combustibili fosili din Rusia
17:15
UE ia în considerare să ACCELEREZE eliminarea importurilor de combustibili fosili din Rusia
FOTO-VIDEO Momentul în care una din dronele rusești a fost DOBORÂTĂ în Polonia a fost surprins de camere
16:31
Momentul în care una din dronele rusești a fost DOBORÂTĂ în Polonia a fost surprins de camere
EXTERNE Premierul-desemnat al FRANȚEI Sébastien Lecornu vrea să pună capăt „decalajului dintre viața politică a țării și viața reală”
16:22
Premierul-desemnat al FRANȚEI Sébastien Lecornu vrea să pună capăt „decalajului dintre viața politică a țării și viața reală”
EXTERNE Ministrul lituanian de Externe denunță incursiunea dronelor rusești în POLONIA/ „Nimeni nu este în siguranță”
15:49
Ministrul lituanian de Externe denunță incursiunea dronelor rusești în POLONIA/ „Nimeni nu este în siguranță”
EXTERNE Emmanuel Macron denunță incursiunea „dronelor rusești” în POLONIA: “Nu vom face compromisuri cu securitatea Aliaților”
15:47
Emmanuel Macron denunță incursiunea „dronelor rusești” în POLONIA: “Nu vom face compromisuri cu securitatea Aliaților”
Mediafax
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Digi24
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
Cancan.ro
Vine urgia în România! Cod galben de intemperii necruțătoare: ploi torențiale și vijelii
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al Armatei
Mediafax
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Click
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
A murit Livia Trancă! Când va avea loc înmormântarea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu își pierde speranța privind alegerile. Anularea prezidențialelor nu va fi anchetată
Evz.ro
Scandal în showbiz. Maia Morgenstern, mesaj dur pentru cei care i-au jignit fiica
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul"
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Emoții mari pentru Elena Udrea! Ce spune despre prima zi de școală a fiicei sale: „Lucrul cu adevărat extraordinar este minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, ca eu să fiu în sfârșit cu ea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
A fost creat un nou tip de „cristal al timpului” vizibil cu ochiul liber