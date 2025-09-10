Protestele din Nepal, declanșate după o decizie a Guvernului de a interzice cele mai populare rețele sociale, au dus la schimbări majore în fruntea țării asiatice.

În jur de 20 de oameni și-au pierdut viața în confruntările dintre protestatari și forțele de ordine, iar șeful Guvernului, KP Sharma Oli, a renunțat la funcție după ce manifestanții au dat foc clădirii Parlamentului.

Decizia Guvernului de a renunța luni seară la interdicția privind site-uri precum Facebook, WhatsApp, YouTube și X nu a reușit să potolească furia în rândul tinerilor, care au continuat protestele „Generației Z”.

Anterior, KP Oli convocase o întâlnire a tuturor partidelor pentru a discuta situația și cererile protestatarilor. Cu toate acestea, premierul a demisionat pe măsură ce protestul a devenit violent. Un elicopter a ajutat la evacuarea premierului demisionar, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare, momentul amintind de Revoluția din România din decembrie 1989.

Cum a început revoluția din Nepal

Rețelele de socializare reprezintă o parte importantă a vieții nepalezilor, arată sursa citată. Într-adevăr, țara are una dintre cele mai mari rate de utilizare pe cap de locuitor din Asia de Sud. Demonstrațiile au fost declanșate de decizia Guvernului de săptămâna trecută de a interzice 26 de platforme de socializare, inclusiv WhatsApp, Instagram și Facebook, pentru nerespectarea termenului-limită de înregistrare la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din Nepal.

Criticii au acuzat Guvernul că dorește înăbușirea campaniilor anticorupție prin intermediul interdicției, care a fost abrogată luni seară. Deși interdicția a fost un catalizator pentru tulburările actuale, protestatarii canalizează și o nemulțumire mai profundă față de autoritățile țării.

Imagini postate pe rețelele sociale cu copiii politicienilor îmbrăcați în haine de firmă și la volanul unor mașini de lux, în contextul în care Nepalul se confruntă cu o rată uriașă a sărăciei au stârnit furia cetățenilor, care au decis să iasă în stradă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum a început REVOLUȚIA din Nepal și ce a declanșat scânteia care a aprins, la propriu, o țară

Prim-ministrul Nepalului a demisionat în urma degenerării protestelor generației Z, cauzate de interzicerea rețelelor de socializare

Sursa foto: Profimedia