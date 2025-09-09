Prim-ministrul Nepalului a demisionat în urma degenerării protestelor generației Z, cauzate de interzicerea rețelelor de socializare

Prim-ministrul Nepalului K. P. Sharma Oli a demisionat din funcție ca urmare degenerării protestelor violente ale tinerilor împotriva corupției, provocate de o greșeală „fatală” a guvernului: accesul la platformele de socializare a fost restricționat. Premierul a demisionat, declarând că permite o soluție constituțională pentru protestele anti-corupție.

K.P. Sharma Oli a mai fost prim-ministrul țării între anii 2015 și 2016, între 2018 și 2021, iar al treilea mandat l-a început din 2024. Potrivit CNN și BBC, 22 de protestatari au fost uciși și alte 342 au fost rănite în urma confruntărilor stradale.

Cerințele generației Z

Tinerii din generația Z (născuți după anul 2000) au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva corupției guvernamentale, nepotismului și restricționării rețelelor de socializare, precum Facebook și YouTube. Ei cer transparență guvernamentală, libertate de exprimare și reacordarea accesului la rețelele de socializare și reforme pentru combaterea corupției.

Cei mai mulți oameni care au ieșit la demonstrații sunt tineri cu vârste cuprinse între 13 și 28 de ani, majoritatea făcând parte din cohorta Generației Z.

Protestele iau amploare

Mai multe clădiri de instituții au fost ocupate și vandalizate de protestatari, clădirea Parlamentului a fost incendiată, asta în timp ce armata nepaleză a ocupat Aeroportul Internațional Tribhuvan. Forțele de securitate au utilizat tunuri cu apă, gaze lacrimogene și muniție reală împotriva protestatarilor din mai multe orașe, transmite Reuters.

Nepal, o țară din Himalaya cu 30 de milioane de locuitori, are o istorie turbulentă din cauza schimbării multor guverne și a războiului civil de 10 ani, rezultând abolirea monarhiei în 2008 (după 239 de ani) și tranziția la republică.

Sursa Foto: Profimedia

