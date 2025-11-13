Momentul în care Rusia este atacată de „Flamingo”, prima rachetă de croazieră produsă de Ucraina

În noaptea de 13 noiembrie, Ucraina a efectuat o serie de atacuri cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii militare din Rusia și de pe teritoriile ocupate, folosid mai multe arme de rază lungă de acțiune produse pe plan intern, inclusiv rachete „Flamingo” și drone „Bars” și „Iarost”, transmite Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, pe teritoriul ocupat al Crimeei au fost înregistrate lovituri asupra depozitului de produse petroliere – „Terminalul Petrolier Maritim”, asupra unei parcări de elicoptere și asupra zonelor de depozitare și pregătire a dronelor pe aerodromul „Kirovskoe”, precum și asupra unei stații radar de apărare antiaeriană din zona Evpatoria.

Pe teritoriul ocupat al regiunii Zaporojie a fost lovit un depozit de petrol din zona Berdiansk.

În plus, au fost efectuate atacuri asupra unor ținte aflate deja pe teritoriul Rusiei. Amploarea pagubelor este în curs de clarificare.

„Pentru a efectua lovituri sunt folosite drone reactive și diverse tipuri de rachete. Noaptea trecută au fost lansate mai multe arme cu rază lungă de acțiune, inclusiv «Flamingo», «Bars» și «Liutii», dezvoltate pe plan intern”, se arată în comunicatul Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Flamingo este o rachetă produsă pe plan intern, descrisă de președintele Zelenski drept „cea mai reușită” rachetă pe care Ucraina o are în prezent. Are o rază de acțiune declarată de 3.000 de kilometri (1.864 mile) și un focos de 1.150 de kilograme.

Tomahawk vs. Flamingo

Atât Tomahawk, cât și Flamingo se încadrează în categoria rachetelor de croazieră subsonice cu rază lungă de acțiune (strategice), Flamingo având performanțe mai bune pe hârtie.

În ceea ce privește raza de acțiune, Flamingo are o rază mai mare în comparație cu raza declarată a rachetelor Tomahawk, care este de 700-1.350 mile marine (1.300-2.500 kilometri sau 805-1.554 mile), în funcție de versiune.

În ceea ce privește viteza, viteza maximă a rachetei Flamingo o depășește ușor pe cea a rachetei Tomahawk, fiind de 950 de kilometri pe oră (590 de mile pe oră), comparativ cu 885 de kilometri pe oră (550 de mile pe oră) în cazul celei din urmă.

