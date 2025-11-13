În ciuda scandalului de corupție din Ucraina, UE acordă Kievului încă 6 miliarde de euro

În ciuda scandalului de corupție și deturnare de fonduri din Ucraina, Ursula von der Leyen a anunțat astăzi în Parlamentul European că va acorda Kievului o nouă tranșă de aproape 6 miliarde de euro. Von der Leyen a confirmat în discursul său angajamentul Europei de a acoperi nevoile financiare ale statului ucrainean pentru următorii doi ani.

Ursula von der Leyen propune trei variante de finanțare a Kievului

În discursul din fața Parlamentului European, președinta Comisiei Europene a prezentat trei opțiuni de finanțare a efortului de război din Ucraina pentru următorii doi ani. Prima variantă constă în utilizarea unei marje de manevră a bugetului UE pentru a strânge bani de pe piețele de capital. A doua opțiune este de a avea un acord interguvernamental prin care statele membre să strângă singure fondurile necesare. Uniunea Europeană ar putea împrumuta în comun fonduri pentru Ucraina dacă planul de a folosi activele rusești nu progresează, dar aceste opțiuni sunt de neacceptat în special pentru țările puternic îndatorate, cum ar fi Franța sau Italia.

Opțiunea 3 este de a avea un împrumut pentru reparații bazat pe active rusești înghețate. Comisia Europeană vrea să folosească banii Rusiei din străinătate pentru a susține un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru reparații. Schema ar presupune ca soldurile de numerar din activele înghețate ale Rusiei să fie date Ucrainei sub formă de împrumut și, mai apoi, Kievul ar trebui să ramburseze aceste împrumuturi dacă Rusia decide să plătească reparații de război. Această idee a întâmpinat opoziție din partea Belgiei, care găzduiește firma financiară Euroclear, care deține cea mai mare parte a activelor rusești.

Von der Leyen a declarat în timpul sesiunii plenare a Parlamentului că utilizarea activelor rusești înghețate „este cea mai eficientă modalitate de a susține apărarea și economia Ucrainei și cea mai clară modalitate de a face Rusia să înțeleagă că timpul nu este de partea ei”.

Zelenski – Supraviețuirea Ucrainei depinde de finanțările Aliaților

Volodimir Zelenski, a cerut Uniunii Europene să ia o decizie favorabilă privind utilizarea activelor rusești înghețate. Într-un interviu pentru Bloomberg, Președintele ucrainean îndeamnă aliații europeni să depășească dezacordurile privind folosirea activelor Rusiei și argumentează că acestea sunt necesare pentru supraviețuirea Ucrainei și nevoile sale continue de apărare.

„Rusia trebuie să plătească pentru acest război”, iar banii din activele înghețate vor ajuta Ucraina să cumpere mai multe sisteme de apărare aeriană de la SUA și Europa și să finanțeze producția de drone pentru a ataca ținte rusești, a declarat Zelenski.

Scandalul de corupție de la Kiev nu afectează sprijinul financiar pentru Kiev

Ministrul de Finanțe al Lituaniei, Kristupas Vaitiekūnas, a spus că scandalul de corupție din Ucraina nu ar trebui să fie un motiv pentru care Uniunea Europeană trebuie să renunțe la sprijinul financiar. Poziția acestuia este completată și de declarația Ministerului de Finanțe al Țărilor de Jos, Elco Heinen, care a adăugat că lupta împotriva corupției trebuie să rămână o sarcină permanentă pentru Kiev.

Singurul stat care a declarat că nu vrea să mai acorde bani Ucrainei din cauza scandalului de corupție din administrația Zelenski este Ungaria. Declarația a venit prin intermediul ministrului de Externe, Péter Szijjártó, care a spus că scandalul de corupție de la Kiev este un semn că Uniunea Europeană trebuie să înceteze finanțarea.

