Momentul prăbușirii. Doi oameni au murit, după ce un elicopter s-a prăbușit în Rusia

Un elicopter privat s-a prăbușit miercuri în regiunea Perm din Rusia după ce rotorul aparatului de zbor s-a agățat în liniile de electricitate. Accidentul s-a soldat cu moartea a două persoane.

Elicopterul s-a prăbușit în districtul Bardymsky, pe teritoriul centrului de recreere Ashatli Park. Potrivit biroului regional al Ministerului Situațiilor de Urgență din Rusia (EMERCOM), ambele persoane aflate la bordul elicopterului au decedat în urma accidentului. Serviciile de urgență au sosit la fața locului și a fost lansată o anchetă pentru a determina cauza accidentului.

