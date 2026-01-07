Capturarea lui Maduro de către Statele Unite a dus la moartea a 75 de oameni în Venezuela. Trump: Operațiunea a fost „eficientă, dar foarte violentă”

Statele Unite estimează că aproximativ 75 de persoane au fost ucise în timpul raidului militar de sâmbăta trecută pentru capturarea președintelui Venezuelean Nicolas Maduro, inclusiv zeci de victime care au rezultat într-un schimb de focuri la complexul său din Caracas, arată The Washington Post.

Aproximativ 75 de persoane au decedat în urma operațiunii „eficiente”, dar „foarte violente”

O persoană familiarizată cu această problemă a declarat că cel puțin 67 de persoane au fost ucise în atacul din Venezuela, în timp ce o alta a spus că aproximativ 75 până la 80 de persoane au decedat în urma raidului.

Oficialii americani care au vorbit sub condiția anonimatului din cauza sensibilității problemei, au spus că evaluările iau în considerare forțele de securitate venezuelene și cubaneze, precum și civilii prinși în conflict. Cifrele corespund aproximativ unei estimări pe care Venezuela a făcut-o public în ultimele zile. Numărul considerabil al morților adaugă sens remarcilor publice ale președintelui Donald Trump, conform cărora operațiunea pe care a aprobat-o a fost „eficientă”, dar „ foarte violentă ”.

SUA s-a ales cu doar șapte soldați răniți

De partea americană, aproximativ șapte soldați americani au fost răniți în operațiune, unii dintre ei suferind răni prin împușcare în schimbul de focuri de la complexul lui Maduro. Pentagonul a declarat marți într-un comunicat că doi militari americani se recuperează încă după rănile suferite în timpul operațiunii iar alți cinci răniți s-au întors la datorie.

„Faptul că această misiune extrem de complexă și istovitoare a fost executată cu succes, cu atât de puține răniți, este o dovadă a expertizei soldaților noștri comuni”, a declarat Pentagonul.

Venezuela a declarat 7 zile de doliu național în memoria celor uciși

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a decretat șapte zile de doliu pentru „tinerii martiri” care au murit apărând țara. Acești tineri „și-au oferit viața apărând Venezuela, apărându-l pe președintele Nicolás Maduro”, a declarat președintele interimar în timpul unei vizite prin Caracas.

Până în prezent, nu a fost comunicat numărul civililor care au decedat în urma operațiunii Statelor Unite. Au fost confirmate doar decesele a 24 de soldați din armata venezueleană și 32 de militari cubanezi. Surse venezuelene citate de The New York Times au dezvăluit că 80 de persoane au murit în operațiunea din Venezuela.

