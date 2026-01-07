Prima pagină » Știri externe » Capturarea lui Maduro de către Statele Unite a dus la moartea a 75 de oameni în Venezuela. Trump: Operațiunea a fost „eficientă, dar foarte violentă”

Capturarea lui Maduro de către Statele Unite a dus la moartea a 75 de oameni în Venezuela. Trump: Operațiunea a fost „eficientă, dar foarte violentă”

07 ian. 2026, 12:53, Știri externe
Capturarea lui Maduro de către Statele Unite a dus la moartea a 75 de oameni în Venezuela. Trump: Operațiunea a fost „eficientă, dar foarte violentă”

Statele Unite estimează că aproximativ 75 de persoane au fost ucise în timpul raidului militar de sâmbăta trecută pentru capturarea președintelui Venezuelean Nicolas Maduro, inclusiv zeci de victime care au rezultat într-un schimb de focuri la complexul său din Caracas, arată The Washington Post.

Aproximativ 75 de persoane au decedat în urma operațiunii „eficiente”, dar „foarte violente”

O persoană familiarizată cu această problemă a declarat că cel puțin 67 de persoane au fost ucise în atacul din Venezuela, în timp ce o alta a spus că aproximativ 75 până la 80 de persoane au decedat în urma raidului.

Oficialii americani care au vorbit sub condiția anonimatului din cauza sensibilității problemei, au spus că evaluările iau în considerare forțele de securitate venezuelene și cubaneze, precum și civilii prinși în conflict. Cifrele corespund aproximativ unei estimări pe care Venezuela a făcut-o public în ultimele zile. Numărul considerabil al morților adaugă sens remarcilor publice ale președintelui Donald Trump, conform cărora operațiunea pe care a aprobat-o a fost „eficientă”, dar „ foarte violentă ”.

SUA s-a ales cu doar șapte soldați răniți

De partea americană, aproximativ șapte soldați americani au fost răniți în operațiune, unii dintre ei suferind răni prin împușcare în schimbul de focuri de la complexul lui Maduro. Pentagonul a declarat marți într-un comunicat că doi militari americani se recuperează încă după rănile suferite în timpul operațiunii iar alți cinci răniți s-au întors la datorie.

„Faptul că această misiune extrem de complexă și istovitoare a fost executată cu succes, cu atât de puține răniți, este o dovadă a expertizei soldaților noștri comuni”, a declarat Pentagonul.

Venezuela a declarat 7 zile de doliu național în memoria celor uciși

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a decretat șapte zile de doliu pentru „tinerii martiri” care au murit apărând țara. Acești tineri „și-au oferit viața apărând Venezuela, apărându-l pe președintele Nicolás Maduro”, a declarat președintele interimar în timpul unei vizite prin Caracas.

Până în prezent, nu a fost comunicat numărul civililor care au decedat în urma operațiunii Statelor Unite. Au fost confirmate doar decesele a 24 de soldați din armata venezueleană și 32 de militari cubanezi. Surse venezuelene citate de The New York Times au dezvăluit că 80 de persoane au murit în operațiunea din Venezuela.

Recomandările autorului:

Putin vorbește despre „lumina iubirii” la slujba de Crăciun pe stil vechi și salută „misiunea sfântă din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse

Ștefan Popescu, analiza momentului: SUA pot obține controlul economic și strategic de facto al Groenlandei fără operațiuni militare. Reacțiile internaționale nu pot fi decât slabe. Imperiul SUA se retrage, de fapt

Macron anunță o posibilă discuție cu Putin în viitorul apropiat pentru soluționarea războiului din Ucraina. Discuțiile de la Paris continuă și astăzi

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Scandal în lumea săriturilor cu schiurile. Până la urmă, mărimea contează. Schiorii ar putea fi măsurați în zona intimă, după descoperirea unei noi metode de a trișa
12:58
Scandal în lumea săriturilor cu schiurile. Până la urmă, mărimea contează. Schiorii ar putea fi măsurați în zona intimă, după descoperirea unei noi metode de a trișa
VIDEO Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică și 95 de drone în cursul nopții. Cel puțin doi morți și nouă răniți
12:09
Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică și 95 de drone în cursul nopții. Cel puțin doi morți și nouă răniți
EXTERNE Macron anunță o posibilă discuție cu Putin în viitorul apropiat pentru soluționarea războiului din Ucraina. Discuțiile de la Paris continuă și astăzi
11:58
Macron anunță o posibilă discuție cu Putin în viitorul apropiat pentru soluționarea războiului din Ucraina. Discuțiile de la Paris continuă și astăzi
EXTERNE Primele pensii în euro în Bulgaria. Seniorii au luat cu asalt oficiile poștale
11:18
Primele pensii în euro în Bulgaria. Seniorii au luat cu asalt oficiile poștale
EXTERNE Țara europeană preferată de imigranții din Venezuela. Care sunt avantajele pe care le oferă sud-americanilor
11:06
Țara europeană preferată de imigranții din Venezuela. Care sunt avantajele pe care le oferă sud-americanilor
VIDEO Putin vorbește despre „lumina iubirii” la slujba de Crăciun pe stil vechi și salută „misiunea sfântă din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse
10:37
Putin vorbește despre „lumina iubirii” la slujba de Crăciun pe stil vechi și salută „misiunea sfântă din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse
Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Digi24
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump
Cancan.ro
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul dintre ei a fost folosit de Putin în România
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică, nu de un defect
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Predicțiile The New York Times pentru 2026. Cum va răspunde lumea la excesul tehnologic?

Cele mai noi

Trimite acest link pe