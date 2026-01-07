Rămășițele atacului SUA din Caracas. Cum au perceput locuitorii capitalei operațiunea militară a lui Trump

Cioburi de sticlă, pereți găuriți, praf și resturi de vopsea acoperă mobilierul și podelele din mai multe case dintr-un cartier din Caracas, afectat după atacul Statelor Unite de sâmbătă. ”Invazia” lui Trump a culminat cu capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores.

Cum s-a simțit atacul pentru localnici: „Pare că a trecut un vânt puternic care a distrus totul”

Familia Cabrera a simțit primul impact în zorii zilei. Mónica Cabrera își amintește că a auzit un bubuit puternic. Tatăl ei, Felipe, s-a ridicat brusc din pat, convins că fusese o explozie de gaz. Când au privit pe geam, au văzut geamurile sparte și cadrele de lemn desprinse. Mirosul de praf și chimicale plutea în aer. În jur, vecinii ieșeau încet pe străzi, întrebându-se dacă totul fusese un cutremur sau ceva mai grav.

Vecina lor, Aloha Pinto, tocmai se întorcea din vacanță. A auzit vibrațiile telefonului și țipetele oamenilor. Cineva a spus că locuința ei ar fi luat foc. În realitate, vegetația de lângă cartier ardea din cauza loviturilor aeriene. Casa ei avea găuri în pereți, iar muncitori trimiși de autorități transportau resturile și geamurile sparte în camioane. Pinto a rămas câteva minute nemișcată, privind la ceea ce mai rămăsese din grădina ei și din casa care fusese cândva liniștită.

„Pare că a trecut un vânt puternic care a distrus totul”, a spus ea. „Te întrebi de ce ți s‑a întâmplat asta și nu găsești răspuns.”

Ce a rămas după atacurile SUA

Loviturile au vizat mai multe puncte din Caracas și din Aragua, Miranda și La Guaira, iar orașul simte acum efectele lor. În unele zone, oamenii se tem să iasă pe stradă, în timp ce alții se adună să curățe geamurile și bucățile de pereți, să transporte resturile și să reconstruiască ce s-a pierdut. Multe familii își petrec zilele încercând să găsească obiecte pierdute pe sub dărâmături, să repare mobilierul distrus și să revină la un fel de normalitate care, pentru moment, pare imposibil de atins.

Oamenii povestesc despre zgomotul avioanelor care au trecut pe deasupra orașului, despre lumina puternică a exploziilor care s-a reflectat în ferestrele sparte, despre fumul care a acoperit cerul și despre teamă. Străzile arată ca după o furtună care nu iartă nimic, iar praful și bucățile de sticlă continuă să rămână pe pământ, ca niște mărturii ale atacului SUA.

Trei zile mai târziu, Caracas încă „respiră” greu. Oamenii curăță, repară, ajută vecinii și încearcă să-și reconstruiască casele. În aer rămâne tensiunea.

