Prima pagină » Știri externe » Rămășițele atacului SUA din Caracas. Cum au perceput locuitorii capitalei operațiunea militară a lui Trump

Rămășițele atacului SUA din Caracas. Cum au perceput locuitorii capitalei operațiunea militară a lui Trump

07 ian. 2026, 13:39, Știri externe
Rămășițele atacului SUA din Caracas. Cum au perceput locuitorii capitalei operațiunea militară a lui Trump
Galerie Foto 11

Cioburi de sticlă, pereți găuriți, praf și resturi de vopsea acoperă mobilierul și podelele din mai multe case dintr-un cartier din Caracas, afectat după atacul Statelor Unite de sâmbătă. ”Invazia” lui Trump a culminat cu capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores.

Cum s-a simțit atacul pentru localnici: „Pare că a trecut un vânt puternic care a distrus totul”

Familia Cabrera a simțit primul impact în zorii zilei. Mónica Cabrera își amintește că a auzit un bubuit puternic. Tatăl ei, Felipe, s-a ridicat brusc din pat, convins că fusese o explozie de gaz. Când au privit pe geam, au văzut geamurile sparte și cadrele de lemn desprinse. Mirosul de praf și chimicale plutea în aer. În jur, vecinii ieșeau încet pe străzi, întrebându-se dacă totul fusese un cutremur sau ceva mai grav.

Vecina lor, Aloha Pinto, tocmai se întorcea din vacanță. A auzit vibrațiile telefonului și țipetele oamenilor. Cineva a spus că locuința ei ar fi luat foc. În realitate, vegetația de lângă cartier ardea din cauza loviturilor aeriene. Casa ei avea găuri în pereți, iar muncitori trimiși de autorități transportau resturile și geamurile sparte în camioane. Pinto a rămas câteva minute nemișcată, privind la ceea ce mai rămăsese din grădina ei și din casa care fusese cândva liniștită.

„Pare că a trecut un vânt puternic care a distrus totul”, a spus ea. „Te întrebi de ce ți s‑a întâmplat asta și nu găsești răspuns.”

Ce a rămas după atacurile SUA

Loviturile au vizat mai multe puncte din Caracas și din Aragua, Miranda și La Guaira, iar orașul simte acum efectele lor. În unele zone, oamenii se tem să iasă pe stradă, în timp ce alții se adună să curățe geamurile și bucățile de pereți, să transporte resturile și să reconstruiască ce s-a pierdut. Multe familii își petrec zilele încercând să găsească obiecte pierdute pe sub dărâmături, să repare mobilierul distrus și să revină la un fel de normalitate care, pentru moment, pare imposibil de atins.

Oamenii povestesc despre zgomotul avioanelor care au trecut pe deasupra orașului, despre lumina puternică a exploziilor care s-a reflectat în ferestrele sparte, despre fumul care a acoperit cerul și despre teamă. Străzile arată ca după o furtună care nu iartă nimic, iar praful și bucățile de sticlă continuă să rămână pe pământ, ca niște mărturii ale atacului SUA.

Trei zile mai târziu, Caracas încă „respiră” greu. Oamenii curăță, repară, ajută vecinii și încearcă să-și reconstruiască casele. În aer rămâne tensiunea.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Capturarea lui Maduro de către Statele Unite a dus la moartea a 75 de oameni în Venezuela. Trump: Operațiunea a fost „eficientă, dar foarte violentă”

Căderea lui Maduro. Moscova a pierdut un partener la Caracas, dar a câștigat un guvern cu aceleași idei la Washington. „Pericolul este ca Rusia să interpreteze aceste mișcări drept undă verde”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Surpriza de la Paris: angajamentele cheie ale SUA pe Ucraina au dispărut din declarația finală
14:03
Surpriza de la Paris: angajamentele cheie ale SUA pe Ucraina au dispărut din declarația finală
MILITAR Pentagonul a făcut bilanțul operațiunii pentru capturarea lui Nicolas Maduro: 7 răniți în rândul trupelor americane, dintre care 2 încă se recuperează
14:02
Pentagonul a făcut bilanțul operațiunii pentru capturarea lui Nicolas Maduro: 7 răniți în rândul trupelor americane, dintre care 2 încă se recuperează
CONTROVERSĂ Un judecător din cazul de corupție al lui Netanyahu a fost ucis după ce o mașină care se afla în afara drumului s-a izbit de motocicleta sa
13:35
Un judecător din cazul de corupție al lui Netanyahu a fost ucis după ce o mașină care se afla în afara drumului s-a izbit de motocicleta sa
SCANDALOS Scandal în lumea săriturilor cu schiurile. Până la urmă, mărimea contează. Schiorii ar putea fi măsurați în zona intimă, după descoperirea unei noi metode de a trișa
12:58
Scandal în lumea săriturilor cu schiurile. Până la urmă, mărimea contează. Schiorii ar putea fi măsurați în zona intimă, după descoperirea unei noi metode de a trișa
CONTROVERSĂ Capturarea lui Maduro de către Statele Unite a dus la moartea a 75 de oameni în Venezuela. Trump: Operațiunea a fost „eficientă, dar foarte violentă”
12:53
Capturarea lui Maduro de către Statele Unite a dus la moartea a 75 de oameni în Venezuela. Trump: Operațiunea a fost „eficientă, dar foarte violentă”
VIDEO Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică și 95 de drone în cursul nopții. Cel puțin doi morți și nouă răniți
12:09
Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică și 95 de drone în cursul nopții. Cel puțin doi morți și nouă răniți
Mediafax
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Digi24
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump
Cancan.ro
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul dintre ei a fost folosit de Putin în România
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică, nu de un defect
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Predicțiile The New York Times pentru 2026. Cum va răspunde lumea la excesul tehnologic?
SPORT O echipă din Superliga a făcut un profit uriaș de pe urma unui TRANSFER. „A încasat la semnătură cât câștiga într-un an”
14:27
O echipă din Superliga a făcut un profit uriaș de pe urma unui TRANSFER. „A încasat la semnătură cât câștiga într-un an”
REACȚIE Cristian Tudor Popescu: „Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan”
14:10
Cristian Tudor Popescu: „Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan”
ULTIMA ORĂ Un tramvai Imperio s-a defectat și a blocat una dintre cele mai importante linii din București
13:59
Un tramvai Imperio s-a defectat și a blocat una dintre cele mai importante linii din București
ANCHETĂ Tezaurul dacic, păzit în glumă. Fostul director al Muzeului Național de Istorie, acuzații grave: „Olandezii au mințit”
13:56
Tezaurul dacic, păzit în glumă. Fostul director al Muzeului Național de Istorie, acuzații grave: „Olandezii au mințit”
UTILE Metoda „Biletul” face ravagii printre șoferi. Cum ajung aceștia să fie victime ale hoților
13:44
Metoda „Biletul” face ravagii printre șoferi. Cum ajung aceștia să fie victime ale hoților
REȚETE Cum se gătește corect vita. Ce tip de carne trebuie pentru o friptură care îi va lăsa fără replică pe invitați
13:26
Cum se gătește corect vita. Ce tip de carne trebuie pentru o friptură care îi va lăsa fără replică pe invitați

Cele mai noi

Trimite acest link pe