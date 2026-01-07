Macron anunță o posibilă discuție cu Putin în viitorul apropiat pentru soluționarea războiului din Ucraina. Discuțiile de la Paris continuă și astăzi

Președintele Franței, Emmanuel Macron, nu exclude posibilitatea unei convorbiri în următoarele săptămâni cu Vladimir Putin, arată BFM TV. Liderul de la Élysée afirmă că restabilirea contactelor cu Rusia este necesară pentru a avansa eforturile de pace, iar discuția ar trebui să aibă loc „cât mai curând posibil”.

Ultima dată când președinții francez și rus au vorbit telefonic a fost pe 1 iulie 2025, prima lor conversație în aproape trei ani. La acea vreme, Macron i-a cerut lui Putin să înceteze focul în Ucraina și să înceapă negocierile pentru a pune capăt conflictului. Palatul Élysée a subliniat că orice discuție cu Moscova se va desfășura în deplină transparență față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și partenerii europeni.

Pe 19 decembrie, Emmanuel Macron a declarat că Europa „ar beneficia” de reluarea dialogului cu președintele rus Vladimir Putin. Apoi, el a sugerat că europenii ar trebui să găsească o modalitate de a face acest lucru „în următoarele săptămâni”.

Emmanuel Macron: „Scopul discuțiilor este pacea fără capitularea Ucrainei”

Dialogul vizează explorarea unui acord de încetare a focului în Ucraina, în contextul în care aliații occidentali, reuniți la Paris în cadrul „Coaliției de Voință” au agreat noi garanții de securitate pentru Kiev.

„Trebuie să construim un proces [de comunicare cu Vladimir Putin]. Pe termen scurt, ar trebui să continuăm să sprijinim Ucraina. În prezent, reorganizăm contactele, ceea ce ar trebui să aibă loc în următoarele săptămâni. Scopul este pacea fără capitularea Ucrainei”, a declarat Emmanuel Macron pentru France 2.

Dimitri Peskov: „Rusia este gata de dialog”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat anterior că Putin este „gata de dialog” cu omologul său francez. Rusia a precizat de mai multe ori că este deschisă propunerilor oficiale de contact, dar nu a făcut prea multe lucruri pentru a facilita o astfel de discuție între Moscova și partea europeană.

Franța și Marea Britanie vor să trimită trupe în Ucraina

Întâlnirea de marți de la Paris dintre liderii europeni s-a axat pe viitoarele garanții de securitate pentru Kiev în cazul încheierii războiului cu Rusia. Printre problemele cheie discutate se numără alinierea unei poziții comune între Ucraina, Europa și Statele Unite, precum și o posibilă desfășurare de trupe străine pe teritoriul Ucrainei după armistițiu.

În timpul discuțiilor de la Paris, reprezentanții Ucrainei și cei ai Statelor Unite au convenit asupra mai multor pași în cadrul „Coaliției de Voință” pentru a implementa și asigura un armistițiu. Cu toate acestea, rămâne neclar dacă Rusia va fi de acord cu termenii discutați la Paris.

Franța și Marea Britanie au semnat o declarație de intenție pentru a trimite mii de militari pe teritoriul ucrainean imediat după încheierea unui eventual armistițiu cu Rusia. Această forță multinațională ar urma să monitorizeze încetarea focului și să descurajeze orice nouă agresiune. Statele Unite au acceptat să conducă un mecanism de monitorizare a armistițiului, iar reprezentanții inclusiv Steve Witkoff și Jared Kushner au participat active la discuțiile despre cedările teritoriale.

Discuțiile de la Paris au intrat în a doua zi

Delegația ucraineană a rămas la Paris pentru a detalia planul de pace, pe care președintele Volodimir Zelenski l-a descris ca fiind finalizat în proporție de 90%. Astăzi sunt programate discuții între o parte a delegației ucrainene și reprezentanții Statelor Unite și ai Uniunii Europene.

Din partea Ucrainei, vor rămâne la Paris David Arakhamia, Kirilo Budanov, Rustem Umerov, Serhii Kyslytsia, Oleksandr Bevz și Andrii Hnatov. Restul delegației ucrainene, condusă de președintele ucrainean, va pleca spre Cipru. Din partea americană, delegația este compusă din Steven Witkoff și Jared Kushner, principalii emisari de pace ai lui Donald Trump pentru războiul din Ucraina.

Recomandările autorului: