Mongolia se confruntă cu o CRIZĂ POLITICĂ. Premierul a demisionat la doar patru luni de la preluarea funcției

Prim-ministrul mongol, Gombojav Zandanshatar, a demisionat după doar patru luni de la preluarea funcției, după ce a pierdut votul de încredere din partea politicienilor.

Parlamentul Mongoliei, format din 126 de locuri, a organizat vineri votul, în cadrul căruia 71 de parlamentari au susținut demiterea lui Zandanshatar.

Pe 10 octombrie, peste 50 de membri ai Parlamentului au depus o moțiune pentru demiterea lui Zandanshatar din funcție, invocând încălcări constituționale și îngrijorări legate de guvernare, potrivit rapoartelor. Una dintre controverse a fost numirea unui nou ministru al Justiției și al Afacerilor Interne.

O altă critică la adresa lui Zandanshatar se referă la declarațiile sale publice despre o anchetă în curs, care ar fi subminat independența sistemului judiciar și dreptul la prezumția de nevinovăție, în timp ce o a treia susținea că modificările aduse mecanismelor de stabilire a prețurilor pentru principalii exportatori au favorizat concurența neloială.

Zandanshatar l-a înlocuit pe fostul premier Oyun-Erdene Luvsannamsrai, care a fost forțat să demisioneze în urma mai multor săptămâni de proteste.

Cetățenii mongoli organizează proteste împotriva corupției

Mongolia s-a confruntat cu problema corupției timp de decenii, cetățenii denunțând politicienii care au acumulat profituri de pe urma mineritului de cărbune, potrivit Al Jazeera.

Luvsannamsrai, care a pierdut un vot de încredere în luna iunie, a avertizat atunci că demiterea sa ar putea duce la o instabilitate politică. Acesta a insistat că „situația economică s-ar putea deteriora și partidele nu ar putea ajunge la un consens”.

Pierderea a doi premieri mongoli în câteva luni va amplifica îngrijorările legate de stabilitatea politică, generând incertitudine cu privire la viitorul țării.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

