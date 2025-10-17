A 12-a zi de CRIZĂ în Franța. Un fost premier dezaprobă suspendarea reformei pensiilor. Philippe susține DEMITEREA lui Emmanuel Macron

Fostul prim-ministru al Franței Edouard Philippe dezaprobă suspendarea reformei pensiilor până la alegerile prezidențiale din 2027, anunț făcut de premierul-desemnat, Sebastien Lecornu, în urma unui compromis făcut cu Partidul Socialist.

Philippe, susținător al creșterii vârstei legale de pensionare la 67 de ani și al introducerii unei măsuri de capitalizare, și-a exprimat ferm opinia cu privire decizia lui Lecornu. Premierul-desemnat a acceptat, la insistențele Partidului Socialist, să suspende reforma pensiilor, evitând astfel două moțiuni de cenzură, care au fost depuse, joi, de către RN și partidul Franța Nesupusă.

Fostul premier a declarat că deputații partidului Horizons „își vor prezenta ideile” în timpul dezbaterilor și „vor contesta suspendarea anunțată”.

De asemenea, Philippe s-a exprimat în favoarea demiterii președintelui Emmanuel Macron, după adoptarea unui buget, subliniind că ar constitui „singura decizie demnă pentru a evita optsprezece luni” de „criză” politică, care s-ar putea „sfârși prost”, conform cotidianului Le Figaro.

Lecornu reușește să evite două moțiuni de cenzură

Sebastien Lecornu a reușit să evite, joi, cele două moțiuni de cenzură depuse de RN și Franța Nesupusă.

Prima moțiune de cenzură depusă de partidul Franța Nesupusă nu a fost adoptată de deputați, primind doar 271 de voturi, mai puțin decât numărul necesar pentru adoptarea sa.

A doua moțiune de cenzură, ce a RN, va fi supusă la vot însă are puține șanse de a fi adoptată din cauza lipsei de sprijin din partea formațiunilor de stânga.

Lidera partidului Franța Nesupusă, Mathilde Panot, a anunțat că va depune o moțiune de cenzură pentru destituirea președintelui Emmanuel Macron.

A doua moțiune de cenzură depusă de partidul Mobilizarea Națională (RN) a fost respinsă, obținând doar 144 de voturi din partea deputaților.

Președintele RN, Jordan Bardella, a declarat că „toți cei care au refuzat astăzi să cenzureze” sunt responsabili „de suferințele viitoare ale țării”.

„O majoritate construită pe baza negocierilor a reușit să-și salveze astăzi pozițiile, în detrimentul interesului național”, a avertizat Bardella.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

A 11-a zi de CRIZĂ în Franța. Guvernul se confruntă cu două MOȚIUNI DE CENZURĂ. Marine Le Pen insistă asupra organizării unor noi alegeri