Motivul halucinant pentru care Iranul nu poate redeschide Strâmtoarea Ormuz

În Golful Persic e haos. Navele stau pe loc, petrolul nu mai circulă ca înainte, iar una dintre cele mai importante rute maritime din lume, Strâmtoarea Ormuz, rămâne blocată. Motivul oficial: războiul și tensiunile din zonă. Motivul neoficial: Iranul nu mai știe exact unde și-a pus minele.

Iranul a minat parțial Strâmtoarea Ormuz

În ultimele săptămâni, Iranul a minat parțial strâmtoarea, o tactică clasică de blocare a traficului maritim. Nu vorbim de mii de dispozitive, ci de câteva zeci sau chiar mai puține. Problema, însă, este alta. Minele navale nu sunt ca niște balize cu GPS. Unele plutesc sub apă, altele sunt ancorate sau se atașează de nave. După ce sunt lansate, pot fi mutate de curenți sau pur și simplu nu mai sunt monitorizate exact.

Rezultatul? Iranul nu poate garanta că zona e sigură nici măcar pentru ei, potrivit oficialilor americani citați de The New York Times.

Paradoxul e că minele sunt printre cele mai ieftine arme navale, dar au impact uriaș. Chiar și câteva dispozitive pot bloca o rută prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial.