Motivul halucinant pentru care Iranul nu poate redeschide Strâmtoarea Ormuz

În Golful Persic e haos. Navele stau pe loc, petrolul nu mai circulă ca înainte, iar una dintre cele mai importante rute maritime din lume, Strâmtoarea Ormuz, rămâne blocată. Motivul oficial: războiul și tensiunile din zonă. Motivul neoficial: Iranul nu mai știe exact unde și-a pus minele.

În ultimele săptămâni, Iranul a minat parțial strâmtoarea, o tactică clasică de blocare a traficului maritim. Nu vorbim de mii de dispozitive, ci de câteva zeci sau chiar mai puține. Problema, însă, este alta. Minele navale nu sunt ca niște balize cu GPS. Unele plutesc sub apă, altele sunt ancorate sau se atașează de nave. După ce sunt lansate, pot fi mutate de curenți sau pur și simplu nu mai sunt monitorizate exact.

Rezultatul? Iranul nu poate garanta că zona e sigură nici măcar pentru ei, potrivit oficialilor americani citați de The New York Times.

Paradoxul e că minele sunt printre cele mai ieftine arme navale, dar au impact uriaș. Chiar și câteva dispozitive pot bloca o rută prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

Circulația este permisă doar parțial deoarece iranienii nu pot localiza toate minele pe care le-au amplasat în calea navigabilă. De asemenea, iranienii nu au capacitatea de îndepărta toate minele chiar și atunci când știu unde se află, au declarat oficiali americani.

Posibilă blocare a negocierilor de la Islamabad

Acest lucru poate provoca blocarea negocierilor de pace de la Islamabad. Dezvăluirea ajută la explicarea motivului pentru care Teheranul a fost lent în a se conforma cerințelor președintelui american Donald Trump de a restabili transportul maritim prin strâmtoare.

De asemenea, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat săptămâna aceasta că strâmtoarea se va redeschide „cu luarea în considerare a limitărilor tehnice”. Oficialii americani au confirmat pentru NYT că expresia era o referire directă la problema minelor.

Citește și

FLASH NEWS Somalia, noul front al grupării Statul Islamic. Ce dezastre a provocat în regiunile din nordul-estul țării
13:25
Somalia, noul front al grupării Statul Islamic. Ce dezastre a provocat în regiunile din nordul-estul țării
SCANDAL Dezvăluire bombă în America. Jimmy Kimmel difuzează o fotografie cu Melania Trump și Jeffrey Epstein, după ce Prima Doamnă a negat orice legătură
12:48
Dezvăluire bombă în America. Jimmy Kimmel difuzează o fotografie cu Melania Trump și Jeffrey Epstein, după ce Prima Doamnă a negat orice legătură
FLASH NEWS Care sunt principalele subiecte de discuție în cadrul negocierilor dintre SUA și Iran din Pakistan
12:25
Care sunt principalele subiecte de discuție în cadrul negocierilor dintre SUA și Iran din Pakistan
LIVE 🚨 Război Orient: Delegația SUA, condusă de JD Vance, a sosit la Islamabad pentru a negocia cu Iranul. Discuții Israel-Liban la Washington
11:40
🚨 Război Orient: Delegația SUA, condusă de JD Vance, a sosit la Islamabad pentru a negocia cu Iranul. Discuții Israel-Liban la Washington
FLASH NEWS Negocieri cruciale la Islamabad. Delegaţia Iranului are 71 de persoane, inclusiv experţi tehnici. JD Vance, întâmpinat de șeful armatei pakistaneze
11:35
Negocieri cruciale la Islamabad. Delegaţia Iranului are 71 de persoane, inclusiv experţi tehnici. JD Vance, întâmpinat de șeful armatei pakistaneze
EXTERNE Eric Swalwell, candidat la funcţia de guvernator al Californiei, acuzat de agresiune sexuală. Democratul neagă acuzațiile care i-au zguduit campania
10:32
Eric Swalwell, candidat la funcţia de guvernator al Californiei, acuzat de agresiune sexuală. Democratul neagă acuzațiile care i-au zguduit campania
Mediafax
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Adevarul
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Mediafax
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei
Click
Cine este tânărul din Constanța care a fost admis la Harvard, cu o bursă de peste 1.300.000 de dolari: „Un copil extraordinar”
Digi24
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în Ungaria, este controversat chiar și printre susținătorii săi
Cancan.ro
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ai rămas blocat în trafic pe DN1? Iată câteva rute alternative
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Te simți epuizat în 2026? 7 metode rapide care îți calmează creierul (susținute de știință)
JUSTIȚIE Condamnare definitivă pentru mărturie mincinoasă, într-un grav dosar de braconaj la Cluj
13:23
Condamnare definitivă pentru mărturie mincinoasă, într-un grav dosar de braconaj la Cluj
CONTROVERSĂ O șoferiță a fost prinsă cu o viteză record pe o șosea din Constanța. Motivul: i se ardeau cozonacii
13:19
O șoferiță a fost prinsă cu o viteză record pe o șosea din Constanța. Motivul: i se ardeau cozonacii
SPORT Belodedici își vinde casa. Ce proprietate deține „Căprioara” într-o zonă selectă și boemă a Capitalei. „Este, de fapt, despre un stil de viață”
13:14
Belodedici își vinde casa. Ce proprietate deține „Căprioara” într-o zonă selectă și boemă a Capitalei. „Este, de fapt, despre un stil de viață”
VIDEO Ion Cristoiu: Cum îl șantajează Ilie Bolojan pe Nicușor Dan prin intermediul Rețelei
12:53
Ion Cristoiu: Cum îl șantajează Ilie Bolojan pe Nicușor Dan prin intermediul Rețelei
FLASH NEWS Adio, copii după buletin? Românii cu cărți de identitate electronice ar putea scăpa de birocrație și de „dosarul cu șină”
12:45
Adio, copii după buletin? Românii cu cărți de identitate electronice ar putea scăpa de birocrație și de „dosarul cu șină”
SPORT Rinat Ahmetov, uimit de ce a găsit în București. Miliardarul ucrainean a venit să-și ia la revedere de la Mircea Lucescu. „E atât de fermecătoare!”
12:40
Rinat Ahmetov, uimit de ce a găsit în București. Miliardarul ucrainean a venit să-și ia la revedere de la Mircea Lucescu. „E atât de fermecătoare!”

Cele mai noi

Trimite acest link pe