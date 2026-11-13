Prima pagină » Știri externe » Trump ia în calcul o intervenție militară în Cuba până în 2029: „Vreau să rezolv problema înainte să plec”

Trump ia în calcul o intervenție militară în Cuba până în 2029: „Vreau să rezolv problema înainte să plec”

Trump ia în calcul o intervenție militară în Cuba până în 2029: „Vreau să rezolv problema înainte să plec”
Donald Trump - Foto: Mediafax foto
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Donald Trump nu exclude folosirea forței militare împotriva Cubei înainte de încheierea mandatului său, în 2029. Liderul american spune că secretarul de stat Marco Rubio ar putea avea un rol important într-o eventuală operațiune împotriva regimului de la Havana.

Donald Trump a declarat joi că ia în considerare o intervenție militară în Cuba înainte de a părăsi Casa Albă, în ianuarie 2029. Liderul american a vorbit despre posibilitatea înlăturării regimului comunist de la Havana, fără să prezinte însă un plan concret sau un calendar pentru o eventuală operațiune, scrie Politico.com.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

Întrebat dacă intenționează să recurgă la forța militară pentru a „elibera Cuba”, Trump a răspuns: „Vreau să rezolv problema Cubei înainte de a pleca”.

Șeful de la Casa Albă a afirmat că Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, ar putea avea un rol central în acest demers, invocând originile cubaneze ale familiei sale.

„Avem un om foarte bun și talentat pentru problema Cubei, pe nume Marco, deoarece părinții lui Marco sunt din… Cuba, după cum probabil știți, iar lui i-ar plăcea foarte mult să facă asta”, a declarat Trump.

Sursa video – X/@clashreport

Cuba, sub presiunea Washingtonului după înlăturarea lui Nicolás Maduro din Venezuela

Relațiile dintre Statele Unite și Cuba s-au deteriorat în urma operațiunii americane care a dus la înlăturarea de la putere a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, unul dintre principalii aliați ai guvernului de la Havana. Ulterior, Washingtonul a impus un blocaj asupra livrărilor de petrol către Cuba, măsură care a agravat dificultățile economice și energetice ale insulei.

Restricțiile au contribuit la perturbarea alimentării cu energie electrică, într-o perioadă în care Cuba se confrunta deja cu o criză umanitară și cu probleme majore de aprovizionare.

În luna martie, Trump declarase că ar putea avea „onoarea de a cuceri Cuba”, formulare care a alimentat tensiunile la Havana.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Afirmațiile de acum ale șefului SUA vin într-un moment extrem de dificil pentru republicani, după înfrângerea suferită la alegerile americane de la jumătatea mandatului, cauzată în principal de războiul declanșat de Trump împotriva Iranului, care a generat scumpiri în lanț la carburanți și alimente în SUA.

„Sincer, mi-ar plăcea să pot face asta pentru oameni, pentru cubanezii care au venit și au fost tratați foarte rău, iar apoi au ajuns în America”, a declarat președintele SUA.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MESAJMaia Sandu, discuții cu liderii europeni la Dublin despre aderarea R. Moldova la UE: „Rămânem un partener de încredere și un factor de stabilitate în estul Europei”
12:59
Maia Sandu, discuții cu liderii europeni la Dublin despre aderarea R. Moldova la UE: „Rămânem un partener de încredere și un factor de stabilitate în estul Europei”
SONDAJ DE OPINIERaportul GLOBSEC 2026: Tot mai mulți europeni susțin crearea unei armate europene, reintroducerea serviciului militar obligatoriu și îl percep pe Trump drept o amenințare la adresa securității globale
12:53
Raportul GLOBSEC 2026: Tot mai mulți europeni susțin crearea unei armate europene, reintroducerea serviciului militar obligatoriu și îl percep pe Trump drept o amenințare la adresa securității globale
Convoiul lui Zelenski ar fi fost atacat cu ouă la Dublin. În ce stare a ajuns una dintre mașinile din coloana oficială a președintelui Ucrainei la întâlnirea cu negociatorii americani
12:25
Convoiul lui Zelenski ar fi fost atacat cu ouă la Dublin. În ce stare a ajuns una dintre mașinile din coloana oficială a președintelui Ucrainei la întâlnirea cu negociatorii americani
ALERTĂMicrosoft, pană majoră la nivel global. Probleme de conectivitate la Outlook, Teams și alte servicii. Zeci de mii de utilizatori sunt afectați, inclusiv din România
11:21
Microsoft, pană majoră la nivel global. Probleme de conectivitate la Outlook, Teams și alte servicii. Zeci de mii de utilizatori sunt afectați, inclusiv din România
FLASH NEWSNegocierile de pace în Ucraina, blocate din nou de Putin: „Trupele străine trimise la Kiev vor deveni ținte legitime”. Europa respinge condițiile Rusiei
10:24
Negocierile de pace în Ucraina, blocate din nou de Putin: „Trupele străine trimise la Kiev vor deveni ținte legitime”. Europa respinge condițiile Rusiei
FLASH NEWSRăzboiul din Iran, pe care să reizbucnească: Teheranul a atacat un radar aflat la o bază militară americană din Bahrain. Reacția lui Trump
09:08
Războiul din Iran, pe care să reizbucnească: Teheranul a atacat un radar aflat la o bază militară americană din Bahrain. Reacția lui Trump
Mediafax
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
Digi24
Șoferul român de TIR nu e de vină pentru accidentul din Bulgaria. Cum s-ar fi produs de fapt tragedia, ipoteza anchetatorilor
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Adevarul
Vladimir Putin are un nou nepot. Tatăl copilului se numește Zelenski. Informațiile apărute în presa rusă
Mediafax
Presa maghiară, VERDICT despre România: De ce nu mai este „țara-model” din regiune
Click
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale
Digi24
Ce pensie ar putea primi românii care câștigă astăzi salariul mediu sau minim pe economie. Calculele unui analist economic
Cancan.ro
Tabel pensii. Ce pensie vei primi la bătrânețe, dacă ai lucrat 40 de ani cu carte de muncă, în funcție de job-ul tău
Ce se întâmplă doctore
2 zodii devin mai puternice în perioada 13-27 noiembrie. Reușesc să-și atingă orice obiectiv
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
O Dacia Duster 2025 este scoasă la vânzare cu mai puțin de 50.000 KM la bord. Ce preț cere proprietarul?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Ecuațiile lui Einstein dezvăluie că gravitația se poate rupe și reconecta așa cum o fac câmpurile magnetice
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
EXCLUSIVMărturisire incendiară a ministrului Economiei: Președintele României a fost mințit, în cazul contractului încheiat cu Rheinmetall
12:59
Mărturisire incendiară a ministrului Economiei: Președintele României a fost mințit, în cazul contractului încheiat cu Rheinmetall
ANUNȚTârgul de Crăciun de la Craiova se deschide azi, de la ora 18.00. Programul detaliat al spectacolelor
12:57
Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide azi, de la ora 18.00. Programul detaliat al spectacolelor
NEWS ALERTSURSE | Gabriel Daraban și afaceristul băcăuan Gheorghe Chealfă, plasați sub control judiciar de DIICOT. Ei nu au recunoscut acuzațiile. Mulți suspecți, angajați ai CEC Bank, au admis că încălcau protocoalele. Se știa că banii sunt pentru afacerist
12:49
SURSE | Gabriel Daraban și afaceristul băcăuan Gheorghe Chealfă, plasați sub control judiciar de DIICOT. Ei nu au recunoscut acuzațiile. Mulți suspecți, angajați ai CEC Bank, au admis că încălcau protocoalele. Se știa că banii sunt pentru afacerist
INEDITÎn 1971, un astronaut a dus pe Lună semințe de pin, platan, sequoia și brad. Ce s-a întâmplat apoi, după zeci de ani de la întoarcerea sa pe Pământ
12:41
În 1971, un astronaut a dus pe Lună semințe de pin, platan, sequoia și brad. Ce s-a întâmplat apoi, după zeci de ani de la întoarcerea sa pe Pământ
FLASH NEWSGeorge Simion merge la România – Polonia, alături de o delegație de 20 de parlamentari. Gheorghe Piperea: „Nu cred că mai suport încă un 6-0 mâine seară”
12:38
George Simion merge la România – Polonia, alături de o delegație de 20 de parlamentari. Gheorghe Piperea: „Nu cred că mai suport încă un 6-0 mâine seară”
INEDITAdevărata poveste a lui Vineri 13. De la tragedia din 1307, când a fost executat Marele Maestru al Cavalerilor Templieri, la superstiția mondială: De ce, după mai bine de 700 de ani, data aduce ghinion
12:14
Adevărata poveste a lui Vineri 13. De la tragedia din 1307, când a fost executat Marele Maestru al Cavalerilor Templieri, la superstiția mondială: De ce, după mai bine de 700 de ani, data aduce ghinion

Cele mai noi

Trimite acest link pe