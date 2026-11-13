Trump ia în calcul o intervenție militară în Cuba până în 2029: „Vreau să rezolv problema înainte să plec”

Președintele Donald Trump nu exclude folosirea forței militare împotriva Cubei înainte de încheierea mandatului său, în 2029. Liderul american spune că secretarul de stat Marco Rubio ar putea avea un rol important într-o eventuală operațiune împotriva regimului de la Havana.

Donald Trump a declarat joi că ia în considerare o intervenție militară în Cuba înainte de a părăsi Casa Albă, în ianuarie 2029. Liderul american a vorbit despre posibilitatea înlăturării regimului comunist de la Havana, fără să prezinte însă un plan concret sau un calendar pentru o eventuală operațiune, scrie Politico.com.

Sondaj Gândul A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Întrebat dacă intenționează să recurgă la forța militară pentru a „elibera Cuba”, Trump a răspuns: „Vreau să rezolv problema Cubei înainte de a pleca”.

Șeful de la Casa Albă a afirmat că Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, ar putea avea un rol central în acest demers, invocând originile cubaneze ale familiei sale.

„Avem un om foarte bun și talentat pentru problema Cubei, pe nume Marco, deoarece părinții lui Marco sunt din… Cuba, după cum probabil știți, iar lui i-ar plăcea foarte mult să facă asta”, a declarat Trump.

Sursa video – X/@clashreport

Cuba, sub presiunea Washingtonului după înlăturarea lui Nicolás Maduro din Venezuela

Relațiile dintre Statele Unite și Cuba s-au deteriorat în urma operațiunii americane care a dus la înlăturarea de la putere a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, unul dintre principalii aliați ai guvernului de la Havana. Ulterior, Washingtonul a impus un blocaj asupra livrărilor de petrol către Cuba, măsură care a agravat dificultățile economice și energetice ale insulei.

Restricțiile au contribuit la perturbarea alimentării cu energie electrică, într-o perioadă în care Cuba se confrunta deja cu o criză umanitară și cu probleme majore de aprovizionare.

În luna martie, Trump declarase că ar putea avea „onoarea de a cuceri Cuba”, formulare care a alimentat tensiunile la Havana.

Afirmațiile de acum ale șefului SUA vin într-un moment extrem de dificil pentru republicani, după înfrângerea suferită la alegerile americane de la jumătatea mandatului, cauzată în principal de războiul declanșat de Trump împotriva Iranului, care a generat scumpiri în lanț la carburanți și alimente în SUA.