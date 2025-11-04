Prima pagină » Știri externe » Motivul pentru care Shein își retrage păpușile sexuale de la VÂNZARE după ce autoritățile franceze au amenințat că vor interzice magazinul online

Motivul pentru care Shein își retrage păpușile sexuale de la VÂNZARE după ce autoritățile franceze au amenințat că vor interzice magazinul online

04 nov. 2025, 02:30, Știri externe
Shein și-a retras toate păpușile sexuale de pe platforma sa de marketplace după scandalul din Franța. La Bazar de l’Hotelde Ville, câteva persoane au protestat împotriva gigantului magazin chinez de vestimentație,  chiar pe durata deschiderii primului magazin Shein de la Paris.

Manifestanții au apărut cu pancarte pe care erau scrise mesaje „Rușine Shein!”, „Shein este complice la pornografia infantilă”, precum și cu poze în care apare o păpușă sexuală cu aspect infantil, scrie Reuters

Cum a ajuns vestea la urechile sale, ministrul francez al Finanțelor Roland Lescure a amenințat imediat că-i va interzice magazinului chinez să mai vândă pe teritoriul Franței dacă mai vine păpuși sexuale cu aspect de minore.

Cum se apără compania?

Shein a transmis că a impus„sancțiuni stricte” asupra comercianților și că va spri controalele asupra cuvintelor cheie pentru a preveni încălcarea legislației în vigoare.

„Cu toate că fiecare comerciant este răspunzător pentru ce distribuie, Shein nu va tolera nicio violare a regulamentului intern și a politicilor”, a transmis compania.

Autoritatea franceză de supraveghere a consumatorilor a raportat autorităților firma de fast-fashion Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale cu aspect infantil. A făcut plângere la autorități după ce sâmbătă a găsit o păpușă sexuală scundă cu aspect de minoră scoasă la vânzare pe platforma online Shein.

Shein riscă să fie interzis în Franța

Potrivit Euronews,  autoritățile franceze au fost alertate că mai sunt magazine care încalcă legislația.

„Nu este vorba doar de Shein, există multe altele. Am fost alertați cu privire la alte cazuri”, a confirmat luni, pentru Franceinfo, Înaltul Comisar al Franței pentru Copii, Sarah El Haïry.

El Haïry a anunțat că guvernul a lansat anchete mai ample asupra altor platforme. Autoritățile din Franța poate închide orice magazin care vinde produse care implică terorism, trafic de droguri sau materiale pornografice cu minori. Guvernul francez are dreptul să solicite interzicerea accesului pe piața franceză a comercianților care încalcă legea, a declarat Lescure pentru BFM TV.

