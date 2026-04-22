Muntenegru face un pas istoric spre UE, după ce s-a decis redactarea tratatului de aderare. La ce dată s-ar putea alătura comunității europene

Muntenegru a făcut miercuri un pas important pentru aderarea la Uniunea Europeană, după ce statele membre au decis să înceapă procesul de redactare a tratatului de aderare la UE, scrie Mediafax.

Decizia statelor membre de a începe redactarea tratatului de aderare pentru Muntenegru, luată miercuri, marchează un moment istoric și este primul tratat de acest fel elaborat în ultimii 15 ani, de la cel al Croației în 2011.

Ambasadorii celor 27 de state UE au aprobat crearea unui grup de lucru ad hoc însărcinat cu redactarea documentului oficial de aderare. În acest sens, guvernul de la Podgorica și-a stabilit obiectivul de a deveni al 28-lea stat membru al comunității europene până în 2028.

În prezent, Muntenegru este singurul stat din Balcanii de Vest care se află în cel mai avansat stadiu de aderare, după ce a încheiat 14 din cele 35 de așa-numite „clustere” – de discuții grupate în jurul diferitelor subiecte, de la fiscalitate la politica de mediu.

Viitorul tratat de aderare va include clauze mai stricte pentru a preveni regresul în domenii precum statul de drept și valorile fundamentale, învățând astfel din experiențele extinderilor anterioare.

Premierul Milojko Spajić a subliniat că aderarea este privită acum nu doar prin prisma beneficiilor economice aduse de apartenența la UE, ci mai ales ca un „proiect de pace” și securitate în Balcanii de Vest în actualul context geopolitic.

The Telegraph: Bulgaria, noul „cal troian” al Rusiei. Cum poate deveni noul guvern de la Sofia principalul aliat al Moscovei în Europa

Cerere surpriză venită din partea lui Emmanuel Macron. Președintele francez cere retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului

Donald Trump anunță ziua în care pot fi organizate noi discuții cu iranienii, în timp ce Teheranul se străduiește să vină cu un plan de pace

FLASH NEWS Moment de groază în Rio de Janeiro. 200 de turiști au rămas blocați pe munte după un schimb de focuri între poliție și traficanții de droguri
21:15
Moment de groază în Rio de Janeiro. 200 de turiști au rămas blocați pe munte după un schimb de focuri între poliție și traficanții de droguri
VIDEO Imagini cu Javier Milei, aflat în vizită în Israel. Președintele Argentinei, a „îmbrățișat” Zidul Plângerii
19:49
Imagini cu Javier Milei, aflat în vizită în Israel. Președintele Argentinei, a „îmbrățișat” Zidul Plângerii
FLASH NEWS Trezoreria SUA prelungește scutirea pentru vânzarea petrolului rusesc. Care este motivul din spatele deciziei
19:31
Trezoreria SUA prelungește scutirea pentru vânzarea petrolului rusesc. Care este motivul din spatele deciziei
VIDEO Imagini cu orașul Gaza de dinainte și după război
19:28
Imagini cu orașul Gaza de dinainte și după război
FLASH NEWS Donald Trump anunță ziua în care pot fi organizate noi discuții cu iranienii, în timp ce Teheranul se străduiește să vină cu un plan de pace
18:22
Donald Trump anunță ziua în care pot fi organizate noi discuții cu iranienii, în timp ce Teheranul se străduiește să vină cu un plan de pace
MILITAR Celebru Think Thank, analiză devastatoare: SUA riscă să rămână fără armament din cauza războiului cu Iran. Americanii vor fi lipsiți de apărare
17:56
Celebru Think Thank, analiză devastatoare: SUA riscă să rămână fără armament din cauza războiului cu Iran. Americanii vor fi lipsiți de apărare
Mediafax
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie
Mediafax
UPDATE. DNA suspectează că liderul PSD, Radu Moldovan, ar avea proprietăți în Franța pe numele unor terți. Radu Moldovan a ajuns la spital. DNA îl anchetează și pe șeful CJ Sălaj, liberalul Dinu Iancu-Sălăjanu
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Cum sună o erupție solară? Un eveniment rar, surprins chiar în momentul declanșării!
CONTROVERSĂ Atacuri la adresa României din Parlamentul Greciei, după investigația Codruței Kovesi: „Provine dintr-o țară care nu are o tradiție de separare a puterilor”
21:31
Atacuri la adresa României din Parlamentul Greciei, după investigația Codruței Kovesi: „Provine dintr-o țară care nu are o tradiție de separare a puterilor”
ACTUALITATE Filtrați de AI. Karyna a aplicat la 400 de locuri de muncă și a obținut doar trei interviuri. Unde greșeste
21:28
Filtrați de AI. Karyna a aplicat la 400 de locuri de muncă și a obținut doar trei interviuri. Unde greșeste
ULTIMA ORĂ Sună alarma la Bruxelles din cauza crizei politice de la București. Ce oficial european vine de urgență la București și care este agenda 
20:00
Sună alarma la Bruxelles din cauza crizei politice de la București. Ce oficial european vine de urgență la București și care este agenda 
SPORT David Popovici mai adaugă o medalie de aur în palmares
19:39
David Popovici mai adaugă o medalie de aur în palmares
INFRASTRUCTURĂ Cine sunt italienii care au dat o lovitură de 3,6 miliarde de lei și vor construi Autostrada care trece Prutul. CNIR anunță oficial contractul
19:22
Cine sunt italienii care au dat o lovitură de 3,6 miliarde de lei și vor construi Autostrada care trece Prutul. CNIR anunță oficial contractul
JUSTIȚIE Kovesi are undă verde să aresteze 13 parlamentari greci. Ce acuzații le aduce
19:19
Kovesi are undă verde să aresteze 13 parlamentari greci. Ce acuzații le aduce

Cele mai noi

Trimite acest link pe