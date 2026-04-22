Muntenegru face un pas istoric spre UE, după ce s-a decis redactarea tratatului de aderare. La ce dată s-ar putea alătura comunității europene

Muntenegru a făcut miercuri un pas important pentru aderarea la Uniunea Europeană, după ce statele membre au decis să înceapă procesul de redactare a tratatului de aderare la UE, scrie Mediafax.

Decizia statelor membre de a începe redactarea tratatului de aderare pentru Muntenegru, luată miercuri, marchează un moment istoric și este primul tratat de acest fel elaborat în ultimii 15 ani, de la cel al Croației în 2011.

Ambasadorii celor 27 de state UE au aprobat crearea unui grup de lucru ad hoc însărcinat cu redactarea documentului oficial de aderare. În acest sens, guvernul de la Podgorica și-a stabilit obiectivul de a deveni al 28-lea stat membru al comunității europene până în 2028.

În prezent, Muntenegru este singurul stat din Balcanii de Vest care se află în cel mai avansat stadiu de aderare, după ce a încheiat 14 din cele 35 de așa-numite „clustere” – de discuții grupate în jurul diferitelor subiecte, de la fiscalitate la politica de mediu.

Viitorul tratat de aderare va include clauze mai stricte pentru a preveni regresul în domenii precum statul de drept și valorile fundamentale, învățând astfel din experiențele extinderilor anterioare.

Premierul Milojko Spajić a subliniat că aderarea este privită acum nu doar prin prisma beneficiilor economice aduse de apartenența la UE, ci mai ales ca un „proiect de pace” și securitate în Balcanii de Vest în actualul context geopolitic.

