Prima pagină » Știri externe » Nadia Comăneci, premiată pentru întreaga carieră la Laureus 2026: moment emoționant la Madrid pentru prima gimnastă din istorie cu 10 pe linie

Nadia Comăneci, premiată pentru întreaga carieră la Laureus 2026: moment emoționant la Madrid pentru prima gimnastă din istorie cu 10 pe linie

Mihai Tănase
Nadia Comăneci - Foto: Instagram/ juegosolimpicos

Legenda gimnasticii Nadia Comăneci a primit Premiul pentru întreaga carieră la Laureus World Sports Awards 2026. Distincția, oferită la Madrid, a fost marcată de un moment plin de emoție și recunoaștere internațională pentru fosta sportivă care a obținut primul 10 perfect din istoria acestui sport.

Legenda sportului românesc, Nadia Comăneci, a fost onorată luni seara, la Madrid, cu Premiul pentru întreaga carieră în cadrul prestigioasei gale Laureus World Sports Awards 2026, scrie Gymnastics-now.com.

Nadia Comăneci - Foto: Instagram/juegosolimpicos

Nadia Comăneci – Foto: Instagram/
juegosolimpicos

Distincția i-a fost înmânată de Simone Biles și Bart Conner, soțul său, într-un moment care a emoționat publicul, ridicat în picioare pentru a o aplauda la scenă deschisă.

„Când a trebuit să concurez la paralele, nu m-am simțit atât de emoționată”, a spus Comăneci, vizibil copleșită de moment.

Primul 10 perfect din istoria gimnasticii

Nadia Comăneci a intrat definitiv în istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, când, la doar 14 ani, a obținut primul 10 perfect din gimnastica olimpică.

Nadia Comăneci - Foto: Instagram/juegosolimpicos

Nadia Comăneci – Foto: Instagram/
juegosolimpicos

Performanța a redefinit sportul și a transformat-o într-un simbol global. La Montreal, a câștigat cinci medalii: trei de aur, una de argint și una de bronz. Ulterior, la Jocurile Olimpice de la Moscova 1980, a adăugat încă patru medalii, dintre care două de aur.

„Aș spune că este aniversarea a cinci note de 10 perfecte, pentru că 50 sună ca și cum ar fi fost cu mult timp în urmă”, a glumit fosta mare gimnastă.

Astăzi, la 64 de ani, ea continuă să inspire generații întregi, amintind că „17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul”. În discursul său, Comăneci a vorbit importanța sportului pentru copii și a elogiat-o pe Simone Biles, considerată una dintre cele mai mari gimnaste din toate timpurile.

Momentul a fost încheiat cu un mesaj personal emoționant pentru soțul său: „Tu ești nota mea perfectă de 10.”

Sursa video – Instagram/laureussport

