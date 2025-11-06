Nancy Pelosi, prima femeie care a ocupat funcția de președinte al Camerei Reprezentanților din SUA, se retrage din politica americană

Nancy Pelosi, prima femeie care a ocupat funcția de președinte al Camerei Reprezentanților din SUA, a anunțat că nu va mai candida în 2026. Anunțul a fost făcut de reprezentantul din San Francisco joi, pe pagina de X. Pelosi își încheie astfel o carieră de aproape 40 de ani în politica americană.

„De zeci de ani, am preţuit privilegiul de a ne reprezenta minunatul oraş în Congresul Statelor Unite”, a declarat Nancy Pelosi într-un videoclip pe X dedicat San Francisco. „Cu o inimă recunoscătoare, aștept cu nerăbdare ultimul meu an de serviciu ca mândru reprezentant vostru”.

În vârstă de 85 de ani, Pelosi și-a anunțat retragerea printr-un clip în care își prezintă victoriile din politica americană – de la adoptarea Legii privind accesul la asistență medicală (Affordable Care Act), la lupta împotriva HIV/SIDA, la infrastructură și legislația privind schimbările climatice.

Anunțul de retragere al lui Pelosi vine la doar câteva zile după ce s-a aprobat „Propunerea 50”, o măsură de vot din California care va permite statului să-și redreseze harta congresului pentru a adăuga mai multe locuri pentru democrați în Camera Reprezentanților – o acțiune pentru care Pelosi a făcut campanie.