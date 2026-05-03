Starea de sănătate a activistei iraniene Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, provoacă îngrijorare internațională, după ce a fost transferată de urgență la spital. Apropiații acuză ignorarea avertismentelor și că intervenția autorităților ar putea fi venit prea târziu.

Noi semnale de alarmă vin din Iran, unde starea de sănătate a activistei pentru drepturile omului Narges Mohammadi s-a deteriorat dramatic. Familia și susținătorii laureatei Nobel pentru Pace susțin că transferul acesteia din închisoare la spital a fost decis în ultimul moment, într-un context medical deja critic, scrie Euronews.com.

Potrivit surselor apropiate activistei, aceasta ar fi suferit un atac de cord în detenție, după luni întregi în care avertismentele privind agravarea stării sale de sănătate ar fi fost ignorate.

Familia activistei a descris transferul la spital drept o intervenție întârziată, în timp ce fundația care îi poartă numele vorbește despre o „deteriorare catastrofală a stării sale fizice”, care a făcut imposibilă continuarea detenției fără tratament medical de urgență.

„Potrivit neurologului, în ciuda problemelor cardiace grave, tratarea afecțiunii neurologice este acum prioritatea clinică”, a declarat Mustafa Nili, avocatul laureatei Nobel pentru Pace.

Comitetul Nobel cere eliberarea activistei iraniene

Îngrijorarea a depășit granițele Iranului și a ajuns în centrul atenției comunității internaționale. Norwegian Nobel Committee și-a exprimat public îngrijorarea pentru starea laureatei Premiului Nobel pentru Pace 2023 și a făcut apel la autoritățile iraniene să permită tratamentul adecvat.

„Sperăm că autoritățile iraniene o vor elibera, astfel încât să poată beneficia de tratament medical adecvat”, a declarat Kristian Berg Harpviken, secretarul Comitetului Nobel norvegian.

În vârstă de 53 de ani, Narges Mohammadi a fost arestată în repetate rânduri în ultimele decenii din cauza activismului său pentru drepturile omului și libertățile civile în Iran.

Pentru mulți tineri iranieni care protestează împotriva regimului, ea a devenit imaginea rezistenței și una dintre cele mai puternice voci ale opoziției civice.

