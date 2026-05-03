Iranul, setat pe modul „autodistrugere economică”. The Insider: „Nici măcar o pace imediată cu SUA nu ar fi o salvare”

Iranul este setat pe modul „autodistrugere”, iar economia țării se confruntă cu probleme foarte grave. Nici măcar o încetare rapidă a războiului în curs nu ar fi suficientă pentru a o salva. Țara suferă în mod regulat de pene de curent, iar infrastructura sa are nevoie urgentă de reparații. Însă nu există bani pentru a rezolva aceste probleme.

Războiul cu SUA și Israel a agravat criza. Pagubele provocate de campania americano-israeliană sunt estimate la 270 de miliarde de dolari. Asta înseamnă de cinci ori veniturile bugetului de stat al Iranului pentru anul fiscal 2024-2025.

Suma este aproximativ egală cu PIB-ul Iranului de dinainte de război.

„Incompetența guvernului dăunează mai mult decât războiul în sine”

Se așteaptă ca economia Iranului să se contracte cu peste 10%.

Fondurile de reconstrucție sunt limitate.

Veniturile din petrol nu sunt suficiente, iar guvernul cheltuiește mai mult decât câștigă.

Proiectele de stat sunt finanțate prin intermediul băncilor.

Subvențiile mențin prețurile la benzină la un nivel scăzut pentru iranienii de rând, pentru a preveni tulburările.

Inflația este de 40% pe an. Moneda s-a depreciat cu 47%.

„Este puțin probabil ca investitorii străini să își investească banii în Iran, chiar dacă sancțiunile sunt ridicate. Efectul descurajant al corupției și riscul de finanțare a terorismului vor rămâne. De fapt, incompetența guvernului dăunează mai mult poziției economice a țării decât războiul în sine”, scrie economistul Patrick Clawson, directorul programului Iran de la Institutul Washington pentru Politica Orientului Apropiat, într-o analiză publicată de The Insider.

„Iranul depinde de gaze naturale pentru 69% din energia sa totală”

În noiembrie anul trecut, președintele Masoud Pezeshkian a avertizat că întreaga capitală ar putea fi evacuată din cauza lipsei acute de apă. După ani de consum excesiv și construcție de baraje, țara a intrat în criză odată cu cel mai recent ciclu de secete periodice.

În plus, în lunile dinaintea războiului, electricitatea a fost întreruptă în orașele mari timp de ore întregi, uneori fără avertisment.

„Deficitul de gaze naturale din iarna trecută a obligat autoritățile să închidă instalațiile industriale alimentate cu gaz și să reducă salariile muncitorilor din fabrici.

Tarifele mici percepute pentru gaze naturale, petrol și electricitate au contribuit la un consum excesiv.

Când aprovizionarea a fost redusă, firmele au încetat să plătească.

Producătorii de energie au fost incapabili să își modernizeze instalațiile și liniile de transport vechi și ineficiente.

Conform Raportului Statistic al Energiei Mondiale din 2025, Iranul depinde de gaze naturale pentru 69% din energia sa totală.

Este o valoare mai mare decât orice altă țară în afară de Turkmenistan și Uzbekistan.

Rusia este, de asemenea, destul de dependentă de gaze naturale, utilizându-le pentru 54% din aprovizionarea sa totală cu energie.

Iranul cheltuiește acum 6 miliarde de dolari pe an pentru importurile de benzină din cauza contrabandei și a consumului excesiv. Marina iraniană interceptează frecvent navele care transportă benzină de contrabandă”, explică Patrick Clawson.

„Guvernul iranian cheltuiește mult mai mult decât încasează”

Temerile legate de proteste precum cele din 2019 au determinat guvernul să mențină prețul benzinei în moneda locală constant timp de ani de zile, chiar și în contextul inflației.

„Presiunea SUA a determinat guvernele și băncile din mai multe țări să restricționeze parțial sau total accesul Iranului la active care au totalizat 100 de miliarde de dolari la un moment dat, provenite în mare parte din vânzările de petrol.

Inflația din Iran este un fenomen monetar.

Cauza principală este că Banca Centrală a Iranului tolerează (sau chiar încurajează) o creștere rapidă a masei monetare.

Principalul motiv al creșterii rapide este că băncile împrumută sume uriașe guvernului pentru proiecte comandate de guvern.

Guvernul iranian cheltuiește mult mai mult decât încasează. Acest lucru se datorează proiectelor pe care le impune, cum ar fi drumurile cu taxă construite cu finanțare bancară sau prin cheltuieli ale IRGC.

O parte din aceste cheltuieli guvernamentale sunt concepute pentru a preveni posibile proteste. Este motivul pentru care sumele ridicole cheltuite pentru subvenționarea consumului de benzină continuă să fie alocate”, mai scrie Patrick Clawson.

„Unele dintre cele mai importante instalații economice ale Iranului au fost scoase din funcțiune”

Aceste probleme economice apar după mai mulți ani în care lucrurile mergeau, de fapt, destul de bine.

Conform datelor FMI, în perioada de cinci ani, 2020-2024, PIB-ul Iranului a crescut în medie cu 4,4% pe an.

„Prin comparație, Statele Unite au crescut în medie cu 2,3% pe an, cifrele europene fiind și mai mici.

FMI raportează că PIB-ul Iranului s-a contractat cu 1,5% în 2025.

Chiar înainte de război, FMI a prognozat că acesta va scădea cu încă 6,1% în 2026.

Din cauza războiului, această cifră ar putea depăși cu mult 10%.

Pagubele provocate de război, estimate de guvernul iranian la 270 de miliarde de dolari (fără a include daunele aduse instalațiilor militare), vor agrava mult situația.

Unele dintre cele mai importante instalații economice ale Iranului, cum ar fi complexele petrochimice și oțelăriile, au fost scoase din funcțiune. Podurile rutiere și feroviare majore au fost distruse.

Țara, care își redusese șomajul de la un vârf de 14% în 2010 la 8% în 2025, a pierdut acum cel puțin 1 milion de locuri de muncă direct din cauza războiului”, arată Patrick Clawson.

„Producția de petrol este controlată în proporție de 100% de stat”

Iranul pare hotărât să continue să exporte 1,5 milioane de barili de petrol pe zi, inclusiv ceea ce poate vinde din depozitul plutitor pe care îl avea în largul coastelor asiatice la începutul războiului.

„Iar prețul petrolului va fi mai mare anul acesta decât anul trecut. Cele câteva zeci de miliarde de venituri suplimentare pe care Iranul le-ar putea obține din exporturile mai mari de petrol nici măcar nu vor ajunge să acopere toate pagubele provocate de război.

Chiar dacă Iranul ar reuși să încaseze o taxă de 2 dolari pe baril din exporturile reînnoite de 12 milioane de barili pe zi de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, aceasta ar însemna tot mai puțin de 9 miliarde de dolari pe an.

Și asta pentru că Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite vor continua să își folosească conductele, evitând Strâmtoarea Ormuz.

Producția de petrol este controlată în proporție de 100% de stat, în mare parte prin intermediul Companiei Naționale Iraniene de Petrol.

Gazele naturale lichide și condensatele provin prin intermediul companiilor producătoare de gaze naturale.

Exporturile sunt strict controlate de stat, care ascunde canalele pe care le folosește pentru a evita mai bine sancțiunile.

Iranul folosește o serie de companii intermediare pentru a ajuta la această evaziune.

S-a descoperit că unele dintre ele sifonează sume mari, ceea ce a dus la mai multe scandaluri de miliarde de dolari.

O mare parte din exporturi sunt efectuate, conform permisiunii autorităților, de către entități deținute sau controlate de Gărzile Revoluționare și aliații acestora.

Veniturile ajungând direct la Gărzile Revoluționare, mai degrabă decât să treacă prin bugetul de stat”, mai scrie Patrick Clawson.

„Marea întrebare este cum vor reacționa iranienii”

Guvernul iranian – explică Patrick Clawson – obține, de asemenea, sume mici din vânzările locale de produse petroliere. Dar prețurile scăzute mențin veniturile tot foarte scăzute.

De obicei, veniturile din vânzări nu sunt suficiente nici măcar pentru a acoperi costurile de rafinare și distribuție.

„Guvernul susține că veniturile din petrol sunt mai mici decât veniturile fiscale (fiecare reprezentând aproximativ 40-45% din buget, veniturile din privatizare fiind, de asemenea, importante).

Acest lucru subestimează semnificativ importanța fiscală a veniturilor din petrol.

Gărzile Revoluționare câștigă sume substanțiale din vânzarea petrolului care le este alocat.

Pe scurt, situația economică a Iranului era precară înainte de război.

Era suficient de rea încât regimul a recurs la forța letală pentru a înăbuși protestele.

Autoritățile recunosc uciderea a 3.000 de protestatari pe 8 ianuarie, în timp ce estimările externe indică un număr mult mai mare de morți.

Războiul nu va face decât să agraveze problemele economice. Marea întrebare este cum vor reacționa iranienii”, încheie Patrick Clawson.

