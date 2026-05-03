De ce pe planeta Venus o zi durează mai mult decât un an. Este caz unic în întregul Univers

Pe planeta Venus, o zi durează mai mult decât un an. Este caz unic în întregul Univers, deși se știa deja că Venus are cea mai lungă durată a unei zile — adică timpul necesar pentru o rotație completă în jurul propriei axe, relatează Reuters.

Un studiu a constatat că o singură rotație venusiană durează 243,0226 zile terestre. Asta înseamnă că o zi durează mai mult decât un an pe Venus, care face o orbită completă în jurul Soarelui în 225 de zile terestre.

Cercetătorii au transmis unde radio către Venus de 21 de ori între 2006 și 2020, de la antena Goldstone a NASA din deșertul Mojave, California, și au studiat ecoul radio, care a furnizat informații despre anumite caracteristici planetare, atât la Goldstone, cât și la Observatorul Green Bank din Virginia de Vest.

„Fiecare măsurătoare individuală a fost obținută tratând Venus ca pe o bilă uriașă de discotecă. Am iluminat Venus cu o lanternă uriașă – radarul de la Goldstone – și am observat reflexiile pe măsură ce traversau suprafața Pământului”, a spus profesorul de astronomie planetară de la UCLA, Jean-Luc Margot, care a condus studiul publicat în revista Nature Astronomy.

Ce arată noile date

Noile date au arătat că nucleul planetei Venus are un diametru de aproximativ 4.360 de mile (7.000 km), comparabil cu nucleul Pământului. Estimările anterioare ale nucleului lui Venus se bazau pe modelări computerizate, nu pe date observaționale.

Venus se rotește aproape vertical în jurul axei sale, ceea ce înseamnă că nu are anotimpuri evidente. Pământul are o înclinare mai pronunțată. Studiul a calculat înclinarea lui Venus la aproximativ 2,64 grade. Cea a Pământului este de aproximativ 23,5 grade.

Venus, a doua planetă de la Soare, este similară ca structură, dar puțin mai mică decât Pământul, având un diametru de aproximativ 7.500 de mile (12.000 km). Deasupra peisajului său amenințător se află o atmosferă densă și toxică, formată în principal din dioxid de carbon, cu nori de picături de acid sulfuric. Din cauza unui efect de seră scăpat de sub control, temperaturile de la suprafață ajung la 880 de grade Fahrenheit (471 de grade Celsius), suficient de ridicate pentru a topi plumbul.

De ce a primit Venus mai puțină atenție decât Marte

Venus se rotește de la est la vest, în direcția opusă tuturor celorlalte planete din sistemul nostru solar, cu excepția lui Uranus. Într-o altă particularitate, ciclul său zi-noapte, timpul dintre răsărituri, spre deosebire de durata unei rotații complete, durează 117 zile terestre, deoarece Venus se rotește în direcția opusă mișcării sale orbitale în jurul Soarelui.

Venus a primit mai puțină atenție științifică decât Marte, celălalt vecin planetar apropiat al Pământului, și alte destinații din sistemul solar.

„Nu cred că Venus ar fi mai dificil de înțeles decât alte planete dacă am avea date suficiente, dar există o lipsă regretabilă de date despre Venus”, a spus Margot.

„Nu au existat misiuni NASA către Venus de aproape 30 de ani și aproximativ o duzină de misiuni NASA către Marte în acest interval de timp”, a spus Margot, adăugând că noile descoperiri despre modul în care se rotește Venus ar putea ajuta la viitoare tentative de aselenizare pe planetă.

Recomandarea autorului:

Primele imagini cu astronauții misiunii Artemis II după 10 zile în spațiu

Cine a fost Artemis, zeița greacă după care au fost botezate misiunile NASA spre Lună