Prima pagină » Știri externe » Știință » De ce pe planeta Venus o zi durează mai mult decât un an. Este caz unic în întregul Univers

De ce pe planeta Venus o zi durează mai mult decât un an. Este caz unic în întregul Univers

De ce pe planeta Venus o zi durează mai mult decât un an. Este caz unic în întregul Univers
Galerie Foto 2

Pe planeta Venus, o zi durează mai mult decât un an. Este caz unic în întregul Univers, deși se știa deja că Venus are cea mai lungă durată a unei zile — adică timpul necesar pentru o rotație completă în jurul propriei axe, relatează Reuters

Un studiu a constatat că o singură rotație venusiană durează 243,0226 zile terestre. Asta înseamnă că o zi durează mai mult decât un an pe Venus, care face o orbită completă în jurul Soarelui în 225 de zile terestre.

Cercetătorii au transmis unde radio către Venus de 21 de ori între 2006 și 2020, de la antena Goldstone a NASA din deșertul Mojave, California, și au studiat ecoul radio, care a furnizat informații despre anumite caracteristici planetare, atât la Goldstone, cât și la Observatorul Green Bank din Virginia de Vest.

„Fiecare măsurătoare individuală a fost obținută tratând Venus ca pe o bilă uriașă de discotecă. Am iluminat Venus cu o lanternă uriașă – radarul de la Goldstone – și am observat reflexiile pe măsură ce traversau suprafața Pământului”, a spus profesorul de astronomie planetară de la UCLA, Jean-Luc Margot, care a condus studiul publicat în revista Nature Astronomy.

Ce arată noile date

Noile date au arătat că nucleul planetei Venus are un diametru de aproximativ 4.360 de mile (7.000 km), comparabil cu nucleul Pământului. Estimările anterioare ale nucleului lui Venus se bazau pe modelări computerizate, nu pe date observaționale.

Venus se rotește aproape vertical în jurul axei sale, ceea ce înseamnă că nu are anotimpuri evidente. Pământul are o înclinare mai pronunțată. Studiul a calculat înclinarea lui Venus la aproximativ 2,64 grade. Cea a Pământului este de aproximativ 23,5 grade.

Venus, a doua planetă de la Soare, este similară ca structură, dar puțin mai mică decât Pământul, având un diametru de aproximativ 7.500 de mile (12.000 km). Deasupra peisajului său amenințător se află o atmosferă densă și toxică, formată în principal din dioxid de carbon, cu nori de picături de acid sulfuric. Din cauza unui efect de seră scăpat de sub control, temperaturile de la suprafață ajung la 880 de grade Fahrenheit (471 de grade Celsius), suficient de ridicate pentru a topi plumbul.

De ce a primit Venus mai puțină atenție decât Marte

Venus se rotește de la est la vest, în direcția opusă tuturor celorlalte planete din sistemul nostru solar, cu excepția lui Uranus. Într-o altă particularitate, ciclul său zi-noapte, timpul dintre răsărituri, spre deosebire de durata unei rotații complete, durează 117 zile terestre, deoarece Venus se rotește în direcția opusă mișcării sale orbitale în jurul Soarelui.

Venus a primit mai puțină atenție științifică decât Marte, celălalt vecin planetar apropiat al Pământului, și alte destinații din sistemul solar.

„Nu cred că Venus ar fi mai dificil de înțeles decât alte planete dacă am avea date suficiente, dar există o lipsă regretabilă de date despre Venus”, a spus Margot.

„Nu au existat misiuni NASA către Venus de aproape 30 de ani și aproximativ o duzină de misiuni NASA către Marte în acest interval de timp”, a spus Margot, adăugând că noile descoperiri despre modul în care se rotește Venus ar putea ajuta la viitoare tentative de aselenizare pe planetă.

Recomandarea autorului:

Primele imagini cu astronauții misiunii Artemis II după 10 zile în spațiu

Cine a fost Artemis, zeița greacă după care au fost botezate misiunile NASA spre Lună

Recomandarea video

Citește și

ȘTIINȚĂ De ce 90% dintre oameni sunt dreptaci. Explicația oamenilor de știință
18:14
De ce 90% dintre oameni sunt dreptaci. Explicația oamenilor de știință
ANALIZĂ Cursa spațială China vs America: Cine ar putea fi „Țestoasa” câștigătoare și cine riscă să piardă ca „Iepurele”
17:17
Cursa spațială China vs America: Cine ar putea fi „Țestoasa” câștigătoare și cine riscă să piardă ca „Iepurele”
MISIUNE SPAȚIALĂ China va trimite un telescop în spațiu, considerat a fi de „300 de ori mai performant” decât Hubble de la NASA. Va putea studia materia întunecată
17:13
China va trimite un telescop în spațiu, considerat a fi de „300 de ori mai performant” decât Hubble de la NASA. Va putea studia materia întunecată
ȘTIINȚĂ Cum se vede apusul de soare de pe Marte. Imagini spectaculoase
16:02
Cum se vede apusul de soare de pe Marte. Imagini spectaculoase
ȘTIINȚĂ Psihologii sunt de acord: Persoanele care își țin telefonul pe silențios au o trăsătură de personalitate comună
20:42, 01 May 2026
Psihologii sunt de acord: Persoanele care își țin telefonul pe silențios au o trăsătură de personalitate comună
MISIUNE SPAȚIALĂ Trump vrea ca NASA să trimită din nou astronauți pe Lună înainte de terminarea președinției sale în 2029
21:28, 30 Apr 2026
Trump vrea ca NASA să trimită din nou astronauți pe Lună înainte de terminarea președinției sale în 2029
Mediafax
De ce retragerea militarilor americani din Germania nu este cea mai mare lovitură pentru Europa
Digi24
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns să cumpere petrol de la Moscova
Cancan.ro
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Lecție de bun-simț la volan: cum poți scăpa de amendă la un control rutier, chiar dacă ai greșit
Mediafax
În Europa există un loc unde „călătoria în timp” pare reală
Click
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Ce se întâmplă doctore
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Dacă nu bei mai mult de două beri și ieși pozitiv la alcooltest, primești amendă sau se consideră infracțiune?
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Un studiu a analizat cât de în siguranță sunt bicicliștii pe străzile aglomerate. Veștile nu sunt îmbucurătoare!
COMEMORARE Institutul Wiesel critică dur comemorarea lui Ion Gavrilă Ogoranu: „Ce a avut în minte administrația locală?”
11:42
Institutul Wiesel critică dur comemorarea lui Ion Gavrilă Ogoranu: „Ce a avut în minte administrația locală?”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 4 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
11:19
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 4 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
CONTROVERSĂ BBC: Rețeaua secretă care a introdus internetul Starlink în Iran. Cum a fost spartă blocada digitală impusă de regimul ayatolahilor
10:44
BBC: Rețeaua secretă care a introdus internetul Starlink în Iran. Cum a fost spartă blocada digitală impusă de regimul ayatolahilor
APĂRARE De ce ajunge un blindat Lynx la peste 11 milioane de euro bucata. Modelul românesc, analizat atent de Ucraina
10:36
De ce ajunge un blindat Lynx la peste 11 milioane de euro bucata. Modelul românesc, analizat atent de Ucraina
Gândul de Vreme Minime negative la început de mai. Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:35
Minime negative la început de mai. Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
FLASH NEWS Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan: „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”
10:22
Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan: „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”

Cele mai noi

Trimite acest link pe