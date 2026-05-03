George Simion acuză partidele din coaliție de „jaf” în programul SAFE și critică direcția contractelor de înarmare

Liderul AUR, George Simion, acuză partidele din coaliția de guvernare, inclusiv PSD, de gestionarea „netransparentă” a contractelor din Programul SAFE, pe care îl descrie drept un „tun financiar” de peste 10 miliarde de euro.

George Simion acuză partidele din coaliție de „jaf”

Într-un mesaj video publicat pe Facebook, George Simion susține că fondurile din programul de înzestrare militară nu sunt direcționate către industria românească, ci către companii din străinătate.

„Un tun financiar este dat românilor în aceste zile, mult mai mare decât celebrul scandal al celor 100 de milioane de doze de vaccin. Acum vorbim de mai bine de 10 miliarde de euro luaţi împrumut de români pentru înarmarea ţării”, afirmă liderul AUR.

Critici privind beneficiarii fondurilor

Simion acuză că principalele contracte ar merge către firme din Germania și Franța, menționând compania Rheinmetalldrept unul dintre beneficiarii majori.

„Dăm bani către Germania şi Franţa, principalul beneficiar fiind o companie germană, Rheinmetall, care beneficiază de majoritatea contractelor de armament. (…) De ce ne dăm seama că este vorba de un jaf de proporţii gigantice? Ei bine, nimeni nu vrea să îşi asume răspunderea. Ciolacu spune că nu el a semnat, Bolojan spune că nu el a semnat”, a declarat acesta.

Cereri de transparență și acuzații de corupție

Liderul AUR susține că formațiunea a cerut acces la contractele din program, despre care afirmă că ridică suspiciuni. El mai afirmă că actualul model de finanțare ar dezavantaja industria de apărare din România și propune ca majoritatea fondurilor să fie direcționate către producția internă.

„Din 15 contracte, toate miros a corupţie. Nu vor să ne prezinte contractele, la fel cum au făcut şi în cazul Pfizer. Vom face tot ce ne stă în putere să se afle adevărul despre acest tun şi desigur şi să îl oprim. Asta a făcut coaliţia PSD-PNL-UDMR-USR. A jefuit România! Acest model economic bazat pe împrumut fără a pompa bani care ne pot scoate la liman şi care ne pot da o gură de aer în industria de armament românească în locuri de muncă bine plătite nu trebuie acceptat. Soluţia AUR este ca aceste contracte de împrumut să nu fie acceptate dacă minim 80% din sume nu sunt introduse în industria de armament românească”, a spus Simion.

