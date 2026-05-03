Prima pagină » Actualitate » George Simion acuză partidele din coaliție de „jaf” în programul SAFE și critică direcția contractelor de înarmare

George Simion acuză partidele din coaliție de „jaf” în programul SAFE și critică direcția contractelor de înarmare

Liderul AUR, George Simion, acuză partidele din coaliția de guvernare, inclusiv PSD, de gestionarea „netransparentă” a contractelor din Programul SAFE, pe care îl descrie drept un „tun financiar” de peste 10 miliarde de euro.

George Simion acuză partidele din coaliție de „jaf”

Într-un mesaj video publicat pe Facebook, George Simion susține că fondurile din programul de înzestrare militară nu sunt direcționate către industria românească, ci către companii din străinătate.

„Un tun financiar este dat românilor în aceste zile, mult mai mare decât celebrul scandal al celor 100 de milioane de doze de vaccin. Acum vorbim de mai bine de 10 miliarde de euro luaţi împrumut de români pentru înarmarea ţării”, afirmă liderul AUR.

Critici privind beneficiarii fondurilor

Simion acuză că principalele contracte ar merge către firme din Germania și Franța, menționând compania Rheinmetalldrept unul dintre beneficiarii majori.

„Dăm bani către Germania şi Franţa, principalul beneficiar fiind o companie germană, Rheinmetall, care beneficiază de majoritatea contractelor de armament. (…) De ce ne dăm seama că este vorba de un jaf de proporţii gigantice? Ei bine, nimeni nu vrea să îşi asume răspunderea. Ciolacu spune că nu el a semnat, Bolojan spune că nu el a semnat”, a declarat acesta.

Cereri de transparență și acuzații de corupție

Liderul AUR susține că formațiunea a cerut acces la contractele din program, despre care afirmă că ridică suspiciuni. El mai afirmă că actualul model de finanțare ar dezavantaja industria de apărare din România și propune ca majoritatea fondurilor să fie direcționate către producția internă.

„Din 15 contracte, toate miros a corupţie. Nu vor să ne prezinte contractele, la fel cum au făcut şi în cazul Pfizer. Vom face tot ce ne stă în putere să se afle adevărul despre acest tun şi desigur şi să îl oprim. Asta a făcut coaliţia PSD-PNL-UDMR-USR. A jefuit România! Acest model economic bazat pe împrumut fără a pompa bani care ne pot scoate la liman şi care ne pot da o gură de aer în industria de armament românească în locuri de muncă bine plătite nu trebuie acceptat. Soluţia AUR este ca aceste contracte de împrumut să nu fie acceptate dacă minim 80% din sume nu sunt introduse în industria de armament românească”, a spus Simion.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

COMEMORARE Institutul Wiesel critică dur comemorarea lui Ion Gavrilă Ogoranu: „Ce a avut în minte administrația locală?”
11:42
Institutul Wiesel critică dur comemorarea lui Ion Gavrilă Ogoranu: „Ce a avut în minte administrația locală?”
APĂRARE De ce ajunge un blindat Lynx la peste 11 milioane de euro bucata. Modelul românesc, analizat atent de Ucraina
10:36
De ce ajunge un blindat Lynx la peste 11 milioane de euro bucata. Modelul românesc, analizat atent de Ucraina
INVESTIȚIE Gabriel Oprea anunță o investiție de 5 milioane de euro în ferma Black Angus deținută de Gigi Nețoiu
09:15
Gabriel Oprea anunță o investiție de 5 milioane de euro în ferma Black Angus deținută de Gigi Nețoiu
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: În România, a fi susținător al Americii a devenit o crimă
09:00
Valentin Stan: În România, a fi susținător al Americii a devenit o crimă
SPORT Surpriză la baza FCSB. Peste cine a dat Gigi Becali: „Nu e normal ca de la echipe rivale să vină şi să se recupereze la tine”
08:34
Surpriză la baza FCSB. Peste cine a dat Gigi Becali: „Nu e normal ca de la echipe rivale să vină şi să se recupereze la tine”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Pe 5 mai va fi o întrecere între partide ca moțiunea să treacă cu cele mai multe voturi pentru din istoria democrației românești”
08:30
Ion Cristoiu: „Pe 5 mai va fi o întrecere între partide ca moțiunea să treacă cu cele mai multe voturi pentru din istoria democrației românești”
Mediafax
De ce retragerea militarilor americani din Germania nu este cea mai mare lovitură pentru Europa
Digi24
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns să cumpere petrol de la Moscova
Cancan.ro
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Lecție de bun-simț la volan: cum poți scăpa de amendă la un control rutier, chiar dacă ai greșit
Mediafax
În Europa există un loc unde „călătoria în timp” pare reală
Click
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Ce se întâmplă doctore
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Dacă nu bei mai mult de două beri și ieși pozitiv la alcooltest, primești amendă sau se consideră infracțiune?
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Prăbușirea civilizației mayașe a fost un colaps în cascadă, sugerează noi descoperiri
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 4 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
11:19
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 4 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
CONTROVERSĂ BBC: Rețeaua secretă care a introdus internetul Starlink în Iran. Cum a fost spartă blocada digitală impusă de regimul ayatolahilor
10:44
BBC: Rețeaua secretă care a introdus internetul Starlink în Iran. Cum a fost spartă blocada digitală impusă de regimul ayatolahilor
Gândul de Vreme Minime negative la început de mai. Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:35
Minime negative la început de mai. Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
FLASH NEWS Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan: „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”
10:22
Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan: „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”
CONTROVERSĂ Criza kerosenului schimbă regulile în aeroporturi: pasagerii pot fi mutați pe alte zboruri pentru a economisi combustibil
10:12
Criza kerosenului schimbă regulile în aeroporturi: pasagerii pot fi mutați pe alte zboruri pentru a economisi combustibil

Cele mai noi

Trimite acest link pe