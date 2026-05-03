Gabriel Oprea anunță o investiție de 5 milioane de euro în ferma Black Angus deținută de Gigi Nețoiu

Fostul vicepremier și ministru de Interne, Gabriel Oprea, susține că a achiziționat 15% dintr-o fermă de bovine Black Angus pentru suma de 5 milioane de euro. Ferma aparține omului de afaceri Gigi Nețoiu.

Gabriel Oprea, investiție de 5 milioane de euro

Gabriel Oprea a anunțat investiția pe Facebook, unde a prezentat și detalii despre capacitatea fermei și structura efectivelor de animale.

„Cea mai tare fermă de Black Angus. Danubius Cetate Netoiu! Azi am investit 5 milioane de euro și am cumpărat 15% din cea mai tare fermă din Europa de Est acum la început 1000 de capete din care 300 de Mame cu 280 vitei plus 500 tauri la 500 kg! Ferma pe 200 de hectare cu toată infrastructura modernă”, a scris pe facebook, Gabriel Oprea.

Probleme la ferma lui Gigi Nețoiu

Ferma este controlată de Gigi Nețoiu, cunoscut pentru investițiile sale din fotbal și din zona agricolă. Acesta a fost implicat de-a lungul timpului în cluburi precum Dinamo, Universitatea Craiova, Rocar și FC Voluntari.

În trecut, omul de afaceri a reclamat pierderi cauzate de inundații la ferma din Cetate și a cerut despăgubiri din partea statului pentru animalele afectate.

În februarie, presa locală a relatat că ferma a fost închisă temporar în urma unui control al Administrației Bazinale de Apă Jiu (ABA Jiu).

Inspectorii au constatat că exploatația funcționa fără autorizațiile necesare și că era amplasată într-o zonă expusă la inundații. Potrivit autorităților, activitatea nu respecta reglementările privind gospodărirea apelor și nu deținea avizele obligatorii emise de Apele Române.

