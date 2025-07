NATO condamnă atacurile cibernetice ale Rusiei asupra unor țări europene, inclusiv a ROMÂNIEI /”Vom riposta”

Alianța Nord-Atlantică a condamnat vehement, vineri, atacuri cibernetice atribuite Rusiei care au vizat țări europene, inclusiv România, avertizând că va acționa pentru contracararea acestor activități.

Alianța Nord-Atlantică acuză Administrația Vladimir Putin că recurge la atacuri cibernetice ”în cadrul unei campanii de a destabiliza NATO” pe fondul războiului din Ucraina.

Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a condamnat vehement activitățile atribuite Moscovei.

We have a war at our border. It is fought with lethal weapons and every day human lives are lost. But Russia’s aggression does not stop there.

Today, together with our NATO allies and with our EU partners, we publicly and firmly condemned the cyber campaigns carried out by…

