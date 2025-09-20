NATO ridică avioanele: Polonia sub protecție după loviturile rusești

Forțele armate poloneze au anunțat că, sâmbătă dimineața, avioane poloneze și aliate au decolat pentru a proteja spațiul aerian al Poloniei, în urma atacurilor rusești asupra vestului Ucrainei, lângă frontieră.

„Din cauza activității aviației de lungă distanță a Federației Ruse, care efectuează atacuri pe teritoriul Ucrainei, aviația poloneză și aliată a început să opereze în spațiul nostru aerian. Avioane poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a declarat comandamentul operațional într-o postare pe X.

Reuters notează că aceste măsuri urmăresc consolidarea siguranței în regiunile aflate în apropierea zonelor vizate de amenințări.

„Comandamentul operațional al forțelor armate monitorizează situația actuală, iar forțele și resursele aflate sub comanda sa rămân în stare de alertă maximă pentru a putea reacționa imediat”, se mai arată în postare.

În noaptea de 20 septembrie, armata rusă a lansat un nou val de atacuri asupra Ucrainei, folosind zeci de drone kamikaze Shahed și rachete balistice.