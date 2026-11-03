Un scandal de proporții a izbucnit pe 2 noiembrie în localitatea Petropavlivska Borșciaghivka, de lângă Kiev, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora zeci de bărbați ar fi fost ținuți ilegal și maltratați într-o clădire păzită de militari ai Gărzii Naționale a Ucrainei. Patru militari au fost transportați la spital, iar autoritățile au anunțat o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat, relatează presa ucraineană. Șeful Cancelariei prezidențiale a Ucrainei, Kirilo Budanov, a calificat incidentul inacceptabil. El a anunțat că autoritățile investighează circumstanțele cazului.

Potrivit publicației Kyiv Independent, în apropierea clădirii s-au adunat localnici care cereau explicații despre presupusa reținere ilegală a unor bărbați. Pe rețelele sociale au circulat informații despre aproximativ 40 de persoane care ar fi fost ținute în subsol și supuse torturii. Aceste acuzații nu au fost confirmate oficial.

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Garda Națională a Ucrainei a transmis că imobilul era un punct temporar de dislocare, unde se aflau militari mobilizați și persoane care reveniseră în unități după ce le părăsiseră fără permisiune. Aceștia urmau să fie repartizați în alte unități militare.

Comandantul Gărzii Naționale a Ucrainei , Oleksandr Pivnenko, a confirmat că patru militari au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Acesta a respins acuzațiile de tortură, dar a declarat că eventualele abuzuri vor fi verificate, iar rezultatele anchetei vor fi făcute publice.

Potrivit publicației Babel, alți 18 militari aflați în clădire au putut să-și contacteze familiile. De asemenea, rudelor și reprezentanților publicului li s-a permis accesul în incintă pentru a verifica situația celor aflați acolo.

Poliția a precizat că a intervenit după ce angajații unui serviciu privat de ambulanță au reclamat că li s-ar fi împiedicat accesul la o persoană care avea nevoie de asistență medicală. Totodată, autoritățile au respins informațiile despre persoane ținute ilegal și despre un deces în urma incidentului.

La fața locului a venit și șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Kyrylo Budanov. Acesta a declarat că în clădire se aflau 14 militari și că transportarea celor răniți la spital ar fi fost îngreunată de blocajul creat de protestatari.

Budanov a spus că situația trebuie investigată și a atras atenția că există și alte clădiri de acest fel. Potrivit agenției UNIAN, acesta a anunțat că, începând cu 3 noiembrie, va fi analizat modul în care funcționează asemenea puncte temporare și ce se întâmplă în interiorul lor.

❗️Head of Zelensky’s presidential office Budanov is interrogating the 14-year-old boy rescued from the Kiev Azov sexual abuse torture chamber. Ukraine is a failed state. All of Ukraine’s funders and supporters need to be prosecuted and delt with once the Russian army liberates Kiev.🇷🇺⚔️💯 — Aleksey The Great 🇷🇺🎖 (@aleksthgrt) November 2, 2026

Situația a degenerat în confruntări între protestatari și forțele de ordine. Imagini video publicate pe rețelele sociale și preluate de presa ucraineană arată cum oamenii aruncă cu ouă în polițiștii și militarii Gărzii Naționale, echipați cu uniforme și căști de protecție. Protestatarii au încercat să pătrundă pe teritoriul clădirii, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și au tras focuri de armă în aer, relatează Kyiv Independent.