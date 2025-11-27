🚨 Negocierile dintre SUA și RUSIA, pe pacea din Ucraina, au fost interceptate de un serviciu de informații străin. Principalii suspecți: europenii

12:02

Secretarul de stat Marco Rubio le-a spus aliaților europeni că Statele Unite își doresc un acord de pace, înainte de a accepta orice garanții de securitate pentru Ucraina, potrivit unui diplomat european și a unei alte surse contactate de Politico.

Într-o convorbire de marți cu oficiali europeni, Rubio a susținut că președintele Donald Trump va negocia garanții pe termen lung pentru siguranța Ucrainei

Liderii Ucrainei au considerat garanțiile de securitate occidentale drept o piatră de temelie pentru orice acord fezabil cu Rusia, deși membrii NATO s-au străduit să găsească o modalitate de a sprijini țara afectată de război, fie militar, fie cu sprijin de informații.

Trump a declarat că nu îl va invita pe liderul Ucrainei la Casa Albă până când nu va fi semnat un acord

Potrivit Politico, situația se schimbă rapid, iar aliații europeni se străduiesc să înțeleagă multiplele mesaje transmise de administrație.

Rubio le-a spus, de asemenea, aliaților europeni că garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt o prioritate pentru administrație și o problemă separată de alte puncte de discuție deja convenite, potrivit unui al doilea diplomat european, iar SUA își doresc un pachet complet finalizat rapid.

Rubio a menționat, de asemenea, asigurările de securitate acordate Ucrainei în timpul negocierilor de weekendul trecut de la Geneva, dar nu a oferit detalii și nici nu a reiterat oferta în timpul unei convorbiri cu britanicii și francezii.

Departamentul de Stat a respins modul în care au fost prezentate comentariile lui Rubio.

„Secretarul Rubio, împreună cu întreaga administrație Trump, a subliniat clar că garanțiile de securitate ar trebui să facă parte din orice acord de pace, așa cum a subliniat în mod constant atât în ​​​​public, cât și în privat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Casa Albă a insistat, de asemenea, că orice plan de pace final va avea garanții de securitate.

„Administrația Trump a afirmat în repetate rânduri, public și privat, că orice acord trebuie să ofere garanții complete de securitate și descurajare pentru Ucraina”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna Kelly.

Propunerile inițiale de pace ale SUA pentru conflict, care au circulat încă de săptămâna trecută, prevedeau ca Ucraina să își limiteze armata la 600.000 de soldați, fără a impune restricții privind dimensiunea forțelor rusești.