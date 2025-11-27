Prima pagină » Știri externe » Negocierile dintre SUA și RUSIA, pe pacea din Ucraina, au fost interceptate de un serviciu de informații străin. Principalii suspecți: europenii

🚨 Negocierile dintre SUA și RUSIA, pe pacea din Ucraina, au fost interceptate de un serviciu de informații străin. Principalii suspecți: europenii

27 nov. 2025, 11:52, Știri externe
Negocierile dintre SUA și RUSIA, pe pacea din Ucraina, au fost interceptate de un serviciu de informații străin. Principalii suspecți: europenii
Președintele rus Vladimir Putin și Steve Witkoff la Kremlin, Sursă foto: Mediafax
Actualizări
12:17

UPDATE. Daniel Driscoll a folosit amenințarea crescândă din partea Moscovei ca o modalitate de a vinde un acord de pace rapid, defavorabil Ucrainei

Daniel Driscoll, secretarul Armatei SUA și reprezentantul special al Washington-ului pentru Ucraina, au intimidat europenii cu rachetele rusești în procesul de promovare a planului de pace pentru Ucraina, anunță New York Times.

The New York Times scrie că secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a speriat activ diplomații europeni cu rachete rusești, promovând un „plan de pace” pentru Ucraina.

Potrivit publicației, el a spus că Moscova își mărește arsenalul cu rază lungă de acțiune și poate lansa un atac „zdrobitor” care „va depăși granițele Ucrainei”, dacă războiul nu se încheie rapid. Și asta nu e tot. Potrivit altor surse media, Driscoll a jucat un joc similar și cu oficialii ucraineni. Le-a asigurat că SUA și NATO nu vor putea schimba situația de pe front și i-a avertizat despre o „înfrângere iminentă” în fața trupelor ruse.

12:02

UPDATE. Washingtonul vrea să ajungă la un acord de pace, înainte de a accepta orice garanții de securitate pentru Ucraina. Rubio: „Acordul mai întâi"

Secretarul de stat Marco Rubio le-a spus aliaților europeni că Statele Unite își doresc un acord de pace, înainte de a accepta orice garanții de securitate pentru Ucraina, potrivit unui diplomat european și a unei alte surse contactate de Politico.

Într-o convorbire de marți cu oficiali europeni, Rubio a susținut că președintele Donald Trump va negocia garanții pe termen lung pentru siguranța Ucrainei

Liderii Ucrainei au considerat garanțiile de securitate occidentale drept o piatră de temelie pentru orice acord fezabil cu Rusia, deși membrii NATO s-au străduit să găsească o modalitate de a sprijini țara afectată de război, fie militar, fie cu sprijin de informații.

Trump a declarat că nu îl va invita pe liderul Ucrainei la Casa Albă până când nu va fi semnat un acord

Potrivit Politico, situația se schimbă rapid, iar aliații europeni se străduiesc să înțeleagă multiplele mesaje transmise de administrație.

Rubio le-a spus, de asemenea, aliaților europeni că garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt o prioritate pentru administrație și o problemă separată de alte puncte de discuție deja convenite, potrivit unui al doilea diplomat european, iar SUA își doresc un pachet complet finalizat rapid.

Rubio a menționat, de asemenea, asigurările de securitate acordate Ucrainei în timpul negocierilor de weekendul trecut de la Geneva, dar nu a oferit detalii și nici nu a reiterat oferta în timpul unei convorbiri cu britanicii și francezii.

Departamentul de Stat a respins modul în care au fost prezentate comentariile lui Rubio.

„Secretarul Rubio, împreună cu întreaga administrație Trump, a subliniat clar că garanțiile de securitate ar trebui să facă parte din orice acord de pace, așa cum a subliniat în mod constant atât în ​​​​public, cât și în privat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Casa Albă a insistat, de asemenea, că orice plan de pace final va avea garanții de securitate.

„Administrația Trump a afirmat în repetate rânduri, public și privat, că orice acord trebuie să ofere garanții complete de securitate și descurajare pentru Ucraina”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna Kelly.

Propunerile inițiale de pace ale SUA pentru conflict, care au circulat încă de săptămâna trecută, prevedeau ca Ucraina să își limiteze armata la 600.000 de soldați, fără a impune restricții privind dimensiunea forțelor rusești.

11:52

UPDATE. Vizita lui Whitkoff la Moscova rămâne valabilă

Adjunctul ministrului de externe al Federației Ruse, Serghei Riabkov, a declarat că vizita lui Whitkoff și a ginereului lui Trump, Kushner, la Moscova rămâne valabilă — în ciuda scandalului legat de scurgerea conversației sale cu Ușakov. Ei au o întâlnire programată cu Putin.

Riabkov a adăugat că Moscova „va lucra cu ceea ce va aduce trimisul special al lui Trump”.

11:52

UPDATE. Cine a dat drumul la înregistrarea lui Witkoff?

După scurgerea conversației dintre Witkoff și Ușakov au apărut imediat mai multe versiuni.

Rusia? Parcă nu are sens să lovești propriul canal de comunicare, scrie The Guardian.

Ucraina? Motivul este clar: să scoată pe Witkoff din joc și să dezvăluie contactele lui cu Moscova. Dar riscul de a rupe relațiile cu SUA este prea mare, iar interceptarea WhatsApp în afara țării ar părea aproape un miracol.

Serviciile de informații europene? Da, ar putea fi un răspuns la linia pro-rusă a lui Witkoff.

Și rămâne cea mai incomodă versiune pentru SUA: scurgerea ar fi putut veni chiar din interior. Accesul la audio brut îl au CIA și NSA, iar în sistem sunt destui oameni nemulțumiți de cursul lui Trump și al administrației sale.

Serviciile speciale europene ar putea fi responsabile pentru scurgerea conversației dintre Whitkoff și Ushakov, scrie The Guardian.

Convorbirea telefonică dintre trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, și consilierul principal al Kremlinului, Yuri Ushakov, a fost probabil interceptată de un serviciu de informații străin, scriu jurnaliștii de la The Wall Street Journal, citând mai multe surse.

Un oficial din domeniul securității a declarat pentru WSJ că principalul suspect este o țară europeană, nu Rusia, deoarece Ushakov a utilizat o „linie telefonică nesecurizată”.

Transcrierea conversației telefonice dintre Witkoff și Yuri Ushakov, principalul consilier pe probleme de politică externă al președintelui rus Vladimir Putin, a fost publicată marți seară de Bloomberg News. Agenția de știri a avut grijă să nu ofere niciun indiciu despre sursele sale: articolul nu avea semnătură sau dată de publicare.

Întreaga lume, oficiali, președinți, detectivi și politicieni, a început să pună obișnuitele întrebări legate de mijloace și motive. Cine are capacitatea de a asculta o conversație telefonică între înalți oficiali ruși și americani? Și cine ar beneficia cel mai mult de pe urma scurgerii de informații despre conversație?

„Toată lumea încearcă să-și dea seama”, a spus Emily Ferris, expertă la Royal United Services Institute, un think tank londonez. „Au fost câteva săptămâni complicate, iar acest lucru nu face decât să amplifice confuzia și lipsa de claritate – neîncrederea în tot ceea ce vine din toate țările.”

Principalul suspect – o țară europeană

Potrivit WSJ, un oficial de rang înalt din administrația Trump a declarat că el crede că apelul a fost divulgat de o agenție de informații străină și că ținta nu era Witkoff, ci Ushakov, care a fost, de asemenea, înregistrat într-o a doua conversație cu un alt emisar al Kremlinului, Kirill Dmitriev.

Pe de altă parte, un oficial european din domeniul securității a declarat că zeci de țări din întreaga lume au tehnologia necesară pentru a asculta conversațiile lui Ușakov, deoarece oficialul de la Kremlin folosea o linie telefonică deschisă.

Principalul său suspect? Probabil o țară europeană, a spus el, dar nu se știe care anume. Pe de altă parte, a adăugat el, Rusia nu poate fi exclusă, deoarece există diviziuni și lupte interne pe tema rolului lui Dmitriev ca intermediar la Kremlin.

Cum s-a desfășurat conversația dintre negociatori

Conversația care a avut loc pe 14 octombrie între Witkoff, trimisul de pace al lui Trump atât pentru Gaza, cât și pentru Ucraina, și Ușakov a oferit o privire asupra originilor planului de pace în 28 de puncte, apărut în spațiul public în ultimele zile și considerat pe scară largă ca fiind favorabil pentru Rusia.

În timpul apelului, care a avut loc într-un moment în care Trump îl învinovățea din ce în ce mai mult pe Putin pentru că nu vrea să pună capăt războiului, Witkoff i-a sugerat lui Ushakov ca liderul rus să-l sune pe Trump pentru a rezolva lucrurile și a relua discuțiile de pace.

El a părut să-și îndrume omologul să se asigure că Putin începe conversația lăudându-l pe Trump pentru planul de încetare a focului în Gaza.

„Pornind de aici, va fi o decizie foarte bună”, a spus el, conform unei transcrieri publicate inițial de Bloomberg.

Trump i-a luat apărarea lui Witkoff

Putin și Trump au avut, într-adevăr, o lungă conversație în acea săptămână, care s-a încheiat cu o victorie pentru Putin: în timpul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în ziua următoare, Trump a respins cererea ucraineanului de a lansa rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune și, de atunci, i-a pus pe ucraineni în defensivă diplomatică.

Trump a declarat că nu vede nimic în neregulă cu conversația lui Witkoff, spunând că este o parte normală a negocierilor. Unii parlamentari republicani, însă, au criticat rolul lui Witkoff și au spus că discuția a dezvăluit că acesta era prea apropiat de ruși.

„Europenii se amestecă în procesul de pace din Ucraina într-un mod complet inutil”

Miercuri, Ușakov a declarat pentru televiziunea de stat rusă că oricine a divulgat apelul încerca probabil să interfereze cu discuțiile de pace dintre Rusia și SUA.

„Fac asta ca să se amestece în viața noastră, e puțin probabil să o facă pentru a ajuta la îmbunătățirea relațiilor (dintre Rusia și SUA)”, a declarat el unui reporter de la televiziunea de stat rusă.

Ușakov a criticat, de asemenea, țările europene care au ridicat obiecții față de planul de pace inițial în 28 de puncte. „Europenii se amestecă în procesul de pace din Ucraina într-un mod complet inutil”, a spus el.
Ușakov a sugerat, de asemenea, într-un interviu, acordat unui site de știri rusesc, că unele conversații au loc prin WhatsApp, o aplicație de mesagerie criptată deținută de Meta, și că acest lucru ar putea permite țărilor să intercepteze conversațiile.

