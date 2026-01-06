RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 822. Atacuri puternice lansate de Israel asupra Libanului

Armata israeliană a început să atace ceea ce a descris drept „ținte” aparținând grupărilor Hezbollah și Hamas din Liban. Au fost emise ordine de evacuare pentru patru sate din estul și sudul țării, transmite Reuters.

Un purtător de cuvânt al IDF a declarat anterior că armata plănuiește atacuri asupra a ceea ce a calificat drept „infrastructură militară a Hezbollah și Hamas” în satele Hammara și Ain el-Tineh, din Valea Bekaa, Liban, și Kfar Hatta și Aanan, în sud.

Israelul și Libanul au convenit asupra unui armistițiu mediat de SUA în 2024, punând capăt la peste un an de lupte între Israel și Hezbollah. Ulterior, armistițiul a fost încălcat în mai multe rânduri.

Ambasada Palestinei, inaugurată oficial la Londra

Ambasada Palestinei în Marea Britanie a fost inaugurată la Londra, la mai bine de trei luni după ce Regatul Unit a recunoscut statul Palestina.

„Ne-am adunat astăzi aici pentru a marca un moment istoric: inaugurarea ambasadei statului Palestina în Regatul Unit, cu statut și puteri diplomatice depline”, a declarat ambasadorul Husam Zomlot, fost șef al misiunii diplomatice palestiniene.

Deschiderea acestei ambasade „marchează o piatră de hotar semnificativă în relațiile britanico-palestiniene, în lunga călătorie a poporului palestinian spre libertate și autodeterminare”, a adăugat el.

„Pentru generații de palestinieni din Gaza, Cisiordania ocupată, inclusiv Ierusalimul de Est și taberele de refugiați, precum și din întreaga diasporă, această ambasadă reprezintă dovada că identitatea noastră nu poate fi negată”, a subliniat Zomlot, după ce a dezvelit placa cu inscripția „Ambasada Statului Palestina” aplicată pe clădirea situată în Hammersmith, vestul Londrei.

„Este o promisiune, promisiunea de a urmări o pace dreaptă și durabilă, înrădăcinată în dreptul internațional și valori universale”, a mai spus el.

Marea Britanie a recunoscut oficial statul Palestina în septembrie 2024, la aproape doi ani de la începerea războiului devastator din Gaza. Decizia Londrei, coordonată cu alte țări, inclusiv Franța, a fost condamnată de Israel, premierul Benjamin Netanyahu denunțând-o drept „o recompensă pentru terorism”.

