Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 822. Atacuri puternice lansate de Israel asupra Libanului

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 822. Atacuri puternice lansate de Israel asupra Libanului

06 ian. 2026, 10:20, Actualitate
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 822. Atacuri puternice lansate de Israel asupra Libanului
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 822. Atacuri puternice lansate de Israel asupra Libanului / Sursa FOTO: Profimedia

Armata israeliană a început să atace ceea ce a descris drept „ținte” aparținând grupărilor Hezbollah și Hamas din Liban. Au fost emise ordine de evacuare pentru patru sate din estul și sudul țării, transmite Reuters.

Un purtător de cuvânt al IDF a declarat anterior că armata plănuiește atacuri asupra a ceea ce a calificat drept „infrastructură militară a Hezbollah și Hamas” în satele Hammara și Ain el-Tineh, din Valea Bekaa, Liban, și Kfar Hatta și Aanan, în sud.

Israelul și Libanul au convenit asupra unui armistițiu mediat de SUA în 2024, punând capăt la peste un an de lupte între Israel și Hezbollah. Ulterior, armistițiul a fost încălcat în mai multe rânduri.

Ambasada Palestinei, inaugurată oficial la Londra

Ambasada Palestinei în Marea Britanie a fost inaugurată la Londra, la mai bine de trei luni după ce Regatul Unit a recunoscut statul Palestina.

„Ne-am adunat astăzi aici pentru a marca un moment istoric: inaugurarea ambasadei statului Palestina în Regatul Unit, cu statut și puteri diplomatice depline”, a declarat ambasadorul Husam Zomlot, fost șef al misiunii diplomatice palestiniene.

Deschiderea acestei ambasade „marchează o piatră de hotar semnificativă în relațiile britanico-palestiniene, în lunga călătorie a poporului palestinian spre libertate și autodeterminare”, a adăugat el.

„Pentru generații de palestinieni din Gaza, Cisiordania ocupată, inclusiv Ierusalimul de Est și taberele de refugiați, precum și din întreaga diasporă, această ambasadă reprezintă dovada că identitatea noastră nu poate fi negată”, a subliniat Zomlot, după ce a dezvelit placa cu inscripția „Ambasada Statului Palestina” aplicată pe clădirea situată în Hammersmith, vestul Londrei.

„Este o promisiune, promisiunea de a urmări o pace dreaptă și durabilă, înrădăcinată în dreptul internațional și valori universale”, a mai spus el.

Marea Britanie a recunoscut oficial statul Palestina în septembrie 2024, la aproape doi ani de la începerea războiului devastator din Gaza. Decizia Londrei, coordonată cu alte țări, inclusiv Franța, a fost condamnată de Israel, premierul Benjamin Netanyahu denunțând-o drept „o recompensă pentru terorism”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 641. „Hamas dorește un armistițiu în Gaza”

Război în Orientul Mijlociu, ziua 524. Ayatollahul Ali Khamenei afirmă că Iranul nu încearcă să se doteze cu arma nucleară

Recomandarea video

Citește și

RELIGIE Rugăciune puternică de Bobotează. Îndeplinește cele mai profunde dorințe dacă o rostim
10:49
Rugăciune puternică de Bobotează. Îndeplinește cele mai profunde dorințe dacă o rostim
ACTUALITATE Meserii „indispensabile” dispărute. Centralista, omul sandviș, geamgiul ambulant sau deșteptătorul cu două picioare
10:49
Meserii „indispensabile” dispărute. Centralista, omul sandviș, geamgiul ambulant sau deșteptătorul cu două picioare
FINANȚE Supraviețuire, modestie sau bogăție: Ce fel de trai duci în 2026, în funcție de salariul actual și de orașul în care locuiești
10:14
Supraviețuire, modestie sau bogăție: Ce fel de trai duci în 2026, în funcție de salariul actual și de orașul în care locuiești
MUNCĂ O româncă din Spania caută muncitori într-o fermă care are peste 1000 de hectare. Care este suma oferită pe oră pentru tăiat fistic
10:07
O româncă din Spania caută muncitori într-o fermă care are peste 1000 de hectare. Care este suma oferită pe oră pentru tăiat fistic
METEO Data exactă la care se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor BBC Weather. Se întâmplă mai repede decât ne așteptam
09:41
Data exactă la care se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor BBC Weather. Se întâmplă mai repede decât ne așteptam
SPORT Dinamo i-a stabilit prețul lui Cîrjan. „Asta ar fi suma pentru care acționarii ar spune da”
09:32
Dinamo i-a stabilit prețul lui Cîrjan. „Asta ar fi suma pentru care acționarii ar spune da”
Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Digi24
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate”
Cancan.ro
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Click
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Digi24
„Iulia, uită-te la expresia idioată a lui Gherasimov”. O rusoaică ironizează conducerea lui Putin într-un apel interceptat de ucraineni
Cancan.ro
Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România, emis de meteorologii Accuweather. Va ninge continuu!
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția Română: „Eeee, mai merg un sezon!” Pățania unui șofer care nu și-a schimbat anvelopele vechi
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Aproximativ 4.400 de sateliți Starlink se pregătesc de o migrație masivă. Decizia luată de SpaceX!
Gândul de Vreme Se întorc ninsorile în România. ANM, pentru Gândul, informații de ultimă oră: „Se va depune strat de zăpadă consistent”
10:39
Se întorc ninsorile în România. ANM, pentru Gândul, informații de ultimă oră: „Se va depune strat de zăpadă consistent”
VIDEO Dacia, pe primul loc în Raliul Dakar pentru prima dată în istorie. Premieră absolută pentru Sandriders
10:33
Dacia, pe primul loc în Raliul Dakar pentru prima dată în istorie. Premieră absolută pentru Sandriders
LIVE UPDATE 🚨 Patriarhul Daniel săvârșește Sfințirea Mare a Apei la Catedrala Patriarhală. 10.000 de litri de Agheasmă Mare vor fi distribuiți credincioșilor
10:18
🚨 Patriarhul Daniel săvârșește Sfințirea Mare a Apei la Catedrala Patriarhală. 10.000 de litri de Agheasmă Mare vor fi distribuiți credincioșilor
FLASH NEWS Autostrada care leagă România de Ungaria, denumită „miracol” de presa maghiară: „S-a întâmplat ceea ce era așteptat de la Trianon încoace”
10:03
Autostrada care leagă România de Ungaria, denumită „miracol” de presa maghiară: „S-a întâmplat ceea ce era așteptat de la Trianon încoace”
ANALIZA de 10 Războaiele silențioase ale SUA. Drona stealth RQ-170 Sentinel, folosită de forțele americane în operațiunea de capturare a lui Maduro? Aripa zburătoare fără pilot, învăluită în mister
10:00
Războaiele silențioase ale SUA. Drona stealth RQ-170 Sentinel, folosită de forțele americane în operațiunea de capturare a lui Maduro? Aripa zburătoare fără pilot, învăluită în mister
IMOBILIARE Orașul celebru din România în care o casă se vinde cu doar 3.500€, acum, la început de 2026
10:00
Orașul celebru din România în care o casă se vinde cu doar 3.500€, acum, la început de 2026

Cele mai noi