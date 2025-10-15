Netanyahu s-a prezentat la tribunal, dar a invocat că este bolnav pentru a pleca rapid. Ministrul israelian al Justiției cere limitarea audierilor

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, s-a prezentat miercuri în instanță, unde este judecat pentru presupuse acte de corupție, dar a obținut permisiunea de a pleca rapid invocând că are bronșită, în timp ce ministrul israelian al Justiției, Yariv Levin, a pregătit un proiect de lege prin care să limiteze audierile în perioadele de război.

Benjamin Netanyahu s-a prezentat la Tribunalul districtual din Tel Aviv pentru a fi audit, dar a invocat că are bronșită, iar judecătorii au aprobat întreruperea și amânarea audierii prim-ministrului.

În paralel, ministrul Justiției, Yariv Levin, a anunțat miercuri depunerea în Knesset a unui proiect de lege prin care poate limita audierile în instanță a unui oficial, inclusiv a prim-ministrului, în situații de război. Levin a argumentat că Benjamin Netanyahu trebuie să se concentreze pe gestionarea situațiilor de urgență, nu pe procese.

Însă opoziția din Israel consideră că manevra are rolul opririi procesului lui Netanyahu și reluarea reformelor din domeniul justiției, prin care ar fi acordate prerogative suplimentare Guvernului și Parlamentului.

Benjamin Netanyahu este vizat de acțiuni judiciare pentru trei cazuri de corupție – ”Cazul 1.000”, ”Cazul 2.000” și ”Cazul 4.000”, asociate acuzațiilor de luare de mită, fraudă și abuz de încredere. Avocații premierului israelian denunță procese motivate politic, iar președintele SUA, Donald Trump, l-a rugat pe președintele Israelului, Isaac Herzog, să îl grațieze pe Netanyahu.

”Am o idee, domnule președinte. De ce să nu îi acordați o grațiere?”, a spus Trump luni în Knesset, deși procesele de corupție care îl vizează pe Netanyahu sunt un subiect sensibil în Israel, iar tentativele de blocare a procedurilor prin modificarea legii au generat proteste masive înaintea războiului.

Foto: Profimedia

