Prima pagină » Știri externe » Netanyahu s-a prezentat la tribunal, dar a invocat că este bolnav pentru a pleca rapid. Ministrul israelian al Justiției cere limitarea audierilor

Netanyahu s-a prezentat la tribunal, dar a invocat că este bolnav pentru a pleca rapid. Ministrul israelian al Justiției cere limitarea audierilor

15 oct. 2025, 17:13, Știri externe
Netanyahu s-a prezentat la tribunal, dar a invocat că este bolnav pentru a pleca rapid. Ministrul israelian al Justiției cere limitarea audierilor

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, s-a prezentat miercuri în instanță, unde este judecat pentru presupuse acte de corupție, dar a obținut permisiunea de a pleca rapid invocând că are bronșită, în timp ce ministrul israelian al Justiției, Yariv Levin, a pregătit un proiect de lege prin care să limiteze audierile în perioadele de război.

Benjamin Netanyahu s-a prezentat la Tribunalul districtual din Tel Aviv pentru a fi audit, dar a invocat că are bronșită, iar judecătorii au aprobat întreruperea și amânarea audierii prim-ministrului.

În paralel, ministrul Justiției, Yariv Levin, a anunțat miercuri depunerea în Knesset a unui proiect de lege prin care poate limita audierile în instanță a unui oficial, inclusiv a prim-ministrului, în situații de război. Levin a argumentat că Benjamin Netanyahu trebuie să se concentreze pe gestionarea situațiilor de urgență, nu pe procese.

Însă opoziția din Israel consideră că manevra are rolul opririi procesului lui Netanyahu și reluarea reformelor din domeniul justiției, prin care ar fi acordate prerogative suplimentare Guvernului și Parlamentului.

Benjamin Netanyahu este vizat de acțiuni judiciare pentru trei cazuri de corupție – ”Cazul 1.000”, ”Cazul 2.000” și ”Cazul 4.000”, asociate acuzațiilor de luare de mită, fraudă și abuz de încredere. Avocații premierului israelian denunță procese motivate politic, iar președintele SUA, Donald Trump, l-a rugat pe președintele Israelului, Isaac Herzog, să îl grațieze pe Netanyahu.

”Am o idee, domnule președinte. De ce să nu îi acordați o grațiere?”, a spus Trump luni în Knesset, deși procesele de corupție care îl vizează pe Netanyahu sunt un subiect sensibil în Israel, iar tentativele de blocare a procedurilor prin modificarea legii au generat proteste masive înaintea războiului.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

CHINA își stabilește noile strategii în domeniul economic. Beijingul pune accent pe creșterea producției de înaltă tehnologie

Suedia urmărește parcursul unui SUBMARIN militar al Rusiei. Premierul Ulf Kristersson denunță „atacurile hibride” ale Moscovei

Citește și

VIDEO După ce NATO a stabilit contribuții pentru Ucraina, Kievul cere explicit cote din PIB-urile partenerilor, inclusiv din partea ROMÂNIEI
18:19
După ce NATO a stabilit contribuții pentru Ucraina, Kievul cere explicit cote din PIB-urile partenerilor, inclusiv din partea ROMÂNIEI
APĂRARE Planul de REÎNARMARE al UE: Inițiative comune, care ar trebui să înceapă în 2026 pentru ca Europa să fie gata de LUPTĂ în 2030
18:11
Planul de REÎNARMARE al UE: Inițiative comune, care ar trebui să înceapă în 2026 pentru ca Europa să fie gata de LUPTĂ în 2030
EXTERNE Gucci și alte branduri de modă celebre, acuzate de crearea unui MONOPOL. Comisia Europeană a decis amenzi uriașe
17:58
Gucci și alte branduri de modă celebre, acuzate de crearea unui MONOPOL. Comisia Europeană a decis amenzi uriașe
VIDEO Cadoul unui polonez pentru Papa Leon al XIV-lea: PROTON, un cal pur-sânge arab. Darul, inspirat de o fotografie cu Papa în Peru
17:35
Cadoul unui polonez pentru Papa Leon al XIV-lea: PROTON, un cal pur-sânge arab. Darul, inspirat de o fotografie cu Papa în Peru
EVENIMENT Anca Dragu, vehiculată pentru poziția de premier al Republicii Moldova
17:07
Anca Dragu, vehiculată pentru poziția de premier al Republicii Moldova
EXTERNE ONU avertizează că aproape 14 milioane de oameni ar putea fi afectați de foamete din cauza reducerii ajutorului umanitar la nivel mondial
16:25
ONU avertizează că aproape 14 milioane de oameni ar putea fi afectați de foamete din cauza reducerii ajutorului umanitar la nivel mondial
Mediafax
BREAKING NEWS. Judecătorii militari au respins cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Cancan.ro
Titi Aur, analiza teribilului accident din Berceni! Cine este, de fapt, adevăratul vinovat al tragediei
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
Sistemul energetic este mai puternic și consumul, mai mic decât înainte de ´90, dar acum avem mai multe probleme. Ce s-a întâmplat în 35 de ani și previziuni de la vârful Dispecerului Național
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Analist, despre noua strategie a PSD pentru a lua voturi de la AUR: Oamenii votează originalul, nu copia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Imagini pline de durere de la priveghiul Elenei, mama ucisă pe trecerea de pietoni în Berceni. Când și unde va fi înmormântată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
2.000 euro lunar pentru pensionari. Lucrezi din nou și achiți zero impozit. Decizie în țara cu aproape 1 milion de români
Evz.ro
Adriana Bahmuțeanu, la capătul puterilor. A chemat poliția de multe ori
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 48 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Un asteroid minuscul a zburat chiar deasupra Antarcticii și nimeni nu l-a văzut venind
EXCLUSIV Alegerile, pe un „butoi cu pulbere”. Ca să se „calmeze” liderii coaliției, Emanoil Ungureanu (USR) este dispus să își retragă plângerea penală împotriva premierului Ilie Bolojan și ministrului Cătălin Predoiu
17:56
Alegerile, pe un „butoi cu pulbere”. Ca să se „calmeze” liderii coaliției, Emanoil Ungureanu (USR) este dispus să își retragă plângerea penală împotriva premierului Ilie Bolojan și ministrului Cătălin Predoiu
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitați: Sorina Matei și Marius Tucă
17:41
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitați: Sorina Matei și Marius Tucă
ACTUALITATE Jaf de peste 40.000 de euro în Franța. Doi români sunt suspectați că au LICHIDAT un magazin de electronice
17:32
Jaf de peste 40.000 de euro în Franța. Doi români sunt suspectați că au LICHIDAT un magazin de electronice
POLITICĂ AUR acuză USR că votează împotriva propriei legi
17:31
AUR acuză USR că votează împotriva propriei legi
VIDEO Șacalii prăpădesc Oltenia. Haitele criminale au sfârtecat și animalele lui Gigi Nețoiu. Nimic nu scapă, oi, capre sau viței
17:09
Șacalii prăpădesc Oltenia. Haitele criminale au sfârtecat și animalele lui Gigi Nețoiu. Nimic nu scapă, oi, capre sau viței
VIDEO Dan Bittman, furat de dreptul la VOT, a doua oară. „Le mulțumesc și astăzi că nu m-au lăsat să fiu un prost”
16:41
Dan Bittman, furat de dreptul la VOT, a doua oară. „Le mulțumesc și astăzi că nu m-au lăsat să fiu un prost”