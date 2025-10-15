Prima pagină » Știri externe » Suedia urmărește parcursul unui SUBMARIN militar al Rusiei. Premierul Ulf Kristersson denunță „atacurile hibride” ale Moscovei

Suedia urmărește parcursul unui SUBMARIN militar al Rusiei. Premierul Ulf Kristersson denunță „atacurile hibride” ale Moscovei

15 oct. 2025, 15:30, Știri externe
Suedia urmărește parcursul unui SUBMARIN militar al Rusiei. Premierul Ulf Kristersson denunță „atacurile hibride” ale Moscovei

Armata suedeză a anunțat, miercuri, că urmărește un submarin militar rus intrat de 24 de ore în Marea Baltică, pe fondul tensiunilor extreme generate de invazia Rusiei în Ucraina.

”Un submarin rus a pătruns marți în Marea Baltică”, a transmis Armata suedeză, conform publicației 20Minutes.fr.

”Avioane de vânătoare și nave militare au localizat submarinul în Golful Kattegatt și îl urmăresc. Este o operațiune de rutină, derulată în colaborare strânsă cu aliații”, au afirmat oficiali militari suedezi.

Tensiunile din Marea Baltică au izbucnit imediat după invazia militară rusă în Ucraina, lansată în anul 2022. Premierul Suediei, Ulf Kristersson, estima în ianuarie că Suedia ”nu este în război, dar nici pace nu mai există”.

Tensiunile s-au amplificat în ultimele săptămâni, din cauza incursiunilor avioanelor și dronelor ruse în Estonia, Danemarca și Polonia.

Suedia a renunțat, după două secole, la neutralitatea militară, aderând la Alianța Nord-Atlantică în 2024, de teama amenințărilor generate de Rusia.

Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a avertizat că toată zona Mării Baltice este vizată de ”atacuri hibride”, manifestate în principal prin campanii de dezinformare și acte de sabotaj asupra cablurilor submarine.

”Amenințarea probabil va dura mult timp, de aceea, trebuie să avem o apărare puternică”, a insistat liderul de la Stockholm.

Și premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a cerut recent, la summitul Uniunii Europene, măsuri concrete în materie de securitate colectivă pentru contracararea ”războiului hibrid” lansat de Rusia.

”Ne amenință o singură țară, este vorba de Rusia. Avem nevoie de o reacție foarte puternică”, a declarat Mette Frederiksen.

Danemarca a fost vizată de o serie de incursiuni ale dronelor în ultimele săptămâni, dar aparatele de zbor nu au fost identificate.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

CHINA își stabilește noile strategii în domeniul economic. Beijingul pune accent pe creșterea producției de înaltă tehnologie

ANALIZĂ Financial Times: Economia mondială este în era DEZASTRULUI. Perspectivele par periculoase

Citește și

ULTIMA ORĂ Anca Dragu, vehiculată pentru poziția de premier al Republicii Moldova
17:07
Anca Dragu, vehiculată pentru poziția de premier al Republicii Moldova
EXTERNE ONU avertizează că aproape 14 milioane de oameni ar putea fi afectați de foamete din cauza reducerii ajutorului umanitar la nivel mondial
16:25
ONU avertizează că aproape 14 milioane de oameni ar putea fi afectați de foamete din cauza reducerii ajutorului umanitar la nivel mondial
EXTERNE Înainte de întâlnirea Zelenski-Putin, ucrainenii au discutat cu reprezentanții marilor fabricanți de ARMAMENT din SUA
16:08
Înainte de întâlnirea Zelenski-Putin, ucrainenii au discutat cu reprezentanții marilor fabricanți de ARMAMENT din SUA
FOTO-VIDEO Confruntări militare între Pakistan și Afganistan. Blindatele au fost scoase pe străzi, zeci de persoane au fost ucise sau rănite
16:05
Confruntări militare între Pakistan și Afganistan. Blindatele au fost scoase pe străzi, zeci de persoane au fost ucise sau rănite
ACTUALITATE Primele concluzii după ce avioane canadiene CF-188 Hornet au aterizat, în premieră, pe o AUTOSTRADĂ din Estonia
15:57
Primele concluzii după ce avioane canadiene CF-188 Hornet au aterizat, în premieră, pe o AUTOSTRADĂ din Estonia
EXTERNE În prima vizită la Moscova, Ahmad al-Sharaa îi va cere lui Putin să îl PREDEA pe fostul președinte al Siriei Bashar al-Assad
15:19
În prima vizită la Moscova, Ahmad al-Sharaa îi va cere lui Putin să îl PREDEA pe fostul președinte al Siriei Bashar al-Assad
Mediafax
BREAKING NEWS. Judecătorii militari au respins cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Cancan.ro
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Altar de flori şi lumânări pe locul în care mama din Bucureşti a fost omorâtă pe trecere. Şoferul, după gratii
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
A murit Andrei Bacalu! Jurnalistul TVR a transmis primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong în premieră la televizor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
România e în doliu. S-a stins un mare jurnalist. A fost un nume emblematic: Un om absolut minunat, o enciclopedie
Evz.ro
Excursiile în țară și în străinătate, interzise! Elevii, consemnați în localitate, în Săptămâna Verde și Școala Altfel
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 48 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
„Siguranța părului”: Ce ne transmite coafura despre liderii politici