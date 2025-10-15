Suedia urmărește parcursul unui SUBMARIN militar al Rusiei. Premierul Ulf Kristersson denunță „atacurile hibride” ale Moscovei

Armata suedeză a anunțat, miercuri, că urmărește un submarin militar rus intrat de 24 de ore în Marea Baltică, pe fondul tensiunilor extreme generate de invazia Rusiei în Ucraina.

”Un submarin rus a pătruns marți în Marea Baltică”, a transmis Armata suedeză, conform publicației 20Minutes.fr. ”Avioane de vânătoare și nave militare au localizat submarinul în Golful Kattegatt și îl urmăresc. Este o operațiune de rutină, derulată în colaborare strânsă cu aliații”, au afirmat oficiali militari suedezi.

Tensiunile din Marea Baltică au izbucnit imediat după invazia militară rusă în Ucraina, lansată în anul 2022. Premierul Suediei, Ulf Kristersson, estima în ianuarie că Suedia ”nu este în război, dar nici pace nu mai există”.

Tensiunile s-au amplificat în ultimele săptămâni, din cauza incursiunilor avioanelor și dronelor ruse în Estonia, Danemarca și Polonia.

Suedia a renunțat, după două secole, la neutralitatea militară, aderând la Alianța Nord-Atlantică în 2024, de teama amenințărilor generate de Rusia.

Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a avertizat că toată zona Mării Baltice este vizată de ”atacuri hibride”, manifestate în principal prin campanii de dezinformare și acte de sabotaj asupra cablurilor submarine.

”Amenințarea probabil va dura mult timp, de aceea, trebuie să avem o apărare puternică”, a insistat liderul de la Stockholm.

Și premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a cerut recent, la summitul Uniunii Europene, măsuri concrete în materie de securitate colectivă pentru contracararea ”războiului hibrid” lansat de Rusia.

”Ne amenință o singură țară, este vorba de Rusia. Avem nevoie de o reacție foarte puternică”, a declarat Mette Frederiksen.

Danemarca a fost vizată de o serie de incursiuni ale dronelor în ultimele săptămâni, dar aparatele de zbor nu au fost identificate.

Foto: Profimedia

