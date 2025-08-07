Netanyahu vrea controlul total asupra FÂȘIEI GAZA /Liderul israelian intenționează să transfere puterea unei „guvernări civile”

Israelul intenționează să preia în totalitate controlul asupra teritoriului palestinian Fâșia Gaza, dar să transfere ulterior guvernarea unor forțe arabe, anunță premierul Benjamin Netanyahu, deși Statele Unite par să se opună inițiativei.

”Intenționăm să preluăm controlul asupra Fâșiei Gaza, pentru a putea restabili securitatea, pentru a elimina grupul Hamas, pentru a permite populației Fâșiei Gaza să fie liberă și pentru a transfera puterea unei guvernări civile, care să nu fie nici Hamas și nici altcineva care să pledeze pentru distrugerea Israelului. Asta vrem să facem. Vrem să ne eliberăm pe noi și populația Fâșiei Gaza de teroarea groaznică a grupului Hamas”, a declarat Benjamin Netanyahu, într-un interviu acordat postului Fox News.

Conform unor oficiali guvernamentali israelieni, Benjamin Netanyahu intenționează să predea unor state arabe moderate controlul asupra Fâșiei Gaza. Inițiativa a fost criticată vehement de Yair Lapid, liderul partidului de opoziție Yesh Atid (Există Viitor).

”Ceea ce propune Netanyahu este un alt război, alți ostatici morți, militari uciși și bani ai contribuabililor consumați pe iluziile ministrului Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, și ale ministrului Finanțelor, Bezalel Smotrich”, a acuzat Yair Lapid, citat de cotidianul The Times of Israel.

Conform unui oficial american citat de postul israelian Channel 12, Administrația Donald Trump nu este de acord cu inițiativa ocupării permanente de către Israel a Fâșiei Gaza. Armata israeliană deține deja controlul asupra teritoriului palestinian, deși grupurile militante Hamas și Jihadul Islamic rămân active, iar Hamas dirijează structurile instituționale.

Uniunea Europeană a semnalat că se opune anexării Fâșiei Gaza sau a Cisiordaniei de către Israel și a cerut grupului militant Hamas să predea armamentul și să elibereze ostaticii.

Armata israeliană a intervenit în Fâșia Gaza ca reacție la atacurile teroriste din octombrie 2023, soldate cu 1.200 de morți și mii de răniți în comunitățile din sudul Israelului. Bilanțul bombardamentelor israeliene a ajuns la cel puțin 61.158 de morți și 151.000 de răniți.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO Vladimir Putin sugerează că SUMMITUL cu Trump ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite /„Ambele părți au manifestat interes”