Vladimir Putin sugerează că SUMMITUL cu Trump ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite /„Ambele părți au manifestat interes”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnalat, joi, că summitul cu omologul său american, Donald Trump, ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite, liderul de la Kremlin sugerând că ar accepta, în anumite condiții, și o întâlnire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Întrebat cine a propus summitul Rusia-SUA, Vladimir Putin a declarat că delegațiile ambelor țări au manifestat interes în acest sens.

”Ambele părți au manifestat interes, nu contează cine a spus primul acest lucru. Avem mulți prieteni care ne pot ajuta să organizăm un eveniment de acest fel. Unul dintre prieteni este președintele Emiratelor Arabe Unite. Vom stabili, dar cred că acesta este unul dintre cele mai potrivite locuri”, a precizat Vladimir Putin.

Rugat să spună dacă ar accepta o întâlnire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Putin a răspuns favorabil, subliniind că trebuie să se întrunească anumite condiții.

”Eu am spus de mai multe ori că nu mă opun ideii, în general este posibil, dar trebuie create anumite condiții în acest sens. Din nefericire, aceste condiții nu au fost create încă”, a subliniat Vladimir Putin.

Kremlinul a semnalat, joi, că există posibilitatea unui summit al președinților rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, ”în următoarele zile”.

”La propunerea părții americane, s-a ajuns la un acord pentru organizarea unei reuniuni bilaterale la cel mai înalt nivel în următoarele zile, adică o întâlnire a președintelui Vladimir Putin cu Donald Trump”, a declarat Iuri Ușakov, consilier prezidențial rus pentru Afaceri Externe.

Anterior, președintele Donald Trump, s-a declarat ”deschis” unei întrevederi cu Vladimir Putin.

Donald Trump a anunțat că emisarul său special, Steve Witkoff, a avut discuții ”foarte productive” cu Vladimir Putin și că au fost înregistrate ”progrese majore” în sensul unei soluții de oprire a războiului din Ucraina.

”Emisarul meu special, Steve Witkoff, tocmai a avut o întâlnire foarte productivă cu președintele rus, Vladimir Putin. Au fost făcute progrese majore. După aceea, eu i-am informat pe unii dintre aliații noștri europeni. Toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie și vom lucra în acest sens în zilele și săptămânile care urmează”, a declarat Donald Trump.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit, miercuri, la Kremlin, pe emisarul special american Steve Witkoff, iar Administrația de la Moscova analizează posibilitatea de a institui armistițiu aerian în Ucraina, pentru a-i face o concesie președintelui SUA, Donald Trump. Kremlinul a catalogat drept ”constructive” discuțiile președintelui Vladimir Putin cu emisarul special american Steve Witkoff.

