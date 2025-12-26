Prima pagină » Știri externe » Nici dronele nu mai sunt ce au fost. Alertă aeriană în Republica Moldova, declanșată de un balon cu aer cald

26 dec. 2025, 19:43, Știri externe
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a fost alertată în jurul orei 15:00 de autoritățile de la Kiev că un obiect zburător ar fi survolat spațiul aerian din zona de nord, însă ulterior responsabilii Ministerului moldovean al Apărării au anunțat că acesta era un balon cu aer cald. 

Informația potrivit căreia o dronă rusească ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și se îndreaptă spre România a fost făcută publică de presa de la Kiev. Doar că „amenințarea” care avansa spre România s-a dovedit a fi … un balon cu aer cald.

Ulterior, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a transmis că nicio dronă nu a fost identificată pe parcursul zilei de vineri, 26 decembrie, subliniind că cetățenii moldoveni „sunt în afara oricărui pericol”.

,,Poliția de Frontieră a fost informată de către autoritățile ucrainene că radarele acestora au detectat un obiect zburător care a survolat spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova, pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni.

La ora 16:10, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a comunicat că obiectul zburător a dispărut de pe radare în regiunea localității Brătușeni.

Ulterior, Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării că obiectul zburător s-a dovedit a fi un balon cu aer cald.

Menționăm că, pe teritoriul Republicii Moldova, în zona de frontieră nu au fost înregistrate riscuri sau pericole pentru cetățeni”, au adăugat autoritățile de peste Prut.

Cele mai noi