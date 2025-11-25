Prima pagină » Actualitate » Dronă căzută pe o casă din Republica Moldova. Era fără încărcătură explozivă

Dronă căzută pe o casă din Republica Moldova. Era fără încărcătură explozivă

Olga Borșcevschi
25 nov. 2025, 10:13, Actualitate
Dronă căzută pe o casă din Republica Moldova. Era fără încărcătură explozivă
O dronă a căzut pe o casă din Republica Moldova. Pe pagina de Facebook a Poliției Republicii Moldova se arată că, acum câteva minute, într-o livadă din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă. Echipa Secției tehnico-explozivă a Poliției se deplasează la fața locului. Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești. Vom reveni cu detalii”.

UPDATE, ora 14:50 – Drona care a căzut peste o casă din raionul Florești e de fabricație rusească

Specialiștii Poliției din Republica Moldova, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat drona aterizată pe acoperișul unei case ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă.

„Aparatele de tip Gerbera pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații, dar și pentru transport de explozivi”, anunță Poliția din Republica Moldova.

Potrivit oamenilor legii, drona are următoarele caracteristici estimative:

Greutate: până la 18 kg.
Distanța de zbor: până la 600 km.
Viteza de zbor: aproximativ 160 km/h.
Înălțimea de zbor: până la 3 km.

Foto: politia.md

Foto: tv8

UPDATE, ora 13:20 – Trimisul lui Putin la Chișinău a fost convocat la MAE moldovenesc 

Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat mâine la sediul Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova.

Ozerov este așteptat la ora 14, „pentru a oferi explicații privind aceste acțiuni inadmisibile”.

Potrivit reprezentanților MAE, incidentul din localitatea Cuhureștii de Jos „reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor”.

„Republica Moldova rămâne angajată în menținerea păcii și stabilității regionale”, mai arată sursa citată.

Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov. Foto: Hepta / Dmitrij Osmatesko / Sputnik

UPDATE, ora 11:21Ministerul Apărării: Șase drone au survolat Moldova, iar una a căzut peste o casă

Nu mai puțin de șase drone au fost detectate marți dimineața deasupra Republicii Moldova, iar una a căzut peste o casă din Cuhureștii de Jos, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău.

În urma atacului masiv asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, șase drone care traversau neautorizat spațiul aerian național”, a anunțat ministerul.

Prima dronă a fost detectată pe direcția localităților Vinogradovca Vulcănești, deplasându-se apoi spre România.

Drona a traversat spațiul aerian al Moldovei la o altitudine de aproximativ 1.500 de metri. Ministerul Apărării a informat imediat structurile responsabile, inclusiv Poliția, despre cazul de survolare ilegală.

Apoi, alte cinci drone au fost observate de sistemele de supraveghere traversând spațiul aerian al localităților Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești. Una dintre acestea a căzut pe acoperișul unei case în satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești.

Îndemnăm cetățenii anunțe orice obiect neautorizat observat și nu atingă niciun obiect căzut la sol, dar informeze autoritățile”, a transmis ministerul.

Potrivit acestuia, instituțiile statului monitorizează permanent situația și intervin prompt pentru asigurarea protecției populației.

De asemenea, două drone au păstruns marți dimineața în spațiul aerian românesc, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Au fost emise mesaje Ro-Alert în județele Tulcea, Galați și Vrancea.

Foto: deschide.md

Video: tvn

Foto: deschide.md

