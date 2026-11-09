Pe ultima sută de metri, UE anunță că trimite o delegație de rang înalt la negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina de la Abu Dhabi. Bruxelles-ul este pregătit să reia discuțiile cu Moscova

Uniunea Europeană va trimite o echipă comună de înalți funcționari la negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia programate să aibă loc marți și miercuri la Abu Dhabi. Bruxelles-ul vrea să aibă o prezență directă la discuțiile de pace mediate de Statele Unite pentru a preveni un acord care să ignore interesele de securitate ale Europei.

Discuțiile de la Abu Dhabi vor marca reluarea negocierilor de pace trilaterale din februarie, când războiul împotriva Iranului a schimbat brusc atenția Washingtonului.

Delegația europeană va fi formată din Bjoern Seibert, șeful de cabinet al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și Anna-Maria Boura, consilierul principal pentru politică externă al lui António Costa, președintele Consiliului European. Cele două instituții europene și-au arătat disponibilitatea de a interacționa direct cu delegația rusă, lucru care nu s-a întâmplat niciodată în contextul negocierilor de pace. Cu toate acestea, nu este clar dacă această întâlnire față în față va avea loc zilele acestea la Abu Dhabi.

Pe lângă aceștia, din componența echipei europene mai fac parte consilieri pentru securitate națională din Franța, Germania și Regatul Unit, precum și reprezentanți ai NATO.

„UE va fi prezentă alături de partenerii noștri”, a declarat luni dimineață Ursula von der Leyen, după o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „Libertatea navigației în Marea Neagră trebuie restabilită și păstrată. Mi-am reiterat sprijinul pentru apelul său [al lui Zelenski] de a se stabili un armistițiu care să acopere infrastructura alimentară și energetică”.

Jared Kushner, trimisul special al Statelor Unite și ginerele lui Donald Trump, a precizat săptămâna trecută într-o postare pe X că formatul multilateral care să includă atât delegațiile Ucrainei și Rusiei, cât și pe cea a Europei, se va întruni doar dacă se „înregistrează progrese”. Cu toate acestea, Kushner nu a precizat dacă întâlnirea de la Abu Dhabi se încadrează în acest criteriu.

„Orice cadru european de securitate este la latitudinea Uniunii Europene, deoarece este o chestiune de competență a sa și este o chestiune care afectează securitatea UE”, a declarat luni după-amiază Paula Pinho, purtătorul de cuvânt principal al Comisiei.

Statele europene au cerut în ultima perioadă numirea unui trimis special și din partea Uniunii Europene, care să reprezinte interesele țărilor europene la discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia. Ultima cerere de acest tip a venit din partea premierului italian Giorgia Meloni, care i-a trimis o scrisoare lui António Costa în care deplânge „dezordinea” din formatele diplomatice recente.

Delegațiile rusă și ucraineană au decolat deja spre Abu Dhabi, unde, în perioada 10-11 noiembrie, vor avea loc negocieri tripartite pentru a găsi o soluție la războiul din Ucraina, care se desfășoară de aproape cinci ani.

Delegația ucraineană va fi condusă de șeful Serviciului de Informații Externe, Rustem Umerov, alături de șeful Biroului Președintelui, Kirilo Budanov, președintele partidului „În Slujba Poporului”, David Arahamia, adjunctul șefului Biroului Prezidențial, Serghei Kislița, și adjunctul șefului Direcției Principale de Informații, Vadim Skibițki.

Grupul de negociere rus va fi condus de consilierul președintelui Federației Ruse, Vladimir Medinski. În componența sa vor mai intra adjuncții ministrului de externe, Serghei Riabkov și Mihail Galuzin, șeful Direcției Principale a Statului Major, Igor Kostiukov, și adjunctul său, Iuri Jigarlovski.