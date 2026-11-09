Alertă de securitate la Casa Albă, după ce o mașină s-a izbit de un panou în fața reședinței prezidențiale. În același timp, o a doua persoană a încercat să sară gardul

Casa Albă a fost plasată luni sub un protocol temporar de securitate după ce un autoturism s-a izbit de un panou informativ în Parcul Lafayette, situat chiar în fața perimetrului exterior al reședinței prezidențiale, relatează New York Post. Incidentul a generat o alertă majoră, a dus la mobilizarea forțelor de ordine și la izolarea completă a zonei.

Incidentul de securitate a avut loc în jurul orei locale 10:00, iar agenții Secret Service și membrii Gărzii Naționale au intervenit imediat și l-au scos cu forța pe șofer din mașină. Poliția a declarat că șoferul a fost „combativ cu forțele de ordine”, dar a fost imobilizat rapid.

Aproape în același timp, un alt bărbat a sărit peste o barieră de securitate la aproximativ două străzi distanță și a fost arestat de Serviciile Secrete.

Deoarece din motorul mașinii ieșea fum, o echipă pirotehnică a poliției metropolitane a fost chemată pentru inspecta vehiculul, ca măsură de precauție.

Zona unde s-a produs accidentul este frecventată în mod obișnuit de pietoni și turiști care caută selfie-uri cu Casa Albă în fundal, dar nu au fost raportate persoane rănite.

În acel moment, președintele Donald Trump se afla în interiorul Casei Albe și se pregătea pentru o întâlnire oficială cu prim-ministrul Qatarului.