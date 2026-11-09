Prima pagină » Știri externe » Franța acuză oficial Iranul de atacul cibernetic care a afectat frigiderele a 700 de supermarketuri. Securitatea alimentară a Europei, sub asediu după ce sute de tone de alimente au fost alterate

Franța acuză oficial Iranul de atacul cibernetic care a afectat frigiderele a 700 de supermarketuri. Securitatea alimentară a Europei, sub asediu după ce sute de tone de alimente au fost alterate

Franța acuză oficial Iranul de atacul cibernetic care a afectat frigiderele a 700 de supermarketuri. Securitatea alimentară a Europei, sub asediu după ce sute de tone de alimente au fost alterate
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Franța a acuzat oficial Iranul că a orchestrat atacul cibernetic masiv din 12 octombrie prin care au fost sabotate sistemele frigorifice a sute de supermarketuri. Ministrul de externe al Franței, Jean-Noël Barrot, a descris acest incident drept „un atac de o amploare și o agresivitate fără precedent”, relatează CNN.

„Acesta a fost un atac de o amploare și o agresivitate fără precedent”, a declarat luni reporterilor ministrul de externe Jean-Noël Barrot. „Reprezintă un atac major asupra intereselor națiunii și asupra securității poporului francez”.

Franța l-a convocat în acest sens pe ambasadorul Iranului și intenționează să impună, drept răspuns, sancțiuni „la nivel european”. Cu toate acestea, Teheranul nu a făcut niciun comentariu cu privire la acuzațiile aduse.

În luna octombrie, hackerii s-au conectat de la distanță la software-ul de gestionare a sistemelor frigorifice și congelatoarelor din supermarketuri, apoi le-au crescut temperatura artificial la 50 de grade Celsius prin activarea circuitelor de dezghețare. Acest lucru a dus la pierderea unor cantități mari de produse proaspete și congelate și chiar a provocat incendii la unele aparate frigorifice.

Atacul a afectat aproximativ 700 de supermarketuri, inclusiv mari lanțuri precum Carrefour, Intermarché, Monoprix, E.Leclerc și Coopérative U.

Parchetul din Paris a preluat cazul și i-a acuzat luni pe iranieni că se află în spatele acestui atac, invocând „utilizarea limbii farsi și a adreselor IP care indicau dispozitive situate în Iran”. Autoritățile au deschis o anchetă împotriva șefului Shahid Kaveh, o unitate cibernetică afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, precum și a celor doi adjuncți ai săi și a oricăror alte persoane responsabile.

Situația este monitorizată cu maximă atenție în condițiile în care incidente cibernetice similare au fost raportate la începutul lunii noiembrie în țări precum Suedia, Belgia, Luxemburg, Țările de Jos, Estonia și Irlanda, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la vulnerabilitatea infrastructurii alimentare din UE.

Mai mult, autoritățile franceze au dejucat recent un atac similar care viza bănci de sânge, unde hackerii au încercat de asemenea să modifice periculos temperaturile la sistemele de stocare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERTAlertă de securitate la Casa Albă, după ce o mașină s-a izbit de un panou în fața reședinței prezidențiale. În același timp, o a doua persoană a încercat să sară gardul
21:37
Alertă de securitate la Casa Albă, după ce o mașină s-a izbit de un panou în fața reședinței prezidențiale. În același timp, o a doua persoană a încercat să sară gardul
CONTROVERSĂDupă ce inițial a acceptat înfrângerea, Donald Trump pune acum la îndoială legitimitatea alegerilor din SUA: „Chiar crede cineva că aceste «alegeri» au fost oneste?”
20:12
După ce inițial a acceptat înfrângerea, Donald Trump pune acum la îndoială legitimitatea alegerilor din SUA: „Chiar crede cineva că aceste «alegeri» au fost oneste?”
CONTROVERSĂUltimatumul Germaniei pentru țările europene: Friedrich Merz condiționează aprobarea bugetului UE de sprijinul financiar pentru Ucraina
19:19
Ultimatumul Germaniei pentru țările europene: Friedrich Merz condiționează aprobarea bugetului UE de sprijinul financiar pentru Ucraina
NEWS ALERTPe ultima sută de metri, UE anunță că trimite o delegație de rang înalt la negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina de la Abu Dhabi. Bruxelles-ul este pregătit să reia discuțiile cu Moscova
18:46
Pe ultima sută de metri, UE anunță că trimite o delegație de rang înalt la negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina de la Abu Dhabi. Bruxelles-ul este pregătit să reia discuțiile cu Moscova
CONTROVERSĂPremierul Norvegiei, după discuția telefonică cu Putin: „A fost rațional și profesionist. Dacă ar fi vrut pace, nu ar fi izbucnit războiul de la bun început”. Ce spune Jonas Gahr Støre despre negocierile de la Abu Dkabi
18:11
Premierul Norvegiei, după discuția telefonică cu Putin: „A fost rațional și profesionist. Dacă ar fi vrut pace, nu ar fi izbucnit războiul de la bun început”. Ce spune Jonas Gahr Støre despre negocierile de la Abu Dkabi
CONTROVERSĂCea mai valoroasă companie de cipuri din lume, Nvidia, în mijlocul unui uriaș scandal de spionaj. China neagă orice implicare: „Sunt calomnii nefondate”
17:31
Cea mai valoroasă companie de cipuri din lume, Nvidia, în mijlocul unui uriaș scandal de spionaj. China neagă orice implicare: „Sunt calomnii nefondate”
Mediafax
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Acuzații grave după Visuri la cheie! Casa construită de PRO TV, distrusă! S-a făcut evacuarea prin ordin de protecție
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Adevarul
Scandal în PNL. Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că tratează partidul ca pe un SRL: „Credeți că ați luat PNL pe persoană fizică” SURSE
Mediafax
Ursula, anunț important pentru România! Milioane de euro pentru securitatea la Marea Neagră
Click
David Pușcaș nu mai are bani pentru tratament. Afecțiunea cu care a fost diagnosticat: „Nu am pe nimeni care să mă ajute”
Digi24
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Cancan.ro
Jaful din vila jurnalistei de la Observator, în care Claudiu Pătrașcu apare suspect, capătă proporții internaționale! Ex-selecționerul Portugaliei, victima unei spargeri trase la indigo
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
NASA vrea să prelungească misiunea Telescopului Hubble dincolo de 2032. Cum ar putea fi salvat observatorul spațial?
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
FLASH NEWSGuvernul Luca Niculescu, somat de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan să-și plătească datoriile către companiile din energie
21:58
Guvernul Luca Niculescu, somat de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan să-și plătească datoriile către companiile din energie
ACCIDENTUn cercetător italian de 92 de ani, cu șapte expediții în Antarctica la activ și un ghețar care îi poartă numele, a murit după ce a fost lovit de o trotinetă, în timp ce traversa strada. Bătrânul ieșise să-și cumpere un avocado
21:41
Un cercetător italian de 92 de ani, cu șapte expediții în Antarctica la activ și un ghețar care îi poartă numele, a murit după ce a fost lovit de o trotinetă, în timp ce traversa strada. Bătrânul ieșise să-și cumpere un avocado
EXCLUSIVPetrișor Peiu, despre scenariul în care Georgescu și-ar face propriul partid. „AUR ar pierde o parte din electorat, dar nu atât de mult pe cât se crede”
21:38
Petrișor Peiu, despre scenariul în care Georgescu și-ar face propriul partid. „AUR ar pierde o parte din electorat, dar nu atât de mult pe cât se crede”
FLASH NEWSConsiliul Concurenței obține a doua victorie în instanță împotriva băncilor, în scandalul ratelor mărite. BCR a pierdut procesul prin care a cerut suspendarea amenzii
21:24
Consiliul Concurenței obține a doua victorie în instanță împotriva băncilor, în scandalul ratelor mărite. BCR a pierdut procesul prin care a cerut suspendarea amenzii
DECESA murit Tommy Walsh. Cunoscutul prezentator TV avea 69 de ani
21:20
A murit Tommy Walsh. Cunoscutul prezentator TV avea 69 de ani
NEWS ALERTDirectorul tehnic al Centralei de la Cernavodă, demis din funcție după ce Reactorul 1 s-a oprit din nou, la doar 3 zile după repornire
21:16
Directorul tehnic al Centralei de la Cernavodă, demis din funcție după ce Reactorul 1 s-a oprit din nou, la doar 3 zile după repornire

Cele mai noi

Trimite acest link pe