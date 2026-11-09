Franța acuză oficial Iranul de atacul cibernetic care a afectat frigiderele a 700 de supermarketuri. Securitatea alimentară a Europei, sub asediu după ce sute de tone de alimente au fost alterate

Franța a acuzat oficial Iranul că a orchestrat atacul cibernetic masiv din 12 octombrie prin care au fost sabotate sistemele frigorifice a sute de supermarketuri. Ministrul de externe al Franței, Jean-Noël Barrot, a descris acest incident drept „un atac de o amploare și o agresivitate fără precedent”, relatează CNN.

„Acesta a fost un atac de o amploare și o agresivitate fără precedent”, a declarat luni reporterilor ministrul de externe Jean-Noël Barrot. „Reprezintă un atac major asupra intereselor națiunii și asupra securității poporului francez”.

Franța l-a convocat în acest sens pe ambasadorul Iranului și intenționează să impună, drept răspuns, sancțiuni „la nivel european”. Cu toate acestea, Teheranul nu a făcut niciun comentariu cu privire la acuzațiile aduse.

În luna octombrie, hackerii s-au conectat de la distanță la software-ul de gestionare a sistemelor frigorifice și congelatoarelor din supermarketuri, apoi le-au crescut temperatura artificial la 50 de grade Celsius prin activarea circuitelor de dezghețare. Acest lucru a dus la pierderea unor cantități mari de produse proaspete și congelate și chiar a provocat incendii la unele aparate frigorifice.

Atacul a afectat aproximativ 700 de supermarketuri, inclusiv mari lanțuri precum Carrefour, Intermarché, Monoprix, E.Leclerc și Coopérative U.

Parchetul din Paris a preluat cazul și i-a acuzat luni pe iranieni că se află în spatele acestui atac, invocând „utilizarea limbii farsi și a adreselor IP care indicau dispozitive situate în Iran”. Autoritățile au deschis o anchetă împotriva șefului Shahid Kaveh, o unitate cibernetică afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, precum și a celor doi adjuncți ai săi și a oricăror alte persoane responsabile.

Situația este monitorizată cu maximă atenție în condițiile în care incidente cibernetice similare au fost raportate la începutul lunii noiembrie în țări precum Suedia, Belgia, Luxemburg, Țările de Jos, Estonia și Irlanda, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la vulnerabilitatea infrastructurii alimentare din UE.

Mai mult, autoritățile franceze au dejucat recent un atac similar care viza bănci de sânge, unde hackerii au încercat de asemenea să modifice periculos temperaturile la sistemele de stocare.