Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat, joi, la cinci ani de închisoare în procesul privind finanțarea ilegală a campaniei electorale cu fonduri din partea regimului din Libia.

Nikolas Sarkozy a fost găsit vinovat de ”asociere la un grup infracțional”, dar a fost achitat în cazul acuzațiilor de corupție și de finanțare ilegală a campaniei electorale.

Deși a fost găsit nevinovat personal privind finanțarea ilegală a campaniei, Sarkozy este considerat responsabil de ”asociere la grupul infracțional” care a facilitat obținerea de fonduri electorale din partea regimului Muammar Kadhafi pentru scrutinul prezidențial din 2007.

Nicolas Sarkozy va fi primul președinte al Franței care ajunge în detenție. Sarkozy are posibilitatea de a contesta decizia în apel, dar va fi oricum încarcerat în următoarele săptămâni, întrucât are deja o altă condamnare definitivă, în procesul interceptărilor convorbirilor telefonice în mod ilegal.

Președintele tribunalului, Nathalie Gavarino, a apreciat că, ”în calitatea de ministru și de președinte al Uniunii pentru o Mișcare Populară”, Nicolas Sarkozy le-a permis colaboratorilor, între 2005 și 2007, să discute cu autoritățile libiene ”pentru a obține finanțarea din Libia a campaniei electorale”.

Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, va fi convocat în cel mult o lună de către Parchetul General pentru a începe executarea pedepsei. Un eventual apel nu va suspenda această măsură.

