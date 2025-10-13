Prima pagină » Știri externe » A 8-a zi de CRIZĂ în Franța/ Marine Le Pen avertizează că va depune o moțiune de cenzură împotriva GUVERNULUI LECORNU

13 oct. 2025, 09:02, Știri externe
Al doilea Guvern al premierului francez Sebastien Lecornu, format din miniștri politici și tehnocrați, va prelua, luni, misiunea de a adopta un buget pentru 2026, evitând o eventuală moțiune de cenzură promisă de opoziție.

Premierul își va convoca miniștrii pentru a discuta despre prioritatea principală Guvernului, și anume de a „oferi Franței un buget până la sfârșitul anului” și oprirea crizei politice din Franța.

După ce și-a dat demisia la începutul săptămânii trecute, Lecornu a fost desemnat a doua oară în funcția de premier de către președintele Franței, Emmanuel Macron.

Partidele de opoziție amenință cu adoptarea unei moțiuni de cenzură. Singura formațiune care a încercat să ajungă la un acord cu noul Guvern este Partidul Socialist.

Guvernul urmează să prezinte un proiect de buget

Guvernul speră să prezinte, marți, un proiect de buget, astfel încât să poată fi înaintat Parlamentului și apoi dezbătut. Constituția prevede că Parlamentul are la dispoziție 70 de zile pentru a examina propunerea și a adopta bugetul înainte de 31 decembrie.

Sebastien Lecornu a indicat că „toate problemele ridicate în timpul consultărilor desfășurate în ultimele zile vor fi deschise dezbaterii parlamentare”.

Marine Le Pen, fosta președintă a partidului RN, a anunțat că va depune o moțiune de cenzură, luni, potrivit ziarului L’Opinion.

„Așa cum spunem de câteva zile, Guvernul va fi cenzurat de RN și de aliații noștri din UDR. Vom depune mâine o moțiune de cenzură împotriva acestuia”, a avertizat Le Pen.

Aceasta și-a menținut obiectivul principal de a sprijini o dizolvare a Adunării Naționale și organizarea unor noi alegeri.

Foto: Profimedia

A 7-a zi de CRIZĂ politică în Franța / CONDIȚIILE impuse de Sébastien Lecornu pentru a accepta cererea lui Macron

Macron pleacă în Egipt pentru „punerea în aplicare” a acordului dintre Israel şi Hamas. Donald Trump are aceeași destinație

Sébastien Lecornu: „Singura ambiție, să ieșim din acest moment foarte STÂNJENITOR pentru toată lumea”

