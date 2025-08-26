Nigel Farage: Dacă Reform UK câștigă alegerile, toți imigranții clandestini din Marea Britanie, reținuți, 600.000 deportați în primii CINCI ani

Liderul partidului Reformăm Marea Britanie (Reform UK) Nigel Farage a prezentat Operațiunea “Restaurarea Justiției”, un plan pe cinci ani de a reține și deporta toți imigranții ilegali.

Farage a declarat că, dacă partidul său câștigă alegerile, 600.000 de persoane ar fi deportate în cinci ani.

Conform planului, partidul Reformăm Marea Britanie (Reform UK) le-ar interzice persoanelor care vin în Marea Britanie în ambarcațiuni mici să solicite azil și ar încheia acorduri cu diverse țări pentru a returna aceste persoane.

Întrebat dacă acest lucru va include femeile și copiii neînsoțiți, Farage a spus:

„Da, femei și copii, toți cei care sosesc vor fi reținuți”.

Farage: Imigrația ilegală, un „flagel” pentru Marea Britanie

Prezentându-și planul, Farage a descris imigrația ilegală ca fiind un „flagel” pentru Marea Britanie.

„Singurul mod în care vom opri bărcile este prin reținerea și deportarea absolut oricui vine pe acea rută”, a spus Farage. „Și dacă facem asta, bărcile vor înceta să mai vină în câteva zile pentru că nu va exista niciun stimulent.”

Planul partidului ar echivala cu o creștere uriașă a numărului de deportări și ar merge mai departe decât orice planuri anterioare prezentate de alte partide politice, notează BBC.

Planurile Reform UK privind imigrația ilegală

Reprezentanții partidului spun că se vor pune la dispoziție două miliarde de lire sterline pentru acorduri de returnare, oferind ajutoare ca stimulente și posibile sancțiuni impuse țărilor care nu cooperează.

Conform planului, imigranții vor fi arestați la sosire, reținuți în baze dezafectate ale RAF și, dacă se ajunge la acorduri, returnați în țările lor de origine, inclusiv Afganistan și Eritreea, de unde provin un număr semnificativ de persoane sosite în Marea Britanie în ambarcațiuni mici.

Partidul mai spune că va construi “centre de îndepărtare” în zone îndepărtate ale țării, în cadrul planurilor de a reține până la 24.000 de persoane în termen de 18 luni.

Partidul ar căuta, de asemenea, acorduri cu țări precum Rwanda și Albania pentru a găzdui imigranții și ar căuta să folosească teritoriile britanice de peste mări, cum ar fi Insula Ascension, ca o „rezervă” dacă persoanele care așteaptă deportarea nu vor putea fi trimise în altă parte.

Reprezentanții partidului au mai declarat că vor încerca să sporească numărul zborurilor charter de deportare la cinci pe zi.

Un Guvern al partidului Reformăm Marea Britanie (Reform UK) le-ar oferi imigranților opțiunea de a se întoarce voluntar și le-ar oferi 2.500 de lire sterline pentru a face acest lucru, ca parte a unei abordări „morcovul și bățul”, mai spun reprezentanții partidului.

Planurile ar costa aproximativ zece miliarde de lire sterline pe cinci ani, dar ar economisi banii pe care Guvernul îi cheltuiește pe găzduirea azilanților în hoteluri și alte costuri pe termen lung.

“Legea drepturilor omului” înlocuită cu o “Declarație britanică a drepturilor”

Cheia planului este adoptarea unei noi legi numită “Proiectul de lege privind migrația ilegală (deportarea în masă)”.

Partidul Reformăm Marea Britanie a mai anunțat că proiectul de lege va crea o obligație legală pentru ministrul de Interne de a îndepărta imigranții ilegali și va interzice oricărei persoane care a fost deportată să reintre în Marea Britanie pe viață.

Proiectul de lege ar „anula” tratatele internaționale precum Convenția privind refugiații din 1951.

Pentru a facilita expulzările, partidul promite să părăsească Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Partidul a mai declarat că va înlocui “Legea drepturilor omului” cu o “Declarație britanică a drepturilor”, care se va aplica doar cetățenilor britanici și celor care au dreptul legal de a trăi în Marea Britanie.

Din ianuarie, un număr record de 28.288 de persoane au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici, cu 46% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din 2024, și un număr record de 111.000 de cereri de azil au fost depuse până în iunie.

Potrivit datelor Ministerului de Interne, 10.652 solicitanți de azil au fost returnați până în iunie.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

AfD a devenit cel mai POPULAR partid din Germania, conform unui nou sondaj. 67% dintre germani nu sunt mulțumiți de cancelarul Merz