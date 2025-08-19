Prima pagină » Știri externe » Noi CONDIȚII pentru solicitanții de cetățenie în SUA. Un expert: Ofițerii de la Imigrație sunt puși să evalueze ceva ce nu pot defini clar

Noi CONDIȚII pentru solicitanții de cetățenie în SUA. Un expert: Ofițerii de la Imigrație sunt puși să evalueze ceva ce nu pot defini clar

19 aug. 2025, 17:00, Știri externe
Noi CONDIȚII pentru solicitanții de cetățenie în SUA. Un expert: Ofițerii de la Imigrație sunt puși să evalueze ceva ce nu pot defini clar

Administrația Trump le-a ordonat autorităților din domeniul imigrației să analizeze dacă solicitanții de cetățenie americană au „o personalitate bună, din punct de vedere moral.”

Vineri, oficialii de la Serviciile de Cetățenie și Imigrare ale SUA (USCIS) au emis o notă cerând o abordare mai „riguroasă, holistică și cuprinzătoare” în evaluarea celor care solicită naturalizarea.

USCIS susține că „o personalitate bună, din punct de vedere moral” este definită de „comportamentul, aderarea la normele sociale și contribuțiile pozitive” ale unui individ.

Ofițerii USCIS au fost instruiți să judece solicitanții „de la caz la caz,” notează Washington Post.

Experții: Limbajul vag al directivei reflectă inițiativele mai ample ale Administrației Trump de a limita imigrația legală

Experții spun că limbajul vag al directivei reflectă inițiativele mai ample ale Administrației Trump de a limita imigrația legală, lăsând-le ofițerilor de la serviciile de imigrare spațiu de manevră pentru alegeri subiective cu privire la cine poate deveni cetățean american.

Directiva subliniază capacitatea ofițerilor USCIS de a „își impune interpretările subiective ale acestui concept neclar în evaluările solicitanților de naturalizare”, a spus Jane Lopez, profesor asociat de sociologie la Universitatea Brigham Young, specializată în imigrație și probleme de cetățenie.

Potrivit lui Lopez, toate cererile de cetățenie americană, rezidență permanentă, vize de turism și vize de student sunt supuse în mod implicit evaluării de către unul sau mai mulți ofițeri USCIS.

Acești ofițeri au deja „autoritatea de a respinge o cerere dintr-o multitudine de motive”, a adăugat ea.

Conform noii directive, ofițerii USCIS „trebuie să evalueze ceva ce nu pot descrie sau defini într-un mod clar”.

În aprilie, USCIS a anunțat, de asemenea, că va verifica activitatea imigranților de pe rețelele de socializare, câutând presupuse activități antisemite. Orice postări găsite vor servi ca motive potențiale pentru a refuza cererile de viză și carte verde.

„O personalitate bună, din punct de vedere moral” este una din condițiile pentru obținerea cetățeniei americane încă din 1790. Dar Lopez a spus că solicitanții de cetățenie se confruntă acum cu sarcina suplimentară de a dovedi că au „atribute pozitive”, în loc să demonstreze pur și simplu că nu au fost condamnați sau implicați în comiterea de infracțiuni.

Recenta notă USCIS citează ca exemple de atribute pozitive „îngrijirea familiei, responsabilitatea și legăturile din Statele Unite”, precum realizările educaționale și implicarea pe termen lung în comunitate.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Germania, Franța și alte țări europene cer reguli DURE în materie de imigrație /„Depășirea limitelor contribuie la polarizarea societăților”

UE ar trebui să sancționeze statele care instrumentalizează MIGRANȚII în scopuri politice, conform unui raport

Citește și

NEWS ALERT VIDEO | Trump declară că Statele Unite NU intenționează să detașeze militari în Ucraina /„Franța, Germania, Marea Britanie vor să trimită trupe”
16:35
VIDEO | Trump declară că Statele Unite NU intenționează să detașeze militari în Ucraina /„Franța, Germania, Marea Britanie vor să trimită trupe”
EXTERNE Benjamin Netanyahu, ATAC la adresa lui Anthony Albanese. „Premierul slab al Australiei a abandonat comunitatea evreiască”
16:27
Benjamin Netanyahu, ATAC la adresa lui Anthony Albanese. „Premierul slab al Australiei a abandonat comunitatea evreiască”
EXTERNE Friedrich Merz spune că Vladimir Putin și Volodimir Zelenski s-ar putea ÎNTÂLNI peste două săptămâni
16:09
Friedrich Merz spune că Vladimir Putin și Volodimir Zelenski s-ar putea ÎNTÂLNI peste două săptămâni
EXTERNE India și China depun eforturi pentru a-și îmbunătăți relațiile DIPLOMATICE/ Cele două state „trebuie să stabilească o înțelegere strategică corectă”
15:39
India și China depun eforturi pentru a-și îmbunătăți relațiile DIPLOMATICE/ Cele două state „trebuie să stabilească o înțelegere strategică corectă”
EXTERNE O româncă de 21 de ani a fost ARESTATĂ în Italia. Femeia era căutată pentru tâlhărie și crimă
15:10
O româncă de 21 de ani a fost ARESTATĂ în Italia. Femeia era căutată pentru tâlhărie și crimă
EXTERNE Ca răspuns la „amenințările neobișnuite” ale SUA, Nicolas Maduro anunță planul de a desfășura peste 4,5 milioane de membri ai milițiilor din Venezuela
15:07
Ca răspuns la „amenințările neobișnuite” ale SUA, Nicolas Maduro anunță planul de a desfășura peste 4,5 milioane de membri ai milițiilor din Venezuela
Mediafax
Locația probabilă a întâlnirii Putin-Zelenski. Ministrul de Externe a confirmat
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Mediafax
De la mănăstire, la nuntă. Nicușor Dan a dansat, într-un hambar, cu Prima Doamnă și fiul lor, printre nuntașii de la Tâncăbești
Click
Ce trebuie să pui în ciorba rădăuțeană, ca să iasă grasă, cremoasă și gustoasă ca la restaurant. Trucul pe care bucătarii nu ți-l spun
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
observatornews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Cod roșu de ploi în județele Gorj și Mehedinți. Mai multe mașini au fost blocate de puhoaiele de apă
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Descopera.ro
300 de obiecte misterioase au fost găsite în Univers
Capital.ro
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Evz.ro
Drumul Vitoriei Lipan, în imagini spectaculoase. Imagini cum n-ați mai văzut
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
„Zona zero”: Mișcarea aproape imperceptibilă cu beneficii pentru sănătate
POLITICĂ Ciucu: PNL a votat în unanimitate să susțină PACHETUL 2 de măsuri, prin asumarea răspunderii Guvernului / Este foarte important să revină la masă PSD
17:06
Ciucu: PNL a votat în unanimitate să susțină PACHETUL 2 de măsuri, prin asumarea răspunderii Guvernului / Este foarte important să revină la masă PSD
ACTUALITATE Incident grav într-un tren CFR: Un geam spart s-a prăbușit peste călători
16:57
Incident grav într-un tren CFR: Un geam spart s-a prăbușit peste călători
ACTUALITATE Donald Trump: „Am simțit „căldură” între mine și PUTIN la summitul din Alaska”
16:33
Donald Trump: „Am simțit „căldură” între mine și PUTIN la summitul din Alaska”
EMISIUNI Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Setez obiective intermediare pentru a putea măsura progresul pe parcurs”
16:26
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Setez obiective intermediare pentru a putea măsura progresul pe parcurs”
POLITICĂ Programul „RABLA” va fi lansat în consultare publică la sfârșitul săptămânii. Vouchere mai mici și fonduri de 200 de milioane de lei
16:20
Programul „RABLA” va fi lansat în consultare publică la sfârșitul săptămânii. Vouchere mai mici și fonduri de 200 de milioane de lei
ADVERTORIAL (P) Primul ciment din lume cu zero emisii nete de dioxid de carbon, datorită tehnologiei de captare. Ce înseamnă pentru viitorul construcțiilor
16:09
(P) Primul ciment din lume cu zero emisii nete de dioxid de carbon, datorită tehnologiei de captare. Ce înseamnă pentru viitorul construcțiilor