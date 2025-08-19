Noi CONDIȚII pentru solicitanții de cetățenie în SUA. Un expert: Ofițerii de la Imigrație sunt puși să evalueze ceva ce nu pot defini clar

Administrația Trump le-a ordonat autorităților din domeniul imigrației să analizeze dacă solicitanții de cetățenie americană au „o personalitate bună, din punct de vedere moral.”

Vineri, oficialii de la Serviciile de Cetățenie și Imigrare ale SUA (USCIS) au emis o notă cerând o abordare mai „riguroasă, holistică și cuprinzătoare” în evaluarea celor care solicită naturalizarea.

USCIS susține că „o personalitate bună, din punct de vedere moral” este definită de „comportamentul, aderarea la normele sociale și contribuțiile pozitive” ale unui individ.

Ofițerii USCIS au fost instruiți să judece solicitanții „de la caz la caz,” notează Washington Post.

Experții: Limbajul vag al directivei reflectă inițiativele mai ample ale Administrației Trump de a limita imigrația legală

Experții spun că limbajul vag al directivei reflectă inițiativele mai ample ale Administrației Trump de a limita imigrația legală, lăsând-le ofițerilor de la serviciile de imigrare spațiu de manevră pentru alegeri subiective cu privire la cine poate deveni cetățean american.

Directiva subliniază capacitatea ofițerilor USCIS de a „își impune interpretările subiective ale acestui concept neclar în evaluările solicitanților de naturalizare”, a spus Jane Lopez, profesor asociat de sociologie la Universitatea Brigham Young, specializată în imigrație și probleme de cetățenie.

Potrivit lui Lopez, toate cererile de cetățenie americană, rezidență permanentă, vize de turism și vize de student sunt supuse în mod implicit evaluării de către unul sau mai mulți ofițeri USCIS.

Acești ofițeri au deja „autoritatea de a respinge o cerere dintr-o multitudine de motive”, a adăugat ea.

Conform noii directive, ofițerii USCIS „trebuie să evalueze ceva ce nu pot descrie sau defini într-un mod clar”.

În aprilie, USCIS a anunțat, de asemenea, că va verifica activitatea imigranților de pe rețelele de socializare, câutând presupuse activități antisemite. Orice postări găsite vor servi ca motive potențiale pentru a refuza cererile de viză și carte verde.

„O personalitate bună, din punct de vedere moral” este una din condițiile pentru obținerea cetățeniei americane încă din 1790. Dar Lopez a spus că solicitanții de cetățenie se confruntă acum cu sarcina suplimentară de a dovedi că au „atribute pozitive”, în loc să demonstreze pur și simplu că nu au fost condamnați sau implicați în comiterea de infracțiuni.

Recenta notă USCIS citează ca exemple de atribute pozitive „îngrijirea familiei, responsabilitatea și legăturile din Statele Unite”, precum realizările educaționale și implicarea pe termen lung în comunitate.

