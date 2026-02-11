11:05 UPDATE. Bărbatul acuzat de răpirea mamei prezentatoarei NBC Savannah Guthrie a fost eliberat Bărbatul care a fost reținut pentru dispariția mamei prezentatoarei NBC News a fost eliberat. Într-un interviu acordat la ușa casei sale din Rio Rico, Arizona, el a spus că nu a auzit de Nancy Guthrie, dar speră că aceasta va fi găsită în siguranță. „Sper să-l prindă pe vinovat, pentru că eu nu sunt acela, a spus el, potrivit The New York Times.

Ancheta privind dispariția lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei TV Savannah Guthrie, a intrat într-o nouă etapă după ce FBI a făcut publice imagini cu un suspect înarmat. La doar câteva ore, un bărbat a fost reținut în Arizona, într-un dosar care a șocat opinia publică din SUA.

Un suspect în cazul răpirii lui Nancy Guthrie, mama în vârstă de 84 de ani a prezentatoarei americane Savannah Guthrie, a fost reținut marți în Arizona, la nouă zile după dispariția femeii, scrie Reuters, care citează un oficial al forțelor de ordine americane.

Momentul-cheie al anchetei, care părea blocată în ultimele zile, a dus la arestarea suspectului principal în acest caz a avut loc la doar câteva ore după ce FBI și Departamentul Șerifului din comitatul Pima au publicat imagini video și fotografii cu un bărbat înarmat, purtând o mască de schi, surprins în apropierea locuinței lui Nancy Guthrie, situată lângă Tucson, în dimineața în care se crede că femeia a fost răpită.

Cu doar o seară înainte, FBI și autoritățile locale declarau că nu au identificat suspecți sau „persoane de interes”.

Suspectul ar fi acționat ca un infractor profesionist

Imaginile îl arată pe bărbat purtând mănuși, un rucsac și ceea ce pare a fi o armă într-un toc, apropiindu-se de ușa de la intrare și umblând la camera de supraveghere montată pe soneria casei.

Potrivit anchetatorilor, Nancy Guthrie a fost văzută ultima dată în seara zilei de 31 ianuarie, când familia a dus-o acasă după o cină împreună. Dispariția a fost raportată a doua zi, după ce femeia nu s-a prezentat la slujba de duminică de la biserică.

Șeriful Chris Nanos a declarat că sistemul de supraveghere al ușii a fost dezactivat în primele ore ale zilei de 1 februarie. La aproximativ 30 de minute după acest moment, pacemakerul lui Guthrie s-a deconectat de la telefonul ei, ceea ce indică faptul că femeia ar fi fost luată cu forța din locuință.

Testele ADN au confirmat săptămâna trecută că urmele de sânge descoperite pe veranda casei aparțineau lui Guthrie. Autoritățile și familia au precizat că femeia avea o mobilitate limitată, având deja o stare de sănătate fragilă. Femeia avea nevoie de medicație zilnică pentru a supraviețui.

De la dispariție au apărut cel puțin două presupuse cereri de răscumpărare, transmise inițial către mass-media, însă nu există dovezi că Nancy Guthrie ar fi în viață după momentul răpirii.

Savannah Guthrie, în vârstă de 54 de ani, prezentatoare de lungă durată a emisiunii matinale NBC Today, alături de fratele și sora ei, a publicat mai multe mesaje video pe rețelele sociale, cerând informații și solicitând răpitorilor să o aducă pe mama lor acasă. Familia a anunțat că este dispusă să plătească o răscumpărare.

