Laurențiu Ciurel, fostul director al C.E. Oltenia, rămâne cu sechestru pe bunuri, deși a fost achitat de 12 judecători

După 12 ani de judecată, procesul dintre Complexul Energetic Oltenia și fostul director al companiei, Laurențiu Ciurel (este vorba de Dosarul „Turceni-Rovinari”) se aproape de final, pe latura civilă. 12 judecători l-au achitat pe Ciurel, însă sechestrul pus pe bunurile personale tot nu a fost ridicat, după cum scrie gorjeanul.ro.

Sursa citată arată că, după achitarea dictată de nouă judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, un magistrat de tribunal și doi de curte de apel, printr-o hotărâre definitivă, instanța a anulat recursul formulat de compania energetică și a respins ca inadmisibile cererile de ridicare a sechestrelor.

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Cererile fuseseră formulate de Dan Șova, Laurențiu Ciurel și Dumitru Cristea.

Dan Șova și Laurențiu Ciurel, achitați

Uriașul scandal privind contractele de asistență juridică încheiate de fostele Complexuri Energetice Turceni și Rovinari cu societatea de avocatură „Șova și Asociații” continuă să producă efecte juridice chiar și la mai bine de 10 ani de când toată povestea a ieșit la lumină.

Dosarul a vizat contracte pentru servicii juridice și plata unor onorarii. Procurorii DNA au susținut că respectivele contracte ar fi generat un prejudiciu important pentru companiile energetice, în realitate serviciile nefiind prestate. Printre cei anchetați s-au numărat Dan Șova (fost senator și avocat), Laurențiu Ciurel (ex-director al C.E. Oltenia) și Dumitru Cristea.

În decembrie 2023, ÎCCJ a soluționat apelurile din dosar. Laurențiu Ciurel și Dan Șova au beneficiat de soluții de achitare pentru acuzațiile de abuz în serviciu, respectiv complicitate la abuz în serviciu, în limitele faptelor analizate de instanță. Dar, pe plan civil, Laurențiu Ciurel tot a rămas cu sechestrul pus de procurori.

C.E. Oltenia a urmărit recuperarea unor sume pe care le considera prejudicii produse companiei.

„S-a terminat procesul Turceni-Rovinari, latura civilă, la ÎCCJ. Din august 2014. Nu ne ridică sechestrul, că, cică, nu ei l-au pus. Trebuie să-l ridice DNA-ul. Adică, încă 3-6 luni. M-au achitat 9 judecători de ICCJ , unul de tribunal și doi de curte de apel”, susține Ciurel.

Legat de bunurile aflate sub sechestru, el a precizat următoarele: „Casa mea, casa de la țară și au pus sechestru pe un teren rămas de la tatăl meu, pe care și-a făcut fiul meu casă. Din septembrie 2014 am sechestru și acum trebuie sa pornesc altă acțiune în civil ca să mi-l ridice, după ce apare motivarea la ICCJ, care poate dura câteva luni. După ce 12 judecători m-au declarat nevinovat, mai trebuie unul…”.