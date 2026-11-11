Prima pagină » Știri politice » Diana Șoșoacă, trimisă în judecată pentru ultraj. Europarlamentara este acuzată că a amenințat doi polițiști, în timpul unei transmisiuni live

Diana Șoșoacă, trimisă în judecată pentru ultraj. Europarlamentara este acuzată că a amenințat doi polițiști, în timpul unei transmisiuni live

Diana Șoșoacă, trimisă în judecată pentru ultraj. Europarlamentara este acuzată că a amenințat doi polițiști, în timpul unei transmisiuni live
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Europarlamentara Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind acuzată de două infracțiuni de ultraj. Faptele ar fi avut loc în decembrie 2024, când aceasta ar fi adresat injurii și amenințări la adresa a doi polițiști veniți la locuința sa pentru a-i înmâna o amendă contravențională. O parte dintre afirmațiile sale au fost transmise live pe rețelele de socializare.

Cum au ajuns polițiștii la locuința Dianei Șoșoacă

Potrivit procurorilor, incidentul s-a petrecut la 15 decembrie 2024. Doi polițiști de la o secție din București s-au deplasat la domiciliul europarlamentarei pentru a-i înmâna un proces-verbal de sancționare contravențională.

Oamenii legii și-au declinat calitatea și i-au explicat motivul prezenței lor. În acel moment, Diana Șoșoacă ar fi devenit agresivă verbal, invocându-și statutul de europarlamentar.

„În acest context, aflându-se într-o vădită stare de surescitare, evidențiată de afirmațiile repetate «turbez de furie», inculpata, care s-a prevalat de calitatea sa de demnitar (evidențiată de afirmația «Eu sunt europarlamentar. Ce căutați la un europarlamentar acasă»), a început să manifeste un comportament agresiv față de polițiști”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Anchetatorii susțin că europarlamentara a refuzat să primească amenda și a împiedicat afișarea documentului pe ușa locuinței.

Ce amenințări le-ar fi adresat celor doi polițiști

Ulterior, Diana Șoșoacă i-ar fi urmărit pe polițiști pe stradă, unde le-ar fi adresat mai multe expresii jignitoare, printre care „fir-ar mama lor de scârbe”, „mama voastră de nenorociți ordinari” și „scârbe nenorocite”.

În cursul transmisiei live, inculpata a folosit expresii ca: «Mamă, dacă… dacă, n-oi pune eu bâta pe ăștia până la urmă… de, de., m-am săturat», «Până la urmă cred că-mi iau armă. Cum se apropie unul de mine, îi zbor creierii. Deci nu mai… M-am săturat»; «Bă, deci într-o zi, cred că dau cu ei de toți pereții»; «O să angajăm niște bodyguarzi, mamă, să-i las acasă. Cum se apropie unul de ușă, pac, să-i zboare creierii»”, se menționează în rechizitoriu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂINSCOP ridică miza: eventuala alianță PNL-USR ar avea 32% în sondaje
10:50
INSCOP ridică miza: eventuala alianță PNL-USR ar avea 32% în sondaje
FLASH NEWSRadu Miruță vrea ca penalitățile plătite de companiile din industria de apărare să fie folosite pentru majorarea pensiilor militarilor rezerviști. A depus un proiect de lege
10:23
Radu Miruță vrea ca penalitățile plătite de companiile din industria de apărare să fie folosite pentru majorarea pensiilor militarilor rezerviști. A depus un proiect de lege
LIVEMoțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Alexandru Nazare, dezbătută acum în Senat
09:28
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Alexandru Nazare, dezbătută acum în Senat
REACȚIEVictor Ponta critică atacurile președintelui Nicușor Dan la AUR: ”Nu poți să dai vina pentru problemele României pe un partid care nu a fost niciodată la guvernare”
09:07
Victor Ponta critică atacurile președintelui Nicușor Dan la AUR: ”Nu poți să dai vina pentru problemele României pe un partid care nu a fost niciodată la guvernare”
FLASH NEWSJurnalistul dat afară de la conferința de presă de Nicușor Dan, prima reacție după ce acesta i-a interzis accesul la Cotroceni pe durata mandatului său: ”Recunosc, am fost uimit de cuvintele președintelui”
08:37
Jurnalistul dat afară de la conferința de presă de Nicușor Dan, prima reacție după ce acesta i-a interzis accesul la Cotroceni pe durata mandatului său: ”Recunosc, am fost uimit de cuvintele președintelui”
NEWS ALERTDan Dungaciu, reacție ironică după atacurile în rafală ale președintelui la adresa AUR: „Mulțumim, Nicușor Dan! Nu te opri!”
23:27
Dan Dungaciu, reacție ironică după atacurile în rafală ale președintelui la adresa AUR: „Mulțumim, Nicușor Dan! Nu te opri!”
Mediafax
Anchetă la Gorj după avortul unei adolescente violate în mod repetat de tatăl ei / Medicul ginecolog, dus la audieri
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Adevarul
Țara europeană cu cel mai ridicat nivel de trai caută 335.000 de angajați. Meseriile pentru care angajează străini
Mediafax
Cine sunt primele calificate în semifinalele Turneului Campioanelor. Cum arată situația în grupe
Click
Ce au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează
Digi24
Prima reacţie a jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni
Cancan.ro
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
Ce se întâmplă doctore
Cu cât ar fi fost plătită Gabriella Barbu la „Insula iubirii” pentru scenele intime cu Marco! Bruneta a încasat o sumă uriașă
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Uranus și Neptun nu ar fi, de fapt, gemeni, relevă noi cercetări
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
REACȚIEPredoiu i-a făcut lui Bolojan o listă cu 5 măsuri pentru „pacificarea” PNL
10:58
Predoiu i-a făcut lui Bolojan o listă cu 5 măsuri pentru „pacificarea” PNL
FLASH NEWSCongresul SUA a blocat procedura de punerea sub acuzare împotriva lui Pete Hegseth. Trump, despre demersul republicanului Thomas Massie: „A eșuat lamentabil”
10:46
Congresul SUA a blocat procedura de punerea sub acuzare împotriva lui Pete Hegseth. Trump, despre demersul republicanului Thomas Massie: „A eșuat lamentabil”
Cum poți găti 4 porții de mâncare cu doar 10 lei, din LIDL
10:44
Cum poți găti 4 porții de mâncare cu doar 10 lei, din LIDL
ULTIMA ORĂUn șofer român de TIR a fost reținut în Bulgaria pentru că ar fi provocat unul dintre accidentele în lanț de pe autostrada Tracia. Noi detalii din tragedia cu 11 morți
10:19
Un șofer român de TIR a fost reținut în Bulgaria pentru că ar fi provocat unul dintre accidentele în lanț de pe autostrada Tracia. Noi detalii din tragedia cu 11 morți
REACȚIEPeiu îl acuză pe Nicușor Dan că a mințit în privința AUR: ”A compromis total demnitatea funcției de președinte”
10:17
Peiu îl acuză pe Nicușor Dan că a mințit în privința AUR: ”A compromis total demnitatea funcției de președinte”
FILMStacy Keach a murit la 85 de ani. Actorul care l-a interpretat pe celebrul detectiv Mike Hammer a avut o carieră de peste 50 de ani, un Glob de Aur și roluri memorabile în zeci de producții de teatru, film și televiziune
10:13
Stacy Keach a murit la 85 de ani. Actorul care l-a interpretat pe celebrul detectiv Mike Hammer a avut o carieră de peste 50 de ani, un Glob de Aur și roluri memorabile în zeci de producții de teatru, film și televiziune

Cele mai noi

Trimite acest link pe