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Peiu îl acuză pe Nicușor Dan că a mințit în privința AUR: ”A compromis total demnitatea funcției de președinte”

Peiu îl acuză pe Nicușor Dan că a mințit în privința AUR: ”A compromis total demnitatea funcției de președinte”
Petrișor Peiu
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Petrișor Peiu lansează un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce șeful statului a afirmat că intrarea AUR la guvernare ar fi provocat retrogradarea ratingului de țară al României în numai o săptămână.

Senatorul a declarat că șeful statului, fie a mințit deliberat, fie acoperă o intervenție directă a agențiilor de rating în politică.

”Ieri, președintele Nicușor Dan a mințit cu bună știință sau a acoperit o intervenție străină directă în politica internă. O asemenea siguranță nu poate veni decât fie dintr-o mare minciună , fie dintr-o asigurare a vreuneia dintre agențiile de rating”, a transmis pe Facebook, Petrișor Peiu, după ce președintele Nicușor Dan, a declarat, în conferința de presă de marți seara că: ”AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară”.

Senatorul a declarat că ambele ipoteze sunt extrem de grave pentru statul român, subliniind că ar însemna ori compromiterea Administrației Prezidențiale, ori pierderea suveranității naționale prin implicarea agențiilor de rating în numirile guvernelor de la București.

”Dacă Nicușor Dan a mințit, este descalificant și tocmai a fost retrogradat de la rolul de Carol al II-lea la rolul de bufon. Dacă Nicușor Dan nu a mințit rezultă că agențiile de rating numesc guvernele în România cu complicitatea chiar a șefului statului și înseamnă sfârșitul suveranității naționale”, a continuat liderul AUR.

Acuzații privind respectarea votului popular

Peiu l-a acuzat pe Nicușor Dan că a compromis total instituția prezidențială, acuzând că din discursul său reiese că voturile și aritmetica parlamentară sunt irelevante.

”Esența discursului lui Nicușor Dan de ieri este următoarea: nu contează nici votul popular, nici aritmetica parlamentară ci doar capacitatea de a minți a președintelui sau voința unor depersonalizate agenții de rating! Și așa ceva este inacceptabil într-o democrație. Nicușor Dan, mincinos sau complice , a compromis total demnitatea funcției de președinte”, a conchis senatorul AUR.

Reacția acestuia vine, după ce președintele Nicușor Dan a lansat atacuri în rafală la adresa formațiunii AUR, marți, în timpul conferinței sale de presă.

”E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare. Și asta e situația. AUR este considerat partid populist de întreaga piață financiară, investitori, agenții de rating”, a mai afirmat Nicușor Dan.

Comentarii 1
  • Cib Cia

    De la un matematician deosebit, in teorie, la o sugativa cuplata la ONG uri și apoi, marele salt la primăria capitalei unde a făcut ceea ce știe cel mai bine: nimic. Ca președinte ne lasă cu gurile căscate căci e greu să înțelegi ce vrea să facă. Nimic bun din nefericire. Atât poate.

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