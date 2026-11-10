Un român, printre persoanele rănite în tragicul accident din Bulgaria. Anunțul ministrului Afacerilor Externe

Un cetățean român se află printre persoanele care au fost rănite în urma accidentelor în lanț produse marți pe autostrada Trakia din Bulgaria, soldate cu 12 morți și în care au fost implicate peste 70 de vehicule, potrivit celor mai recente date.

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Anunțul privind existența unui român printre răniți a fost făcut pe rețeaua X de ministrul de Externe, Dan Neculăescu.

„Printre răniți se află și un cetățean român, care beneficiază în prezent de îngrijiri medicale. Echipele noastre consulare sunt pregătite să ofere asistență”, a transmis ministrul. „Transmitem cele mai profunde condoleanțe în urma tragicului accident produs pe o autostradă din Bulgaria. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora și toți cei afectați de această tragedie. Le dorim celor răniți o recuperare completă și rapidă.”, a mai precizat ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu.

Agenția BTA transmite că bilanțul victimelor a ajuns la 12 morți. Zece persoane au decedat la fața locului, iar alte două au murit în spitale, a declarat ministrul Sănătății, Katya Ivkova. Ea a precizat că 46 de pacienți au fost transportați pentru îngrijiri medicale și că situația era încă în evoluție.

Două accidente în lanț au blocat marți traficul pe autostrada Trakia, în ambele sensuri, în apropierea nodului rutier Zimnitsa. Autoritățile au anunțat că au fost implicate peste 70 de vehicule.

Un reprezentant al Ministerului de Interne a declarat că primul carambol s-a produs pe sensul spre Burgas, după ce un camion a blocat calea unui autobuz de pasageri. O altă coliziune, în spatele autobuzului, a implicat un camion care transporta grâu, lovit ulterior de o mașină.

Al doilea carambol s-a produs pe sensul spre Sofia. Reprezentantul Ministerului de Interne a spus că cea mai probabilă cauză a accidentelor a fost ceața densă, care s-a format brusc.

FOTO: Profimedia