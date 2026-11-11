Stacy Keach a murit la 85 de ani. Actorul care l-a interpretat pe celebrul detectiv Mike Hammer a avut o carieră de peste 50 de ani, un Glob de Aur și roluri memorabile în zeci de producții de teatru, film și televiziune

Stacy Keach, actorul cunoscut pentru rolul Mike Hammer, a cărui carieră a cuprins atât teatrul, cât și cinematografia, a încetat din viață la vârsta de 85 de ani.
Actorul american a murit marți, în Polonia, „după o luptă lungă și dificilă cu o afecțiune cardiacă gravă și insuficiență cardiacă”, a declarat soția sa, potrivit The Guardian.
Stacy Keach, unul dintre cei mai apreciați actori de teatru din America – devenit celebru mai ales pentru interpretarea detectivului particular Mike Hammer în producții de televiziune – a încetat din viață la vârsta de 85 de ani. Cariera sa a fost aproape compromisă în 1984, când a fost încarcerat pentru tentativă de contrabandă cu cocaină în Marea Britanie.
Deși a fost considerat un interpret de excepție al operelor lui Shakespeare și un favorit al unor regizori legendari precum John Huston, numele lui Keach a rămas inseparabil legat de interpretarea durului Mike Hammer – detectivul particular fictiv creat de romancierul de literatură polițistă Mickey Spillane.
Refuzând să se limiteze la același tip de roluri, Keach a lăsat în urmă o galerie extrem de diversă de personaje: a interpretat un polițist consumator de droguri în filmele cu Cheech și Chong, l-a jucat pe Regele Lear pe scenă și a fost naratorul emisiunii TV „World’s Most Amazing Videos”. A interpretat un colonel cu mințile rătăcite în filmul „The Ninth Configuration” (cunoscut și sub titlul „Twinkle, Twinkle, Killer Kane”), a fost protagonistul serialului „Titus” și a avut un rol în drama „Nebraska”, regizată de Alexander Payne și nominalizată la premiile Oscar. A câștigat un Glob de Aur pentru interpretarea lui Ernest Hemingway într-o miniserie de șase ore, rol pentru care a luat în greutate 16 kilograme.
A colaborat de două ori cu regizorul John Huston, în filmele „Fat City” și „The Life and Times of Judge Roy Bean”, și a apărut, de asemenea, în producții precum „American History X” și „The Bourne Legacy”. A interpretat rolul unui șofer de camion dur în thrillerul australian „Roadgames”, a fost electrocutat în „Children of the Corn”, iar în „Class of 1999” un robot i-a extras inima.
Totuși, cel mai important moment al carierei sale a venit odată cu rolul lui Hammer, pe care l-a interpretat ca pe un cavaler al timpurilor moderne, un apărător al celor defavorizați. Ultimul său rol a fost cel al tatălui plin de resentimente al lui George Clooney, în „Jay Kelly”.
„Obiectivul meu a fost să am o gamă cât mai variată de roluri. Probabil că acest lucru mi-a dăunat carierei”, a declarat el pentru revista „New York” în 2012. „Alegerile mele au avut un preț. Dar am avut ocazia să-i interpretez pe Hamlet, Richard al III-lea și Regele Lear, iar pentru nimic în lume nu aș renunța la asta.”
Keach a fost nominalizat la premiile Tony pentru interpretarea lui Buffalo Bill în piesa de pe Broadway „Indians” și l-a jucat pe Edmund, alături de Lee J. Cobb, în „Regele Lear” – de asemenea, pe Broadway. A condus distribuția turneului național al spectacolului „Frost/Nixon”, interpretându-l pe președintele căzut în dizgrație. În 2017, a jucat în „Pamplona”, un spectacol de tip „one-man show” despre Hemingway; în timpul unei reprezentații la Chicago, s-a prăbușit pe scenă, ceea ce a dus la anularea întregii serii de spectacole.
În perioada în care lucra la serialul bazat pe personajul Mike Hammer al lui Mickey Spillane (intitulat ulterior „The New Mike Hammer”), Keach a fost arestat, în 1984, pe aeroportul Heathrow din Londra, după ce a încercat să introducă ilegal aproximativ 37 de grame de cocaină, ascunsă într-un tub de spumă de ras și în alte locuri din bagajele sale, scrie sursa citată anterior.
Secretara sa a fost, de asemenea, arestată. „În timp ce mi se citea sentința – nouă luni de închisoare – am simțit ca și cum cineva m-ar fi lovit în zona inghinală cu ghete cu crampoane de plumb”, a scris el în cartea sa din 2013, „All in All: An Actor’s Life On and Off the Stage”. „A fost cel mai de jos punct din viața mea.”
Keach a fost trimis la Închisoarea Reading, un penitenciar de securitate medie, deoarece autoritățile au considerat că o închisoare cu securitate minimă ar fi oferit un acces prea facil jurnaliștilor. A fost eliberat după șase luni.
În cartea sa, Keach a relatat că, în timpul detenției, a primit scrisori pline de căldură de la Gregory Peck, Burt Reynolds, Roger Moore și Al Pacino. A primit sarcina de a organiza proiecția unui film în fiecare duminică a lunii și își amintește că, la un moment dat, a ales chiar unul dintre filmele sale, „The Long Riders”. A descris acea experiență ca fiind „foarte solitară, foarte deprimantă, foarte tristă. Mi-am petrecut o mare parte din timp încercând să-mi reevaluez propria prostie.”
După eliberare, a fost naratorul documentarului de televiziune „High on the Job” și a depus mărturie în fața Congresului, explicând unei comisii a Camerei Reprezentanților cum a devenit dependent de cocaină la mijlocul anilor ’70. „Nu există o închisoare mai grea decât aceea de a depinde de o substanță chimică pentru a putea exista”, a declarat el.
Keach a dus aceste avertismente în campusuri universitare și centre de reabilitare. Mulți ani mai târziu, în serialul de televiziune „Prison Break” (difuzat între 2005 și 2007), Keach a interpretat rolul unui director de închisoare. El a povestit că a încercat să-și modeleze personajul după directorul închisorii în care a stat în Anglia – un om despre care a spus că dădea dovadă de o mare compasiune și că își dorea cu adevărat să ajute deținuții să se reabiliteze.