Stacy Keach a murit la 85 de ani. Actorul care l-a interpretat pe celebrul detectiv Mike Hammer a avut o carieră de peste 50 de ani, un Glob de Aur și roluri memorabile în zeci de producții de teatru, film și televiziune

Stacy Keach, actorul cunoscut pentru rolul Mike Hammer, a cărui carieră a cuprins atât teatrul, cât și cinematografia, a încetat din viață la vârsta de 85 de ani.

Actorul american a murit marți, în Polonia, „după o luptă lungă și dificilă cu o afecțiune cardiacă gravă și insuficiență cardiacă”, a declarat soția sa, potrivit The Guardian.

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Stacy Keach, unul dintre cei mai apreciați actori de teatru din America – devenit celebru mai ales pentru interpretarea detectivului particular Mike Hammer în producții de televiziune – a încetat din viață la vârsta de 85 de ani. Cariera sa a fost aproape compromisă în 1984, când a fost încarcerat pentru tentativă de contrabandă cu cocaină în Marea Britanie.

Mike Hammer, rolul care l-a consacrat în televiziune

Deși a fost considerat un interpret de excepție al operelor lui Shakespeare și un favorit al unor regizori legendari precum John Huston, numele lui Keach a rămas inseparabil legat de interpretarea durului Mike Hammer – detectivul particular fictiv creat de romancierul de literatură polițistă Mickey Spillane.

Refuzând să se limiteze la același tip de roluri, Keach a lăsat în urmă o galerie extrem de diversă de personaje: a interpretat un polițist consumator de droguri în filmele cu Cheech și Chong, l-a jucat pe Regele Lear pe scenă și a fost naratorul emisiunii TV „World’s Most Amazing Videos”. A interpretat un colonel cu mințile rătăcite în filmul „The Ninth Configuration” (cunoscut și sub titlul „Twinkle, Twinkle, Killer Kane”), a fost protagonistul serialului „Titus” și a avut un rol în drama „Nebraska”, regizată de Alexander Payne și nominalizată la premiile Oscar. A câștigat un Glob de Aur pentru interpretarea lui Ernest Hemingway într-o miniserie de șase ore, rol pentru care a luat în greutate 16 kilograme.

A colaborat de două ori cu regizorul John Huston, în filmele „Fat City” și „The Life and Times of Judge Roy Bean”, și a apărut, de asemenea, în producții precum „American History X” și „The Bourne Legacy”. A interpretat rolul unui șofer de camion dur în thrillerul australian „Roadgames”, a fost electrocutat în „Children of the Corn”, iar în „Class of 1999” un robot i-a extras inima.

Totuși, cel mai important moment al carierei sale a venit odată cu rolul lui Hammer, pe care l-a interpretat ca pe un cavaler al timpurilor moderne, un apărător al celor defavorizați. Ultimul său rol a fost cel al tatălui plin de resentimente al lui George Clooney, în „Jay Kelly”.

„Obiectivul meu a fost să am o gamă cât mai variată de roluri. Probabil că acest lucru mi-a dăunat carierei”, a declarat el pentru revista „New York” în 2012. „Alegerile mele au avut un preț. Dar am avut ocazia să-i interpretez pe Hamlet, Richard al III-lea și Regele Lear, iar pentru nimic în lume nu aș renunța la asta.”

Keach a fost nominalizat la premiile Tony pentru interpretarea lui Buffalo Bill în piesa de pe Broadway „Indians” și l-a jucat pe Edmund, alături de Lee J. Cobb, în ​​„Regele Lear” – de asemenea, pe Broadway. A condus distribuția turneului național al spectacolului „Frost/Nixon”, interpretându-l pe președintele căzut în dizgrație. În 2017, a jucat în „Pamplona”, un spectacol de tip „one-man show” despre Hemingway; în timpul unei reprezentații la Chicago, s-a prăbușit pe scenă, ceea ce a dus la anularea întregii serii de spectacole.

Arestarea din 1984, unul dintre cele mai dificile momente din viața actorului

În perioada în care lucra la serialul bazat pe personajul Mike Hammer al lui Mickey Spillane (intitulat ulterior „The New Mike Hammer”), Keach a fost arestat, în 1984, pe aeroportul Heathrow din Londra, după ce a încercat să introducă ilegal aproximativ 37 de grame de cocaină, ascunsă într-un tub de spumă de ras și în alte locuri din bagajele sale, scrie sursa citată anterior.

Secretara sa a fost, de asemenea, arestată. „În timp ce mi se citea sentința – nouă luni de închisoare – am simțit ca și cum cineva m-ar fi lovit în zona inghinală cu ghete cu crampoane de plumb”, a scris el în cartea sa din 2013, „All in All: An Actor’s Life On and Off the Stage”. „A fost cel mai de jos punct din viața mea.”

Keach a fost trimis la Închisoarea Reading, un penitenciar de securitate medie, deoarece autoritățile au considerat că o închisoare cu securitate minimă ar fi oferit un acces prea facil jurnaliștilor. A fost eliberat după șase luni.

În cartea sa, Keach a relatat că, în timpul detenției, a primit scrisori pline de căldură de la Gregory Peck, Burt Reynolds, Roger Moore și Al Pacino. A primit sarcina de a organiza proiecția unui film în fiecare duminică a lunii și își amintește că, la un moment dat, a ales chiar unul dintre filmele sale, „The Long Riders”. A descris acea experiență ca fiind „foarte solitară, foarte deprimantă, foarte tristă. Mi-am petrecut o mare parte din timp încercând să-mi reevaluez propria prostie.”

După eliberare, a fost naratorul documentarului de televiziune „High on the Job” și a depus mărturie în fața Congresului, explicând unei comisii a Camerei Reprezentanților cum a devenit dependent de cocaină la mijlocul anilor ’70. „Nu există o închisoare mai grea decât aceea de a depinde de o substanță chimică pentru a putea exista”, a declarat el.

Keach a dus aceste avertismente în campusuri universitare și centre de reabilitare. Mulți ani mai târziu, în serialul de televiziune „Prison Break” (difuzat între 2005 și 2007), Keach a interpretat rolul unui director de închisoare. El a povestit că a încercat să-și modeleze personajul după directorul închisorii în care a stat în Anglia – un om despre care a spus că dădea dovadă de o mare compasiune și că își dorea cu adevărat să ajute deținuții să se reabiliteze.